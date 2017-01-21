أبرسي يقرر بيع شركة الغاز والخروج من السوق
كشف رئيس اتحاد غرف النقل والرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل علي أبرسي أن الشركاء والمسئولين عن توفير الغاز للمواطن سيجتمعون بنهاية يناير الحالي للوصول إلى تحرير السعر حسب المعطيات المتوافرة، في وقت عبر عن رغبته في بيع أصول الشركة التي يملكها اليوم قبل الغد للخروج من السوق بسبب العديد من العوامل، مؤكداً أن القطاع الخاص مازال يعاني من شركات الحكومة التي تستهدفه وتعطل إمكانياته.
وقال أبرسي في حوار مع “الجريدة” ينشر بالداخل إن سياسة تحرير الغاز بدأت قبل عام وتدرجت عملية رفع سعره، منوها الى أن الزيادة الأخيرة 10جنيهات على كل اسطوانة جزء من التدرج الذي سيوصل نهاية المطاف إلى التحرير الكامل للسعر، موضحاً أن شركته للغاز ظلت منذ العام 1990 مجرد موزع وكذلك كل شركات الغاز التي تعمل جميعها كوكلاء لشركة النيل المملوكة للدولة، ولم يسمح للكل بالاستيراد، مؤكداً أن ذلك الاحتكار من شركة النيل للغاز سببه الدعم الذي تقول الحكومة انه يكلفها الكثير، مشيراً الى أن القطاع الخاص مازال يعاني من شركات الحكومة التي تستهدفه وتعطل إمكانياته، معتبراً أنه يفترض بالدولة أن تدعم المشاريع المالية الكبيرة بالتسهيلات والإعفاءات التي تدعم عملها وتوفير ضمانات خارجية.
الخرطوم: نادية محمد علي
صحيفة الجريدة
10 تعليقات
كلكم والحكومة ما شفافية و ما عاوزين تورونا تشتروا الغاز بكم دولار والدولار بجبوه من السوق الأسود
فى كل مكان معروف اى شئ بيشترى بى كم الا عندكم انتم فى سودان الصعوط …..ختى فى دول الموز ينخض البترول ينخقض كل شئ وقى السودان يصعد كل شئ ولا ينزل
تصعدي في جبل ناااااار ، سودان الصعوط دي شنو يشوي حنك يا وهم دولة جنوب السودان الوليدة ما طلعت من رحم السودان .
ربنا يصلح حال البلاد والعباد …
نستبشر بالخير بعد قرار امريكا بفك الحظر من السودان ونتوقع دخول شركات عالمية ومنافسة لتوفير الغاز للشعب السوداني مما سينعكس ايجابا على سعره
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قرية البويضه
الحمد لله نحنا مصيبتنا خفيفة يا ……. عندنا السلعة وما عارفين سعرها ام انتو في الجنوب ماعندكم حاجة اصلا تسالوا من سعرها وصدقيني لان نموت جوعا خيراً لنا من أن يقتل بعضنا بعضا كا تفعلون .
العفو
ده سودان العزة والكرامة وليس الصعوط وياريت تهتمي بدولتكم وضياعها وحللي اسعار العملات عندكم وحروبكم القبلية وهجرتكم إلى كل دول العالم خوفا من الحرب والفقر
وأولها سودان الصعوط
معقوله البنزين على الدرجة ده والله الموصلات بتكون صعل
وانته مابى الحكومة تدعم لينا الغاز مالك !!!! يغزك ابو على
قال تحرير قال … كفايه خلوك توزع ليك اكتر من ربع قرن من الزمان …
كل واحد فيكم عايز يقنطر حساباتو البنكيه على حساب ابو اهلنا …
المواطن يستفيد منك شنو؟ انت كنت بتوزيع الغاز ببلاش يعني ……زمان كنت خامي الأرباح …..هسي غيرك بقي يربح اكتر منك زعلان يعني؟ امشي بدون عودة إنشاء الله