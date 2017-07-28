صور كبري سوبا الذي افتتحه الرئيس السوداني

افتتح رئيس الجمهورية، عمر البشير، جسر سوبا، على النيل الأزرق جنوبي العاصمة الخرطوم عصر يوم الجمعة، الذي يربط بين منطقتي سوبا “شرق وغرب”، ويبلغ طول الجسم الخرساني للجسر 571 متراً، فيما يبلغ عرضه 27 متراً بثلاثة مسارات في كل اتجاه.
بدأت عمليات الإنشاءات للجسر في ديسمبر 2012 وبلغت تكلفته الكلية 26 مليون دولار، وقد تم تنفيذه بالكامل بأيد سودانية تصميماً وتنفيذاً.
مداخل الجسر من الناحية الغربية تمتد لمسافة 3450 متراً لتلتقي مع شارع مدني غرب، ومداخله من الناحية الشرقية تمتد مسافة 2300 متر لتلتقي مع شارع العيلفون المؤدي لجسر حنتوب من الناحية الشرقية.
وكان والي الخرطوم، عبدالرحيم محمد حسين، قد قال إن الجسر يربط بين محليات “الخرطوم، جبل أولياء، وشرق النيل”، ويعد من المكاسب الاقتصادية والتنموية للولاية، وإنه يسهم في تخفيف الضغط على الخرطوم وينقل الحركة العابرة من شارع مدني عبر الطريق الدائري، ويختصر المسافة الطويلة لمناطق ريفي جبل أولياء وشرق النيل.
شبكة الشروق
17 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
أب لمبة
2017/07/29 at 5:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
مالو كرعينو رقاق زي العنقريب
الله يستر عليو من الفيران
الي لقاء
2017/07/29 at 9:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
ومالو العنقريب ياما اتربت عليه اجيال
ولو تشبيهك ده في محله الواحد يطمئن
ويحلف يمين انه من اقوي الجسور في العالم
يموت الناس لو حبيتهم او كرهتهم ويبقي (((((الوطن)))))
أب لمبة
2017/07/29 at 3:01 م (UTC 2) رابط التعليق
هل انت وطني ام مطبلاتي مأجور
خليك صادق مع نفسك
ابو رتينة
2017/07/30 at 9:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا انتي الوطني
فراش القاش
2017/07/29 at 6:32 م (UTC 2) رابط التعليق
الشركة المنفزة لمشروع كبري سوبا هي شركة الرحال مالكها المهندس نصر الدين خضر عبيد او السنجك كما يدعي من منطقة مروي بالولاية الشمالية
محمد علي
2017/07/31 at 2:39 م (UTC 2) رابط التعليق
شوف زي دا ؟؟؟؟؟؟؟ مافي داعي لزكر المعلومات دي هو سوداني وخلاص
أرسطو
2017/07/29 at 11:40 م (UTC 2) رابط التعليق
فى رأى الشخصى — ألحواجز على جانبى الكبرى ليست آمنة و ليست بالقوة الكافية لحجز أى سيارة من السقوط على النهر فى حالة الانحرف الشديد نحو اليمين أو اليسار …
abuemad
2017/07/30 at 6:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
على حسب الصور لا توجد إى موافق طوارىء على جانبى المسارين فى حالة تعطل أى مركبة وهذا معناه أن مسرب بيكون معطل الحركة . أرجو أن لا تكون ملاحظتى صحيحة على حسب الصور
حافظ
2017/07/30 at 11:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحمدلله على النعم … والله فى ناس لو ماعملوا ليهم ووب ولو ماعملوا ليهم ووبين ماتعرفهم دايرين شنو
ابوعبدالله
2017/07/31 at 9:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
مشكلة المؤتمر الوطني عدم ترتيب الاولويات كان الاولى ترتيب الاولويات وازدواج طريق بورتسودان ومدني والتحدي شندي عطبرة اهم والاهم عمل مستشفى دولي كبير او مدينة طبية على مستوى العالم لان لا يخرج مريض لطلب العلاج بالخارج بل العكس ان ياتي للسياحة العلاجية من كافة انحاء العام خاصة من افريقيا
خطوة نحو الامام
محمد علي
2017/07/31 at 2:37 م (UTC 2) رابط التعليق
المشارع الانت اشرت لها ما فيها لحس ……. انت عاوز الناس دي تلحس الهواء ؟ كان ليك
زول منو -ماضرورى الاسم
2017/09/01 at 8:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله كتيره منهم
كمان تلاته مسارات
تب كتيره ماقصروا ابدا
عقبال الطرق الرئيسية تكون تلاته مسارات
الخرطوم كوستى والخرطوم مدنى وبقية الطرق التى تربط مدن البلد مع بعض
علاء احمد المصطفى
2017/11/28 at 2:46 م (UTC 2) رابط التعليق
الكبري انجاز كبير ونشيد بقدرة المهندس السوداني والى الأمام .
ابوطاهر
2018/04/01 at 1:24 م (UTC 2) رابط التعليق
تمام يا ابو عبدالله 100%
ودنخل
2018/07/05 at 10:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالتوفيق ان شاء الله
عبدالله يوسف السيمت
2018/10/18 at 8:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
ألف مبروووك رغم أنف المتريقين والساخرين ، فقد قالوا من قبل ( شيئان لم سمعنا بهما ولم نراهما ، كبر يرفاعه والأخرة – سفهاً منهم وتريقة والعياذ بالله وحينما افتتح كبري رفاعه بلعوا ألسنتهم ،،، ديل ما رجال زي ستات الودع ، وإنما عطاله وبطاله
لكن الكلب ينبح والقافلة تسير
ود العارف
2019/01/09 at 12:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
مافي اي موقف طواريء لكن في ممشى للمشاة وبيع الداردمة