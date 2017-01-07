صور القنبلة السودانية الذكية الموجهه جو – ارض (بركان).. تثير دهشة المهتمين

سبق وأن قال الرئيس السوداني، بأن “الجيش السوداني يمتلك واحداً من أحدث المصانع العسكرية”، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخيرة كلها صناعة سودانية.
وقال البشير “أن السودان يمتلك أسلحة ومصانع عسكرية حديثة، والعمل مستمر لتطوير مقدرات القوات المسلحة السودانية”، وصار الجيش بحسب أنشطة معلنة يجري مناورات وتدريبات بصورة كثيفة هذه الأيام.
وعرضت مؤخراً “مجموعة صافات للطيران” SAFAT Aviation Group فى جناح السودان فى معرض Africa Aerospace and Defence -AAD 2016 بجنوب افريقيا , القنبلة الذكية المجنحة الموجهه “جو – ارض” محلية الصنع “بركان 250كلغ” Burkan , وهى اول قنبلة سودانية موجهه من خلال GPS او الليزر , و تتشابه مع القنبلة الصينية FT-2 . ويوجد نسخة اخري تعمل كحاوية تقوم بارسال الادوية والاطعمة للاماكن المحاصرة.
يتم اطلاق القنبلة عن بعد ومن ثم تنخفض لمستوي قريب من الارض مستخدمة الجنيحات في الانخفاض والمناورة و تعديل المسار لتصل للهدف.
وطبقاً لموقع سياتل بحسب ما قرأ محرر موقع النيلين (اما النسخة التي تستعمل كحاوية فطريقة اطلاقها نفس القنبلة ولكن تنفصل عند الاقتراب من الهدف لقسمين وينزل الطعام او الدواء بواسطة مظلة هبوط داخل المعسكرات او الاماكن المحاصرة).
والقنبلة “بركان” و بحسب علي عثمان , رئيس قسم التطوير في فرع الطيران SAFAT , دخلت الخدمة الفعلية في سلاح الجو السوداني . و اضاف أن القنبلة “بركان” تزن 250 كيلو جرام , ومجهزة بنظام توجيه GPS و تفرد اجنحتها عقب الاطلاق من مسافة 80 كيلومتر عن الهدف عندما تكون على إرتفاع 10 كيلومتر (32,800 قدم) .
ويمكن برمجة الاهداف قبل إنطلاق الطائرة كما أن الطيار يمكنه تغير برمجية القنبلة خلال التحليق الى الهدف , و يقوم نظام القنبلة بإشعار الطيار عندما يكون الهدف فى مدى القنبلة.
دمجت القنبلة علي مقاتلات السوخوي24ام السودانية ومقاتلات الميج29.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
42 التعليقات
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Mohamed
2017/01/08 at 4:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
و يمكن التحكم فيها و تحويل مسارها بالنظر. تعاين فيها براحه تمشي يمين . ولو عاينت مرتين تمشي شمال . ولو عاينت شديد بتمشي لي فوق.
بالله متخلو الخرافات دي. ناس حمامات عامه نضيفه ما عندهم يقولو سونيا قنابل بركان. البركات دا ما تعالو لاسرائيل دا الشغالات فيكم رجم كل كم اسبوع. قال بركان قال. بركان يفجر…..
جعفر
2017/01/08 at 5:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما تبقى زي قمبلة طة سليمان
Atbara
2017/01/08 at 5:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
السودان مؤهل جدا ليكون قوة إقليمية عسكريا و اقتصاديا
اقوي دوله أفريقية عسكريا و اقتصاديا هي جنوب أفريقيا. .. لو كانت محاصرة كل هذه المده و حكامها حراميه كما عندنا لانمحت جنوب افريقيا من الوجود منذ أمد و السودان لايزال يتحمل الحصار و فساد الكيزان
سوداني للأبد
2017/01/08 at 6:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماشاء الله تبارك الله والتحية والتقدير لقوات شعبنا المسلحة الباسلة
ولابناء الوطن المخلصين رجالاً ونسـاء
ودبندة
2017/01/08 at 7:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله اكبر
علي
2017/01/08 at 8:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله أكبر والله حاجه تفرح كل سوداني
ندعو الله العظيم ان يزيدكم علم وإلى الأمام
وعاش السودان
الزين الرزيقي
2017/01/08 at 8:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله اكبر سيروا وعين الله ترعاكم الله اكبر ولا نامت اعين الجبناا والمخذلين وساقطي الهمم
كبريت
2017/01/08 at 8:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه هي الحقيقة بأن السودان اصبح يملك اسلحة حديثة صنعت في السودان سواء كان بتعاون روسي صيني ايراني بحيث اكثر من عشرة سنوات تتم صناعة كافة انواع الزخيرة بالداخل وأما قصة ضرب الطائرات الاسرئلية فهذا عائد للسببين اوهلم تطور الطائرات الاسرئيلية وضعف الرادارت السودانية وهي قديمة الصنع بل لايوجد علي طول دولة السودان سواء ثلاثة رادرات واحدثها في الخرطوم ولكن الأن بدأت الدولة في هذا الجانب وبحلول العام 2018 سوف يملك السودان اكثر من عشرون رادراً مطور إن شاء الله
كبريت
2017/01/09 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا تعبان عشرة سنوات تصنع في كافة انواع الذخيرة.. ومخلي حدودك مفتوحة لكل من هب ودب
قبل ما تفكر تضرب الناس فكر تحمي حدودك وتعمل رادارات زي العالمين عشان تشوف العدو بالتكنولوجيا مش بالنظر يا منظراتي انت.
بالله عليك لمن يركبو رادارات جديدة اديني خبر أيها الكبريت الدجاجة
ابو فاطمة
2017/01/09 at 12:39 م (UTC 2) رابط التعليق
لا تسخر يا كبريت من الناس فانت لديك اخطاء ( دولة السودان سواء ) الصحيح سوى كذلك قلت(من عشرون) و الصواب من عشرين خلونا نحترم بعض و نعلق بموضوعية و انا اقول الاتي :
(1)نعم لتطوير القدرات القتالية للجيش السوداني (2) يجب ان يتم ذلك بتوازن مع التنمية الاقتصادية و البشرية و ليس علي حسابهما (3) يجب محاربة الفساد الحكومي الذي بات سمة لغالب المسؤلين مدنيين و عسكريين (4) يجب ان ترتقي بسلوكنا الفردي نحو النظافة فشوارعنا و حماماتنا و مطاراتنا و الموانئ كلها تكشف عن سلوك لا يشبه طول السنتنا
ابوعمر
2017/01/08 at 8:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا داعى لتكسير المجاديف لأننا حتى لو أختلفنا مع الحكومه يجب ان نشجعها لتحافظ وتطور مثل هذه الصناعات لأن عالم اليوم لا مكان فيه ألا للأقوياء .
كبريت
2017/01/09 at 10:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ابني الحكومة لو صرفت المبالغ على التعليم والصحة كان احسن
نمي الانسان بتعك وبعدين شوف السلاح…. بلدك مقطعة من الشمال والجنوب عمل ليك شنو السلاح الذكي
هوقوقو
2017/01/08 at 9:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا محمد ماهي العلاقة بين الحمامات النظيفة وصناعة الصاروخ ولا الطائرة ولا غيرو لكن يبدو انك تعارض من اجل المعارضه وبدون اي غيرة للوطن اذا اختلفت مع الحكومة او النظام فهذا لا يعنى ان لا جديد وكل السودان دا كلام فارغ حقو تفرق بين الحكومة والوطن .
mukh mafi
2017/01/08 at 9:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا المثبطين فرقوا بين الجيش والسلطة وفرقوا بين القومي والحزبي ولا تكونوا ضيقي الافق ما يمكن ان يصنعه الجيش او ما يمكن ان يصل اليه من تطور لن ياخذه الحاكم حين يمضي الى سبيله وانما سيبقى للاجيال واي دراسات او صناعات يمكن ان تكون نواة لالاجيال ليواصلوا الابحاث والتطوير ..
اذا ما صنع السودان قنبلة او سكين بصل فهو خير وبركة
كبريت
2017/01/09 at 12:17 م (UTC 2) رابط التعليق
انا مخ مافي
انت مخ في
كل نفر مخ
مخ مشى وين
مخ واهد كبيرا
اهسن من مخ صكيرا
كل نفر إندو مخ
خالد الخليفة
2017/01/08 at 10:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
محمد التطور في الصناعة ليس له دخل بالمراحيض العامة ولا الزمم المعفنه ولا الرشاوي الكلام القلته يخص شيء اسمه سلوكيات الانسان السوي العاقل وهذه السلوكيات لا ترجع لان مهما عملت وفعلت الاجهزة الرسميه في التطوير الاجتماعي يظل تخلف المجتمع والسلوك الاعوج يعوق هذه المجهودات اصلحوا من سلوككم حتي تتعافوا من الامراض الاجتماعيه وتكونوا نظيفين
...joi
2017/01/08 at 11:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
أكيد لن تستعمل لتحرير حلايب أو الفشقة و بقية الأطراف التي أحتلت من دول الجوار ..
بل سيقتل بها أهلنا في دارفور و النيل الأزرق ….
الفيلسوف السوداني
2017/01/08 at 11:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
دايرين دقيق ذكي …….. دايرين زيت ذكي …….. دايرين سكر ذكي ………دايرين دواء ذكي ………. دايرين رئيس ذكي ……….. لو السلاح بجيب الرايحة كان جاب حلايب …وكان جاب الفشقة …وكان جاب جبل عامر ….
ودبندة
2017/01/08 at 11:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله أكبر هذا من باب (اعدو لهم) منو هم ..المرجفين المتخازلين والمبخثين جهود الدولة والجيش في تطوير القدرات القتالية للحارس مالنا ودمنا .نقول لهم موتو بغيظكم وهناك المزيد من الجهود المبزولة والانجازات سوف تروها في حينها هذا أشياء بيسطة من كثير سوف يفرح الكل معادا خونت الوطن والايام القادمات سوف تشهدوا الزلزلة للمدي الطويل والبعيد.كما شهدتم البركان .واول الغيث قطره.ارجفوا يا مرجفين.
كبريت
2017/01/09 at 12:35 م (UTC 2) رابط التعليق
هيا بنا نتعلم كيف نكتب ونقرأ
ابوابراهيم الشويحي
2017/01/08 at 4:49 م (UTC 2) رابط التعليق
يا ناس أنتم رؤوسكم بلا عقل؟
جيش القائمين على أمره ود المرة وأبو ريالة هل يمكن ان يحقق اي نجاح ؟
هل سمعتم في حياتكم مشروع مهما كان حجمه قد نجح والقائمين على أمره وادارته العليا جاهلة وغبية ومتخلفة عقليا ؟
الحشرة الشعبية محتلة كاودا ليها عشرين سنة وتقول لي جيش متطور وقنبلة ذكية ؟
أنتم تفتكروا الشعب السوداني بلا عقل مثلكم؟
مدنی احمد
2017/01/08 at 7:23 م (UTC 2) رابط التعليق
زواج السودان
سوداني وافتخر
2017/01/08 at 7:34 م (UTC 2) رابط التعليق
يكفي اسمي ولا تعليق
ساخر منكم
2017/01/08 at 10:45 م (UTC 2) رابط التعليق
الله اكبر الله اكبر ياشباب الجاي كثير مووووتو بقيظكم ووهمكم انتم والمعارضه بصراح انتم مامعتبرين ولا زات اهميه حتكونوا جالسين تنبحوا الواحد فيكم مجهجه وعامل مقترب وفي النهايه ترجع مفلس وحالو بالبلي بس تقعد تستهتروا بالناس وتقلو في الادب الله يشفيكم الصدمه كانت قويه عليكم طبعا الصدمه الحضاريه ههههههههههه
ابن بلد
2017/01/08 at 10:46 م (UTC 2) رابط التعليق
سودان وسوداني وعلم ونشيد وطني عدالة وتنمية وعلاقات خارجية متميزة
لا نريد مرتزقة ولا ديناصورات شباب يقود البلد
محمد
2017/01/08 at 11:09 م (UTC 2) رابط التعليق
ازا كان ثﻻثه ارباع التعليقات مصدقه الموضوع ده يبقي الكيزان ليهم حق يحكموا 1000 سنه. شعب عاطفي والعاطفيه ما تقدم دول . اسئلوا نفسكم بواقعيه السودان فيهو أي مقومات صناعه فنيه زي دي؟ . يا جماعه انحنى بنستورد المفك والزرديه قال قنبله زكيه ”” عجب.
محتار بس
2017/01/09 at 7:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
دي اسرار بلد المفروض ما يعرضوها على العلان في القنوات ولا الجرايد خلوها لي يوما
عشان تكون لي الناس مفاجاة والسودان قادر
يعمل كل حاجة عندو الكوادر المواهلة في
كل شيء ماشاء الله تبارك الله لكم تحياتي
ابناء بلدي داخل السودان وخارج السودان
ارفع راسك فوق انت سوداني
كبريت
2017/01/09 at 12:09 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههه ضحك كبريت حتى استلقى على قفاه
قلت لي (العلان) مش كدة…. عجايب والله انت قريت في ياتو مدرسة
osman
2017/01/09 at 8:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا الخبر لا محالة سوف يسعد ويفرح المخلصيين من ابناء وطني ويغضب ويغيظ الاخرين…………مبرووك للسودان
كبريت
2017/01/09 at 12:12 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم نعم يا رجل.. ان هذا لعين الصواب، فقد قال ابا حنظلة ان الوطنيون يفرحون بهكذا انجازات. هذا كلامون صحيحن…. لان مرسي الزناتي ايد ابي حنظلة في ماذهب إليه من رؤيتين وفلفستين.
ثكلتك امك
فيصل
2017/01/09 at 8:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
دمت ياوطنى السودان مرفوع الرأس ولامجال للمخذلين والمشككين نحن نبني عزك يابلادى وهؤلاء المعارضون لايفهمون الوطن من الحكومة لذلك الشعب السودانى تعداهم بمراحل وسنين ضوئية لايلحقون بالشعب ولايلحقون أنفسهم ولك التحية قواتنا المسلحة ومن انجاز الى انجاز
شرف
2017/01/09 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما تم صنعه من اسلحة وطائرات في السودان يفوق التصور وما يتضمنه هذا المقال كان لابد للحكومة ان تعمل في هذا الامر بسريه تامة حتي لاتتدخل دول البغي والعدوان لمحاربه هذا المشروع هناك مصانع شيدت تحت الارض لهذا الغرض والمصنع الذي تم ضربه من قبل اسرائيل ما هو الا تمويه لاسرائيل بعد ان علمت ان السودان يصنع اسلحه وهي تخشي ان يمد السودان الفلسطيين بالاسلحة وكلنا نعلم ان الحكومة كانت تدعم حركه حماس وتدعم القضيه الفلسطينية اكثر من بعض الدول العربيه وحتي المجاورة لها فالي الامام سير سير يا بشير نحن جنودك
mohammed musa
2017/01/09 at 4:47 م (UTC 2) رابط التعليق
يجب ان نتوجه للزراعه …….وارجاع كل الاموال المنهوبه و تتوجه للزراعه
هيثم
2017/01/09 at 5:45 م (UTC 2) رابط التعليق
من يقول ان هذه الاشياء يجب ان تبقى سرية … فصناعة الاسلحة اصبحت تجارة والمعارض هذه لتسويق الاسلحة والسودان يحتاج ان يصدر ما يصنعه من سلاح مثله مثل الغير حتى يتطور في هذا المجال .
اما بالنسبة للقنبلة الذكية فمشكلة السودان عامة وحكومتنا خاصة انها تبالغ في الاشياء ودائما الحقيقة تكون دون المستوى ودون الخبر وهنالك امثلة كثيرة في كل مجال فما بالك فب مجال تقني دقيق مثل هذا .. !!!
لا اعتقد ان خالخبر مطابق للحقيقة .. فالقنبلة الذكية تحتاج الى تقانة لا تتوفر في السودان لابسط سبب .. هم يقولون ان التوجيه يكون GPS … طيب هل يمتلك السودان قمرا صناعيا ؟؟ هل هنالك تعاون سوداني غربي عسكري لاستخدام اقمارهم الصناعية لاغراض عسكرية ؟؟؟
الاسلحة الذكية حتى تعمل بشكل ” ذكي” فيجب ان تعتمد على وسيلة اتصالات دائمة ومتاحة وخاصة ومحمية من اي اختراق.. لذلك الخبر مضخم.
تاى الله ود السارة بت الفضل
2017/01/09 at 5:51 م (UTC 2) رابط التعليق
دايرين يفرتقوا بيها المظاهرات
الصديق جار النبي
2017/01/11 at 9:39 م (UTC 2) رابط التعليق
تاي الله عامل سنونك المكسرات ديل انا بمشي بكلم ليك ابوك بقول ليهو تاي الله دخل النت وقاعد يتكلم في السياسة
سودانى مغبووووون
2017/01/10 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
ذى الطيارات ( اقصد الطيرات ) دى بتتباع فى السوق الصينى فى دبى .. تشترى 2 يدوك التالته مجان .. وبعد كده ان شاء الله تشحنها بتيخ ( مابطيخ ) .. على حسابك …
بس اهم حاجه يكون فيها نور ( وبكترح يكون لونو احمر ) .. عشان لمن تهاجمو ( تنهجمو ) بيها .. يكون الماسك ارموت كندرول ( اقصد الريموت كتر بول ) .. يكون عندو الخيار يهاجم ( طافى الانوار ) .. ولا ( يولعها ) .. ده ( ازا ) عايز يورى العدو العين الحمراء وكده .. هاك الرياله دى …
فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساحل الأنشوش المصري الحقيقي .
2017/01/10 at 2:16 م (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يشفي العدو أول ما يضرب بيضرب المصانع ومخازن الذخيرة والسلاح ، على كل حال ربنا يحرسكوا ويحميكوا .
فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساحل الأنشوش المصري الحقيقي .
2017/01/10 at 4:26 م (UTC 2) رابط التعليق
مثل هذه التصريحات ونشرها في الإعلام بيترتب عليها إن الأعداء وجواسيسهم والخونة سيبذلوا جهدهم في التجسس على السودان لمعرفة أماكن هذه المصانع وتحديد أماكنها ، وبعد هذه التصريحات لابد إن السودان تكون على حذر مما سيترتب عليه من هذه التصريحات ونشرها في الإعلام .
مواطن
2017/01/11 at 9:42 م (UTC 2) رابط التعليق
حتى الان خطوات متقدمة من مشوار المليون ميل ربنا يسدد خطاكم ويوفقكم ويؤيدكم بنصره
فالمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف
صلاح ابراهيم محمد
2017/01/12 at 12:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماشاء الله تبارك الله فخر والله لكل سوداني حادب علي مصلحة الوطن والمواطن. نسأل الله أن يعلي من شأنه ويرفع من قدره ويهدي الشامتين فينا . أعوذ بالله ، اري بعض المعلقين لا يعجبهم هذا التطور بل حاولوا التبخيس في الصناعة و الجودة ،هل حقا هؤلاء من السودان الله يهديهم …
Mohammed
2019/02/04 at 3:26 م (UTC 2) رابط التعليق
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ أَتَى كَاهِنًا “. قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ : ” فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ “. ثُمَّ اتَّفَقَا : ” أَوْ أَتَى امْرَأَةً – قَالَ مُسَدَّدٌ : امْرَأَتَهُ – حَائِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً – قَالَ مُسَدَّدٌ : امْرَأَتَهُ – فِي دُبُرِهَا ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ “.
حكم الحديث: صحيح سنن اب دادود