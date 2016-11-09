بالصورة.. ظهير الهلال “بوي” عريساً.. واللاعب يصرح أثناء الزفاف:”فرحتي لم تكتمل بسبب شطب مساوي”
شهدت صالة إسبارك سيتي ببري حفل زواج لاعب الهلال عبد اللطيف سعيد “بوي” وسط حضوري رياضي كبير.
عدد من الرياضيين والأهلة شاركوا الظهير الأيسر فرحه في مقدمتهم بعض أعضاء مجلس الهلال وزملائه اللاعبين وأصدقائه من لاعبي المريخ وبقية الأندية السودانية.
لكن فرحة اللاعب لم تكتمل وذلك بسبب استغناء مجلس الهلال عن زميله قائد الفريق سيف مساوي في نفس يوم زفافه.
وبحسب ما كتب الصحفي المتميز نادر عطا على عموده رفيق الكلمة فقد عبر عدد من لاعبي الهلال الذين كانوا حضوراً عن حزنهم لقرار المجلس.
وكتب نادر عطا في جزء من عموده الذي طالعه محرر موقع النيلين “التقيت بعدد من لاعبي الهلال في فرح بوي الذي لم يكتمل بشهادة العريس نفسه، وابدوا جمعيهم حزنهم الشديد للقرار المتعجل وحسرتهم لفراق أخ عزيز و أفضل اللاعبين أدبا وخلقا وتعاملا داخل وخارج الميدان.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
16 تعليقات
تقاطيع ملامح وجه العروسة لا تشبه لونها مفروض حسب ملامحها تكون خدرا او قمحية
بوي أصلا مشاتر.. كان لاقاك في ميدان بيطفي ليك لمبتك دي..
عندي واحد صاحبي عنده شطحات وخياله واسع ذي أب لمبة دا
أب لمبة قاصد انو العروس خادم بس يا اب لمبة ماعندك نظر العروس بت عرب …بعدين منو القال ليك مفروض تكون خدرا طبعا قصدك واضح …
بعدين يا اب لمبة لاعبين كتار متزوجين بنات عرب واشهرهم مهند الطاهر وعلاء الدين يوسف وطارق احمد ادم ووووووو
العروس دي قريبة فاطمة الصادق ولا شنو . في ملامح شبه ولا انا غلطان يا جماعة
شفاكم الله .. دي العرفتو ليها
إتقوا الله ولله في خلقه شئون ستظلون دون المستوى وأسوأ ما دمتم بهذه المفاهيم .
اعوذ بالله انا ما قصدي كدة انت شكلك فلاتي معقد من جنسك من النوع ال اذا سألوه من جنسه وقبيلتو يخجل يجاوب لعقدة في نفسه وليس لعيب في قبيلته
العبد عبد غرائزه
انا قصدي انه العروس لونها ابيض شديد بسبب البظرة وعي ليست بت عرب لان عيونها واسعة وكبيرة و اجمل من غيون العرب وربما كانت خلطة افريقية تركية او بنت احد الغرابة المولعين بالزواج بالمصريات
قصدي انه المرة دي ده ما لونها الطبيعي و ختى لو كانت بت عرب فهذا ليس لونها لانه العرب ليسو بهذا البياض الشديد الذي يشبه الاشباح في افلام الرعب
قصدي واضح وهو انتقاد عادة جلبطة وجه العروس بالجير والطبشير ليلة عرسها عادة غبية وتكشف عن عقدة نفسية كبيرة جدا و هذه العادة والعقدة موجودة ايضا عند اصحاب اللون الاسمر في الخليج العربي كونهم يعانون من معايرتهم بلونهم منذ طفولتهم المبكرة لذلك مشكلتهم كبيرة بسبب مجتمعاتهم المتخلفة غير المتقبلة للآخر
كلام لم يوافقه التوفيق.
عيب الكلام عن الألوان والعنصريه السودانين ليس بيض بل افارقه اوخليط.
ارتفعوا لمستوى الأخلاق.
أولا العروس من منطقة القطينة ومن أسرة معروفة في النيل الأبيض وياهو لونا واسمها صباح المهدي أحمد البشير بعدين شوف المرة دي كويس بتشبه ناس الغرب دي كاهلية وهبانية وجعلية إلا إذا كان عندك نص في عبداللطيف بوي بالمناسبة ممكن تكونو مستغربين إنها اتزوجت بوي الحقيقة هي مطلقة مرتين يعني ثيب والثيب ليس عليها أن يستشار وليها في كل الأحيان والشي التاني مافي زول من اهلا تاني طلبا للزواج فكونها اتزوجت بوي بوي إنسان خلوق ومحترم من ناحية وهي الظروف وضعتها في الإختيار دة من ناحية أخرى فالزواج من قبيلة غير قبيلتك ما عيب بس العادات والتقاليد والمفاهيم وابجديات معيشة اي شخص لآخر بتختلف فما تستغربو من حتة انو زول ابيض رفض يزوج اختو لزول اسود معناها عنصرية ممكن اختلاف بيئة أو مفاهيم وغيرو فما تجروا على العنصرية وأنت شايفنا أقل منك لا إنت البتشوف كدة دة بتقلل من نفسك براااك بي نظرتك للكلام دة كدة انا شخصيا ما حا ازوج اختي لي زول أسود ولا لزول ابيض معاك لأنو مجتمع السود بيتعامل بالضغاين ومجتمع البيض بالتعالي والاستخفاف في النهاية أنا ما شايف زول احسن مني ولا انا احسن من زول الحياة كم سنة هي علشان نشتغل بالقصص دي وبعدين انتو خلصتو مشاكلكم كللللها لامن فضيتو لمشاكل الناس وقضايا البيوت سبحان الله ربنا يشفيكم كان حاقد كان متعالي في النهاية إنتو ناس مرضى عليكم الله عاينو فرقكم شنو من نسوان الجبنة والمشاطات ياخي ملعون ابو الصحافة السودانية كلها غرقانين في المشاكل والبلد ضايعة ومواطنيها ضايعين بس مركزين في الشمارات والقصص الفارغة نسرين ولدت وود الميرغني مرسل رسائل حب لتسابيح مبارك ولوشي قالت ياخي انعل أم اهتماماتكم استحوا ملعون ابوكم واحد واحد
يا أبو لمبة كلامك كلام نسوان بحت, إتعلم تبقي راجل. الرجال لمن ينظر لاي صورة بينظر ليها نظرة عابره, عريس وعروس, لكن النسوان اللزيك أو تربية النسوان اللزيك بينظروا للصور زي نظرتك دي, يا مخنس.
يا أبو لمبة كلامك كلام نسوان بحت, إتعلم تبقي راجل. الرجال لمن ينظر لاي صورة بينظر ليها نظرة عابره, عريس وعروس, لكن النسوان اللزيك أو تربية النسوان اللزيك بينظروا للصور زي نظرتك دي, يا مخنس.
كلكم ماعندكم موووووووووووووضوع والله
العروس بيضاء انا استفيد شنو
ادينى حقنه بعد يومين ابقي خواجه
حقن التبييض
حقن التسمين
حقن الارادف
حقن العيون
عدسات
شعر باروكه
ههههه
انشر يا او لمبه
قال بت عرب
انت شفت العرب هههههه- السودانيات ديل ما عرب
العرب فى اليمن وبس
انتو افارقه وبس
بالنسبه للتعليقات الخبيثة واللاموضوعية لبعض الناس العروس
خالتي بت خالت ماما وبت عرب كاهليه وحسانية وابوها هباني من النيل الابيض من قرية الدرادر اتخرجت من جامعه الرباط بتقدير ممتاز وشغالة بشركة اتصالات وبالنسبه للون صباح من يوما حلبيه وسمحة يا اب لمبة والبياض الفي يوم العرس ده حاجة ضرورية في حفلتا يعني اسي بي الذمة شوفتا ليك عروس يوم عرس بتجي مبهدلة ومعولقة ولونا شين?? وكان جاتكم كدا تقولو مالا عاملة كدا انتو ناس ابدا ماواقعين كان سمحة كان شينة كان بت عرب ولالا ماكان ريحتوها همكم بس تتشمشرو وتدخلو خشومكم في الماشة والجاية وبالنسبة لي عيونا خمسة وخميسة قول ماااااشاء الله لاحولا ولا قوة الا بالله منك الله يكفيها شر الحاسدين….دي مشكلتنا في السودان المجتمع حقنا قبلي عنصري بحت وللاسف ماح تتغير نظرتكم للحاجة دي ولا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى..عشان ما اتذل وما اتهان الا اعرس ود عرب? وكان ماعرستا ود عرب يقولو فيها ريحة??لي امكن الصفات اللقيتا فيهو ما القاها في مية راجل تاني…
اتقو الله في تعليقاتكم وخلو بنات الناس في حالم
انا الكتبتا اخر تعليق ممكن يا ادمن الصفحة تمسح التلعليق لخصوصية زوجة عبداللطيف بليييز يعني?? وبتاسف بس غاظتني التعليقات شديد