بالصورة.. ظهير الهلال “بوي” عريساً.. واللاعب يصرح أثناء الزفاف:”فرحتي لم تكتمل بسبب شطب مساوي”





شهدت صالة إسبارك سيتي ببري حفل زواج لاعب الهلال عبد اللطيف سعيد “بوي” وسط حضوري رياضي كبير.

عدد من الرياضيين والأهلة شاركوا الظهير الأيسر فرحه في مقدمتهم بعض أعضاء مجلس الهلال وزملائه اللاعبين وأصدقائه من لاعبي المريخ وبقية الأندية السودانية.

لكن فرحة اللاعب لم تكتمل وذلك بسبب استغناء مجلس الهلال عن زميله قائد الفريق سيف مساوي في نفس يوم زفافه.

وبحسب ما كتب الصحفي المتميز نادر عطا على عموده رفيق الكلمة فقد عبر عدد من لاعبي الهلال الذين كانوا حضوراً عن حزنهم لقرار المجلس.

وكتب نادر عطا في جزء من عموده الذي طالعه محرر موقع النيلين “التقيت بعدد من لاعبي الهلال في فرح بوي الذي لم يكتمل بشهادة العريس نفسه، وابدوا جمعيهم حزنهم الشديد للقرار المتعجل وحسرتهم لفراق أخ عزيز و أفضل اللاعبين أدبا وخلقا وتعاملا داخل وخارج الميدان.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين