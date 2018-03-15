اسرار تنشر لأول مرة عن الزواج الأسطوري للمهندسة هند بنت شقيق الرئيس السوداني .. تعرف على الحكاية الكاملة

ولما كانت الكتابة أمانة… سأكتب عن الزواج الأسطوري…الذي شغل الساحة.. ومازال… وبعض الكتابة ثقيل جدا.. فهو يخصم من صفاء النفس.. سأكتب هنا ليس لأنني أود أن أدافع عن أحد ضد أحد… خاصة وأن الكتابة في هذا الوقت هي سباحة.. والغالب يسبح مع التيار الكسبان… وهنالك من يسبح مع إتجاه (شباك التذاكر).. وهنالك من يكتب ..ويحشد لقضيته كل مايمكن ولاينتبه إنه لم ينقي كل ماحشده.. فهنالك دخن وهنالك شئ مما حشد.. قد يأكل قضيته من داخلها.. وهنالك نقاط (تحول فجائية) تحولك من ثائر وبطل لظالم ومدان… لذلك كان الإلتزام دين.. يدين به صاحب كل قضية… فيقف أحيانا وحيدا.. وسط موج هادر.. أو أمام عاصفة هوجاء..ولكنه الدين.. الذي أدنت به نفسك.. وهو أمانة الكلمة..وهذا ماتلقي به الله..
أنا هنا إذا كنت أدافع عن شئ فأنا أدافع عن (قضية الوعي)..وهي أهم مرتكز نستند عليه لو أردنا تحولا حقيقيا نحو مستقبل واضح ناصع..
لم يهمني الشخوص في يوم ما.. ولا أتناولهم كمحور.. ولكن المحور الأساسي هي القضايا الأساسيةالتي تشكل معايير. وكيف تؤسس لواقع متين ..
أكتب عن زواج هند البشير:
الجميلة هند.. البت الجدعة.. صاحبة الوعي المتميز (من يومها)..أرادت الرجوع لوطنها السودان هي وأخواتها طواعية.. فقد تربوا بمدينة العين.. ولكن وعيهم ببلدهم كان أكبر.. فتركوا والديهم.. ورجعوا ليبدأوا حياتهم هنا… في بلدهم… لتبدأ كل واحدة قصة نجاح… عصامية..يشهد عليها جيلهم من الشباب..المقربين إليهم. جمعني بهم منزل واحد لسنوات ماساهلة..وحياة بها محطات كثيرة.. يجعلني شاهدة علي وعي متقدم..منهن. وعلي إستقامة وصلابة ترفع لها القبعات.. هند منذ الثانوي كانت مثابرة.. تمتاز بالإيجابية العالية.. كانت في كل إجازة تدخل دورات تدريبية.. تلو الأخري.. دورات حاسوب.. لغة إنجليزية… لغة فرنسية.. وتقدمت في كثير مما درست ونالت شهادات عدة.. بل أهلتها وهي طالبة أن تدرس في أحد المعاهد الشهيرة.. وكانت في ذات الوقت تلتزم ببرنامج رچيم صارم.. وبرنامج رياضي.. كنت أشفق عليها وأحس إن ماتفعله أكثر من طاقة عمرها(ماشاء الله).. ثم كانت مرحلة الشهادة السودانية.. وللحقيقة كانت المدرسة تتوقع أن تحرز هند المركز الأول.. ولكنها كانت من ال11 الأوائل…درست هندسة الخرطوم..قسم الكهرباء.. ثم حصلت علي ماجستير التسويق من جامعة العلوم والتكنولجيا… عملت بشركة سوداني كمتدربة..ثم عينتها الشركة لقدرتها علي تحمل أعباء مشاريع كاملة أثناء فترتها التدريبية..ثم مالبثت أن أثبتت جدارتها ومثابرتها وقدراتها العالية.. حتي صارت الموظفة التي توكل إليها شركة سوداني مهامها الإقليمية.. وذلك بإرسالها لتحسين أداء فروعها في إفريقيا.. فتمكث لثلاث شهور متواصلة كل فترة.. في موريتانيا والسنغال وغينيا.. لتحل مشاكل أداء الشركات هنال..
هذه هي هند… أختها المبدعة هاجر محمد حسن.. صاحبة مبادرة سودانية.. وإعلانات سوداني..وأغاني رمضان الجميلة.. تأليف وتلحين وآداء.. ولها شركة في مجال الدعاية والإعلان هي شركة المايسترو للخدمات التجارية. .وكانت من المنظمين لبرامج tedx…
زفت هند لياسر.. يوم السبت الماضي..
العريس.. ياسر خوجلي..(مدير شركة أوبال، شركة متكاملة لصناعة الميديا و الإيفينتس لها تاريخ طويل في السوق ، نظمت حضور منال العالم الى السودان، أدارت حملات التسويق لعدة مؤسسات و بنوك) ..
وحقيقة فقد كان الجمال يسيطر علي المشهد… فقد كانت من ضمن منظمي الحفل.. إبتهال الكنزي…
(ابتهال الكنزي، مصممة أعراس و مناسبات مقيمة بالامارات، صديقة العروس و جارة أسرتها لقرابة ال ٢٠ عام، مؤسسة العلامة التجارية EK Galleria ، وهي من أهتمت بتفاصيل ديكور احتفال الزفاف بالتعاون مع مصمم المناسبات عباس، بحيث كانت تكلفة تجهيز الحفل حوالي نصف أو ثلث تكلفة ما يوازيه من إحتفالات أسر سودانية أخرى)
زفت الجميلة هند.. يوم السبت الماضي..وحقيقة فقد ذهلنا.. من جمال وروعة الترتيب.. فقد كان الزفاف بحق أنيقا ولطيفا.. بدرجة فائقة…وتوزيع الإضاءة أضفت فخامة للجلسات.. والتي كانت موزعة طبقا لمساحة النادي..بحيث يكون الناس مجموعات.. متباعدة.. لتسهيل الحركة والضيافة.. وللحق هذا ماتوقعته تماااما..فكيف إذا إجتمعت هند وهاجر. والعريس ياسر خوجلي.بكامل تيم وإمكانيات شركته…شركة أوبال… لالتنظم حفل متعاقد عليه…بل لتنظم زفافه هو نفسه.
هند وهاجر وياسر وإبتهال… بكامل خبراتهم…ومهنيتهم..أيعجزون عن تزيين نادي.. والذي رحب أصحابه أيضا بهذا الحفل الذي قطعا سيضيف لسيرته.. وهو النادي الحديث الإنشاء..
كيف إذن إذا إجتمع معهم صديقم أمجد شاكر..
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(أمجد شاكر يتبع لشركة “مونتاج” وهي وكالة الإعلان والإنتاج الموردة لسوداني، أمجد و فريق مونتاج يتواجدون بنفس الطابق في برج سوداتل مع هند و مع بقية فريق التسويق ، و قدّم أغانيه و أحضر كل المعدات و الأشخاص المطلوبين لفقرته هدية لزميلته هند)
كل الكلام بين القوسين لهاجر محمد حسن..
أما عن الضيافة…فشهد الله..إن العشاء كان الأقل من كل زواج آخر..ولكن قدم في شكل سيرفس…بشكل إنيق.. علي غير المتعارف عليه (الصحن)..
أحيا الحفل ترباس.. وحسين شندي (صديق للأسرة).. وطه سليمان…
لم يأتي فنان من الشرق أو الغرب… لاوجود لعبد الله بالخير.. ولم يحضر فنان من دبي خصيصا للزفة… هو صديقهم ومتواجد معهم في السودان…
هذه هي حقيقة الأحداث.. والتي ضخمت بشكل غريب..وخمنت أرقام خرافية لتكلفة الزواج.و(نفسي أعرف الفواتير المضروبة دي جات من وين).. والتي تقول عليه هاجر:
(مرتبها ..أي هند.. عن كل مهمة تبتعث إليها يصرف بالدولار، تصرف على بيت أَهلها و تساهم في مصاريف دراسة أخوها الأصغر، تحملت هي و عريسها تكاليف زواجهما من الألف إلى الياء، و لم يحتاجا إلى مساهمة من أحد من الأسرة أو غيرها.) مع إن والد ياسر صاحب شركة مرموقة في الرياض ش مكة…
في الحقيقة.. لا أجد مايمكن أن يقال عليه مكلف في هذا الزواج… او إختلافا عن زواج الأسرة المتوسطة في السودان… وأعني الزواج الذي يتم في صالة ويقدم فيه عشاء بذات السيرفس.. ويغني فيه فنان..أو إتنين..وغناية..بل الإختلاف في شكل الإخراج للحيثيات المذكورة أعلاه.
لم يمتد الحفل حتي السادسة.. لم يقام الجرتق في مرفق حكومي أو مؤسسة حكومية… هو بيت الحجة هدية..جدتها والذي شهد زواجات أخري غيرها…أي داخل سكن الأسرة..
وقامت بالتجهيزات المبدعة سلمي كزام..والتي جهزت زواج أختها هاجر من قبل سنة 2008…وبهذه المناسبة أود أن أعرج علي زواج هاجر..وقد كان بحق مختلفا… وبذات الأناقة وقد أذهل الناس وبذات التكلفة.. كان في باحة قصر الصداقة جوار النيل.. وبدات الزفة عصرا.. والزفة التي كانت بحق مميزة ومختلفة.. ولم تقيم الحفل المتعارف عليه.. بل كانت هنالك فرقة تعزف.. وفنان(عمييق??)..لم يلتفت له أحد..وكان هنالك إهتمام بذات التفاصيل..
نرجع لزواج هند… كان هذا الزواج (معمول بحب كبير)… ومهارة عالية.. وإتقان.. ولم يصرف عليه إلا أقل من أي زواج عادي.. حركة الشبائن.. أصدقاء ياسر وطاقم شركته وأبناء العائلتين.. الذين يفوقون ال30 شخص… يلبسون بدل سوداء.. شبينات العروس يلبسون.. تياب وفساتين بيضاء… يتحرك الجميع في همة ونشاط.. يحرصون علي التفاصيل.. وعلي أن يكون كل شئ كما يجب…
أين معركة الوعي هنا؟
جميل جدا.. إن يتابع الشعب حالة من يحكمونه.. والأجمل أن يسألون عن حقوقهم ويطمئنون علي مكتسباتهم… وهذا مايميز الدول المتقدمة.. والتي تسأل فيها وزيرةعن ملء خزان سيارتها… من مال الحكومة….
ولكن.. أيضا لا ننسي من يسأل عن حقه.. يجب أن يراعي حق غيره.. بنفس القدسية.. وهذا هو الواجب…
في هذه القضية.. لم يسأل الناس ولكنهم حكموا…
في هجمة شرسة.. أخذت من فرحة أسرة هند.. التي صارت مدانة من غير ذنب….حكم الناس بفواتير وهمية.. وحددت ب10 مليار جنيه لحفل الزواج.. و3الف جنيه لكل عامل بالسيرفس(رغم إنهم يستاهلوا).. وحكموا بتصور لشكل الحفل.. والفنانيين وزمن الحفل.. وقطعوا بحضور فنانيين خصيصا.. وتكلموا حتي في نوعية الضيوف… رغم إنني لا أعرف كيف يضع الآخرون معيارا لإختيار شخص لضيوفه.. لكن ما أعرفه إن الدخول كان بكروت وبصرامة وحسم..ومنع التصوير.
في معركتنا نحو التغيير والوعي.. هل يحق للبعض جر المجتمع لقضايا دون تبصر.. ودون حتي محاولة التقصي والتثبت…وشغله بقضية وهمية ..وهل الشعب السوداني ينقصه هذا الغبن..هل مهمتنا أن نحول الناس لناغمين شرسين.. أم نحولهم لأن يكونوا أصحاب قضايا ومبادئ.. وعقلانيين….. هل هذا هو شكل الوعي الذي يجب أن نبثه في الناس.. (الردح ودق الزار.. والإشاعات والصخب والضجيج)..حتي متي نتناول القضايا بهذا الإخلال العاطفي..والتسطيح.. وحتي متي نمارس خلط الأوراق.. حتي متي نتعامل بمكافيللية.. وغائيية… وطريقة تسجيل النقاط..إذا كان هند عمها الرئيس..هل يحق لنا أن نحاسبها بذلك كما نحاسبه هو؟ماذنبها..أين العدل هنا… وخاصة هي التي عرفت بإنحيازها للطلاب إبان دراستها في كلية الهندسة في
كثير من مناهضاتهم للحكومة..
من يثبت لي أن ماصرفته هند هو من خزينة الدولة.. وهو ملك للشعب السوداني؟ ويكون مسؤل أمام الله من قوله.
وأرجع وأقول أن هذا الأمر صعب… والثبات فيه لايلقاه إلا ذو حظ عظيم.. وإلا صاحب هم حقيقي..
علي كل شخص السؤال عن حقه… وحفظ حق الآخر… فللظلم أوجه كثيرة..
كل التبريكات والتهاني للجميلة هند.. والوسيم ياسر..
وبقول لكل الشباب الذي عمل بحب..وشارك وجد وثابر حتي ينجح الزفاف.. well done..❤
ومن هنا بهدي تحية لشباب السودان… أصحاب المشاريع الصغيرة.. والأفكار العظيمة.. والهمة العالية.. الجيل الذي يعمل ويجتهد.. ويهدينا كل هذا الجمال والروعة.. وفقكم الله..
بقلم
ايمان نمر
44 تعليقات
عشنا وياما حنشوف ههه قلتي زواج عادي وما مكلف حق ايجار الصاله براهو بعرس لي ميه شاب ده غير عدادات الفنانين وخصوصا ترباس الزكر علي لسانو انو عدادو الككو ما بنطو وغير وغير بطلو استفزاز لي الناس البسطاء وكونو قدوه
ادينتيهم من حيث اردتي تبراتهم ….
يابنتنا صلي علي النبي.
ان التكليف والمنصب العام له التزاماته وبنفس منطقك الذي تحدثت فيه عن حق بنت اخ الرئيس ان تتزوج كيف تشاء وانا ادعم ذلك التوجه فمن الحكمه ان تبتعد عن منزل رئيس الجمهوريه وهو بالمناسبه يسكن فيه الرئيس ومخصص له بيت حكومه يعني ولكن الرئيس خصص بيت لوالدته منزل حكومي باي حق. فمنازله ومنازل اخوته الذين تملكو حي كافوري يسع والدته.
اما العروس فتخرجت من قسم الكهرباء جامعة الخرطوم وتم تدريبها بسوداني وتعينها لكفاءتها وعمها عباس عضو مجلس ادارة ام تي ان وعلي البشير عضو مجلس ادارة زين نسبه لتفوقهم وهم الوحيدين النوابغ وهاجر اختها كانت ضابط في جهاز المخابرات السودانيه ودخلت كهوايه سبحان الله وانا الذي اكتب مقالي كنت اول دفعتي منذ السنه الاولي وحتي تخرجي من كلية الهندسه جامعة الخرطوم ولم اجد عملا.
اتقي الله اتقي الله.
كلهم خونة و رعاع … ايه يعني بت بت شقيق الرئيس؟؟؟؟ ليكم يوم باذنه تعالى
يابنتنا الفساد الفساد الذي جعل طه عثمان يبصق في وجه الكل وخرج معزز مكرم ولايستطيع اي شخص يجرؤ علي الحديث اومسالته. اما سكرتير مكاتب الرئيس طه 2 فهو ابن خال الرئيس اما زوجته الاولي فحدث ولا حرج كل اهلها بادارة الاستخبارات والحرس الرئاسي والزوجه الثانيه كل اهلها من قرية الكمر مدراء شركات البترول يابنتنا دي عائله مالكه واسره حاكمه هل تعلمي مرتب علي البشير 50 الف دولار نعم 50 الف دولار من شركة زين واتحداه ان ينكر ذلك او تنفي ذلك شركة زين للاتصالات وعباس له المثل والاخير قبل خمسه سنوات اشتري لسكرتيرته عربه متسوبيشي وملكها لها.؟؟؟؟ الله اعلم ليه يابنتنا اتقي الله في خلقه ولساننا يصمت لاننا لم نتععود علي الاسفاف وماتعلمناه واتحداك ان تردي بمقال لانك مدفوعه من قبلهم لتردي.
كان اولي بالرئيس ان يبدا الاصلاح من نفسه ليكون قدوه.
اخيرا استفزتني عبارة هند كانت تقف مع قضايا الطلاب من هي حتي تقف مع قضايا الطلاب وان لم تقف فهل الطلاب محتاجين لوقفتها والله عالم دخلت الجامعه كيف
هههههه…… ضحكتني والله عائلة كلها عباقرة البودوا فيهم يتدرب في اي حتة مديرو طوالي بكتشف فيهو صفات النبوغ والقيادة والقدرة على حل المشاكل
يابنتنا بس تستفيدي شنو بخلوك تسلمي علي الرئيس هههههه. اديك معلومه اخت للعروس كانت عازفة موسيقيه ودخلوها المخابرات ولايجرؤ ضابط علي الحديث معها تغيب وتجي والله قالو لي ناس، كانو قريبين من الحدث اما املاكهم في دبي يشهد الله مشيتها مع الاشتراها ليهم وهم عارفنو ومابيقدرو يتكلمو ودخلتها ارحمي نفسك ده فساااااد عميق ومال حرام حرام والله المستغان
اناعايز اعلق علي العنوان بس
لو الكاتبه فعلا تريد ان تكتب الحقيقه لماذا اختارت كلمة اسرار و زواج اسطوري لتجذب القراء .كان تكتب افتراء او اكاذيب وحاجات من هذا القبيل .لانه لو كتبت كدا مافي زول حا يقرا مقالتها
وشكرا
استغقر ي الله العظيم يابت اخوي
هههههههههه
عصامية قالت لو ما البشير عنها ما كان شغلوها مراسله ، لا هي جميله ولا يحزنون كل مؤهلاتها إنو البشير عنها وأي قرش اتصرف في عرسها من مال الشعب المسكين ، شكيناكم لي الله ، حرامية سفلة
خلوها تطبل يا جماعة ما هو كله بحقو
مقابل ما موفق.. لان فساد اسرة لرئيس لا يحتاج لحصيف… هذه الاسرة آمنت مكر الله واستباحت حقوق المرضي والضعفاء.. عندما علم عمر ابن عبدالعزيز بان ابنه اشتري خاتم بألف درهم ارسل اليه ان بيع الخاتم واتخذ لك خاتم من حديد واكتب علي فصوصه رحم الله امرء عرف قدر نفسه… انا خريج اعظم جامعات بريطانيه وتقدمت لطلب تدريب وهو امام السيد العضو المنتدب من اكثر من سنتين.. كيف تحكمين يا هذي… السيدة هند نجاحها كان عبر اجساد مئاااات الخريجين المقتدرين.. وانصحك عزيزتي ان تنمي القدرة علي الخجل في نفسك وترحمي الناس من القرف الكتبتيهو دا
نائب المدير العام لشركة سودانى هى اخت الرئيس زينب
واخوانا فى مجلس الادراة تانى شنو
سودانى بقت تبع العيلة المالكة
اتركي نفاق والكذب والعهر الصحفي الا تستحي ايها العاهرة كيف ت
دافعي عن عصابه لا دين ولا اخلاقىولا ضمير لها يخسسسسي
والله العاهره التي لا تاكل حق الناس اشرف منكي ومن عصابة البشير
اخجلي
الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات .. فأتقوا الشبهات .. هذا البزخ والبوبار يؤكد الشبهات التى تدور حول عائلة الرئيس .. فى بلد يعجز اغلب مواطنيه توفير ثمن العلاج .. ما يعرض عبر شاشة بنك الثواب تتقطع له نياط القلب .. فى بلد يعجز اغلب مواطنيه توفير ثمن وجبتى طعام فى اليوم .. فى بلد تحاصره الأوبئة ويموت مسافريه فى طرقات مهترئة .. تتطل علينا عائلة الرئيس بهذا البزخ الخرافى .. الغريب فى الأمر ان هناك دعاة من امثال عصام البشير و قنيط وارد بلاد شنقيط الطيب مصطفى ظلوا يقدمون المواعظ للشعب يطالبونه بالزهد وعدم التبزير كشفتهم الصور وهم فى غاية السعادة والزهو يقدمون التبريكات لآل العروسين يتراقصون مع انات ترباس وحشرجات صوت حسين شندى .. هذه البنت المسكينة ارادت ان تركب موجة النفاق فأدانت نفسها وادانت من ارادت الدفاع عنهم … حسبنا الله ونعم الوكيل !!1
كلام كله خارم بارم وكذب ولن يغيير فينا شيئاً ..
الله عرفو بالعقل يا نمرية .. قوم لفي كده ولا كده
البشير واسرته نسأل الله تعالى ان ينتقم منهم في هذه الدنيا قبل الاخره
ايمان نمر دى طليقة عبدالله البشير بالمناسبه
يمكن عايزة ترجع المياه لمجاريها
والله الكاتب لمن يقبض حقه مرات بتمر الحقائق من غيرما يشعر
انتي هسه قلتي حقائق كتيييره عن العائله المكاره دي من غيرما تشعري
اول حاجه كية الشركات الزكرتيها دي جات من وين ومن مال منو
ياعالم لوعايزين تكسروا تلج ماتكسروه في راسنا
اقبضي حقك ونومي في بيتكم ولا مطالبه لازم تكسري تلج
اهاااا كده ممكن
بقولها ليكي ديل حراميه كلهم ومامن المنطق انك تقارني الزواج ده
باي زواج عادي وكمان من غير فضيحه بتقولي زي اي زواج عادي
هسه في السودان بقي عندنا حاجه اسمها زواج عادي يابت ؟
مافي في حاجه اسمها زواج كيزان وزواج تجار وزواج موظفين
وزواج مساكين وزواج بسيط ريفي
يا أختي الكاتبة ( إيمان نمر ) والله بصراحة كده: بالغتي!
كان أحسن ما تكتبي كلامك ده نهائي يكون أفضل ليكي ولهند ولأسرة العروس والعريس.
أنتي جاية تغطي عين الشمس بغربال وتضحكي علي الشعب السوداني.
عيب عليكي.
شوفي يا أختي.
أنا شخصياً لا أتهم هند ولا ياسر بأنهم فاسدين.
لا أتهمهم أنو عرسهم كان علي حساب الحكومة والشعب
لا أتهمهم أنو البشير دفع ليهم أو عمل ليهم
لا أتهمهم أنو فاسدين ولا حرامية ولا أي حاجة
لكني أتهمهم بأغلظ العبارات أنهم فشخارين
بتعرفي الفشخرة اللي ضيعت السودان؟؟
أنا بنت ما بتهم ناس بدون دليل.
الاشاعات حايمة في السودان عن فساد أخوان الرئيس
لكن أنا شخصياً بسمع بجاي وبطلع بجاي
لسبب بسيط وهو أني ما عندي دليل
وبخاف من رب العالمين أني أتهم زول بدون دليل
لكن يا أختي الفشخرة الكتيرة دي مافي ليها داعي
قلتي العريس والعروس مقتدرين وعندهم شركات وبيقبضوا بالدولار
أوكي جميل ربنا يزيدهم
مع أنك ما قلتي لينا جابوا الشركات من وين؟
ما دايرة أعرف زاتو جابوها من وين.
أن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
الرزق بيد رب العالمين.
لكن الناس مفروض تراعي لمشاعر بعض.
ما ممكن بقيتو ذي الأسرة الحاكمة في السعودية كده
——–
الأزمة الاقتصادية طلعت عين الشعب
ملايين الشباب السوداني ما لاقين وظائف ولا قادرين يتزوجوا ويتعففوا
وأنتي جاية تدافعي عن صاحبتك هند وعريسها هاجر في العرس الأسطوري ده؟؟
ده عرس أسطووووووووري يا إيمان نمر.
أسطوووووري بمعني الكلمة.
نحن شفنا الصور برغم أنك قلتي التصوير كان محظور
وأنتي إعترفتي أنو كان في 3-4 فنانين كباااااار مشاهير عمالقة برغم أنو نكرتي وجود فنانين أماراتيين
يا أيمان نمر الكلام ده عيب في حقك
نحن كنا خلاص نسينا الموضوع ده وجيتي أنتي ذكرتينا ليهو
سمعتي بمبادرة شباب شمبات لتسهيل تكاليف الزواج ؟؟
سمعتي بحاجة أصلاً أسمها بتبسيط التكاليف للشباب ؟؟
سمعتي بكلام الرسول (ص): أقلهن مهراً أكثرهن بركة ؟؟
يا أخوانا يا أخواتنا يا سودانيين أرتقوا شوية وأنسوا بهارج الدنيا دي
أنسوا الفشخرة الكذابة دي شوية
أنسوا التفاخر والتباهي ده شوية
أنا ما بعرف تكاليف زواج هند وياسر
لكن متأكدة أنو كان يكفي لتزويج ألف شاب وشابة بكل سهولة
الزمن الاغبر ده بعض الناس بقوا يتزوجوا بألف ألفين جنيه
بدون صالة وبدون فنان وبدون مهر ملياري وبدون جوطة
شروط الزواج الأربعة التي حددها الشرع وخلاص
القبول والاشهار والمهر والشهود
والله يا سودانيين بقيتو ماشين تبقوا ذي الهنود بالظبط
الهنود بقوا طبقتين: طبقة عليا وطبقة دنيا
الطبقة الوسطي دي أنتهت نهائياً في الهند
والسودان ماشي في نفس الدرب
——
أنا ما حاسدة هند وياسر
ربنا يوفقهم ويسعدهم ويرزقهم السعادة والزرية الصالحة
لكن أنا مغيوظة موت من التخلف السوداني المنتشر في أزمنة الأزمات الاقتصادية دي
الناس ما لايقة حق العيش وحق الفطور ياخي
الناس بتموت في المستشفيات لأنه مافي رعاية ولا قروش يدفعوها لإنقاذ المريض
الناس هجت وهجرت البلد دي بالملايين
وفي نفس الوقت تلقي الأثرياء والمقتدرين وأصحاب الحظوظ عايشين في قصور عاجية براهم
يعاينو لينا من أبراجهم بكل برود
عضو البرلمان أبوالقاسم برطم بني بيت في كافوري علي طراز البيت الأبيض الأمريكي
هسع ده يقولوا عليهو شنو
هو كمان حالتو لا حكومة ولا مؤتمر وطني ولا من أسرة البشير
ده معارض
لكن العقلية بتاعتو لا تختلف
ليه بس تبني بيت أبيض فيهو 40 غرفة و40 حمام عشان تسكن فيهو؟
ما ممكن تبني فيلا صغيرة جميلة راقية فها 3-4 غرف تكفيك أنت وأسرتك؟
ليه الفشخرة؟
ليه القنوات الفضائية العربية كلها تجي تصور البيت الأبيض الأمريكي؟
معارض بتاع الساعة كم أنت…
—-
ده مثال للوجع والألم
وماذا يغيظ في الأمر ؟؟
الذي يغيظ أنو مافي واحد من الأثرياء ديل قدم حاجة للسودان
لا واحد بني مستشفيات ولا مساكن ولا مدارس في قري السودان للفقراء
لا يصرفون من أموالهم أبداً..
والله الذي لا إله إلأ هو الكفار أحسن من أثرياء السودان
واحد ذي (بيل غيتس) مؤسس مايكروسوفت وأثري أثرياء العالم
وثروته 100 مليار دولار
وضعها كلها في صندوق خيري وشغال يصرف فيها لتحسين حياة البشرية
البشرية كلها
عمل مشاريع في أفريقيا والهند والصين
قضي علي أمراض فتاكة كانت تحصد حياة الملايين
عمل وعمل وعمل
ياخي ليه ما دايرين تعملوا حاجة لبلدكم دي يا أثرياء السودان
الواحد لمن ربنا يعطيه مفروض يعمل واحد من أثنين لا ثالث لهما
أما يقدم لمجتمعه وناسه جهاراً نهاراً (نظام أنو بيعمل الخير في السر ده ما بيدخل رأسي)
أو يتواضع شوية في مظاهر البزخ
الواحد ممكن يكون ملياردير وعنده 10 شركات
لكن ياخي سوق عربية عادية مكيفة
وأسكن في بيت عادي من برة (لكن من جوة أعمله كلو من الذهب حتي)
عشان ما تجيبو الكلام لنفسكم
ماذا قدم أثرياء السودان للسودان سوي أمراض القلوب ؟؟
سوي أنتشار الحسد والحقد في المجتمع.
ياخي نحن بقينا أمة عيانة جداً بصراحة
أمة مريضة
أمة سفيهة عديل كده.
أتقوا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون.
——
أنا عارفة طولت الكلام لكن قلت أوصل صوتي عسي ولعل
وأنشاءالله يا أيمان النمر تقري كلامي ده يارب
ولاحظي يا أيمان أني ما أتهمت زول بالفساد نهاااااااائياً
لأنو ما عندي دليل
ولأني بحافظ علي لساني
ولأني بخاف حساب رب العالمين
(ما يلفظ من قول إلأ لديه رقيب عتيد)
لكني أتهمك أنتي وهند وآلاف غيركم بعدم الأحساس
الإحساس نعمة أنتو فاقدينها
كفيتي و اوفيتي … لعلهم يعلمون
ليه بس تبني بيت أبيض فيهو 40 غرفة و40 حمام عشان تسكن فيهو؟
ما ممكن تبني فيلا صغيرة جميلة راقية فها 3-4 غرف تكفيك أنت وأسرتك؟
ليه الفشخرة؟
تسلم البطن الجابتك ….. ده مختصر مفيد ( حقنة درب ذى الورد فى عمق الوريد )
اللة ينور دربك الاخت سوسن تعاليقك هزا ألمني ..
تافههه تافههه تاااااااافهههه تافهههه نعله الله عليك وعلي امثالك نعله الله عليك وعلي امثالك
أقول لنا و لهم و لغيرهم سؤال … أين أنتم من أبركهن أقل هن مؤونه ؟؟؟ …
لهم أن يفرحوا نعم بس ليتهم كانوا قدوه..
من حمل رايه فليدافع عنها و عن قيمها ….
و على كل ليس لدينا ما يمنع أن نتمنى للجميع كل السعاده ….
الكلام عموم و ليس تخصيص …
انا لم اكن اريد، التجريح رغم علمي بانها التي تم قرار منع زواجها بامر رئاسي ووالدها صرح بذلك ولكن مالفائده ان تكسري التلج اما اخت الرئيس زينب فماهي مؤهلاتها حتي تكون نائبة مدير سوداني وتملك بيت في الجي بي ار دبي وانا لم اقل ذلك بل قالها الفريق طه كلو مال السحت اين بروفيسور عزالدين كامل امين ودكتور محمد علي عباس وووووواساطين الهندسه من سوداني الي مديرها الحالي الذي لم يكن رقما في دفعته حتي يتبؤء ذلك المنصب وهل العروس التي يتم ابتعاثها الي الخارج لتدير مشروعات شركة سوداني وتفتح اسثتثمارات باسم الشعب المقهور هي المؤهله لتقوم بذلك لااعتقد يااخي الكريم انا اول كلية الهندسه قسم الكهرباء ولم اجد عملا وطرقت كل الابواب ولم اوفق الاان انصفني الله بعمل في بلاد الله الواسعه ومن اول انترفيو ولله الحمد لكن الامثله كثيره اتعرفون عن بروفيسور عبدالملك وسامي شريف هي تعرفهم جيدا اين هم من زينب اخت الرئيس عبدالملك عالم الهندسه الان استاذ الهندسه في ارقي الجامعات الامريكيه وهو من يضع المناهج كان الاولي ان يكون مدير سوداني اسكتي بالله عليك فانت مقرفه مقرفه مقرفه دي عائله لم تصدق ان اخاها صار رئيسا بيوم وليله ولم يكن يتوقع ويتوقعون ذلك رحم الله شيخ حسن الترابي لم يوفق ورحم الله نقد الذي مات ولم يملك من حطام الدنيا شئ ورحم الله كل الشرفاء من لدن الازهري الي الان يابنتنا الا يعرسو ليك واحد من الحرس الجمهوري انت مقرفه مقرفه
والله احنا ماعايشين في المريخ والصور واضحه مافيها كلام لافتوشوب لايحزنون وتعالي هنا بيت الضيافه ملك ابوهم ولا ملك الشعب ومن اموالو المنهوبه دي ماتكيه والناس وصلت للاخر السودان في انتهي وفلس بسبب منو يا متعلمه يا متنوره ورينا بس ….ياخ كرتهونا ..ناس مستفيده من الوضع لو دايره تكسري تلج كسري ليهم مافي وشنا لاننا قرفننننننننننننننا
أرجو والله أن تتمكن الكاتبة إيمان نمر من الإطلاع على كل تلك الردود من القراء وحتى تعرف ما تتناقله الألسن عن فساد عائلة الرئيس البشير بعلمه أو بدون علمه – الأمر سيان – بدء من مؤسسة سند الخيرية التي تديرها زوجته وداد بابكر والتي كانت تعيش حياة زاهدة متواضعة للغاية في بيت المرحوم ابراهيم شمس الدين زوجها المغدور بشهادة جيرانها الذين أكدوا لنا ذلك ثم انتقلت بن عشية وضحاها من أصحاب الأملاك والأرصدة في بنوك الخارج بشهادة من لاترد شهاداتهم أيضا والله سائلها وسائل زوجها الذي يعلم كل صغيرة وكبيرة عن ثراء وفساد زوجته وأشقائها وأشقائه وهو لا يزال يهلل ويكبر وسط جموع شعبه الذي أصبح غالبيته يتوسد ويشكو لطوب الأرض ويلتحف السماء صاعدة دعواته آناء الليل وأطراف النهار أن يكشف عنهم الغمة ويزيل هذا الكابوس الجاسم على صدورهم منذ نحو 30 عام وأذاقهم شتى صنوف الذل والهوان والله المستعان…
أرجو ألا ترمي وراء ظهرك يا – إيمان نمر- كلام وتعليقات القراء تلك وتأكدي بأن – ألسنة الخلق أقلام الحق – وفساد زوجة الرئيس وأشقاؤه وأشقاءها بات يزكم الأنوف وفاحت رائحته حتى عمت سائر أرجاء السودان بل وخارجه أيضا بكل أسف…ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…وانا لله وانا اليه راجعون…اللهم أجر شعب السودان في مصائبه وأبدله خيرا منها
.. نذكر بإحدى روائع الخليفة العادل (عمر بن عبدالعزيز)، الذى بلغه أن ابناً له اشترى خاتماً بألف درهم، فكتب إليه: “بلغني أنك اشتريت خاتماً وفصّه بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا، فبع الخاتم، وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتماً بدرهمين، واجعل فصّه حديداً، واكتب عليه: رحم الله امرءاً عرف قدره”. .. شتان ما بين عمر وعمر !!
آل البشير واتباعهم ومواليهم وبعد أن طال عليهم الأمد أقتنعوا أنو النجيهه ما بتسوا ليهم حاجة ..عشان كدا ما فارقه معاهو نجيهة جديدة .. العريس والعروس (ربنا يهنيهم على كل حال) عارفين تمام العرفة أنو صور العرس المبهرج حتجيب ليهم الهوا والشتيمة ليهم لى أهلهم من الأسرة الحاكمة ومع كدا ما همانا مادام رئيسنا معانا ,,,,,
والله انتو ناس الدنيا سارقاكم وفاكرين انكم خالدين فيها ابدا .. لودامت لاحد لكان احق بها سيد الخلق اجمعين محمد صلي الله عليه وسلم … والله ظلم وفساد واستفزاز لمشاعر المواطن المغلوب علي امره .. ولكبير الغافلين المخدوع بالدنيا اقول شعبك اصبح ياكل من مقالب القمامه ويموت دون ان يجد العلاج وانت غافل ومن حولك جوقة المنافقين يخدعونك بحب الناس لك .. والله نحن ننتظر فقط مكر الله فيكم مهما طال الزمن او قصر . سوف ياخذكم اخذ عزيز مقتدر وانتم غافلون وسوفوا تكونوا عبرة لكل ظالم فاسد مخدوع بالدنيا
يا للبلاغه والتفاهه وقالت وعي شوف يا بت هي اي واحد يصرف قروشو زي ماهو عايز لكن تكون جايه بطريقه نطيفه أنها اشتغلت في سوداني دي زاتها علامه استفهام كبيره لو ما قريبه الرئيس ما بشتغل هناك نحن درسوا معانا ناس زي هند العبقرية تبيع أكياس ما وظفهم في سوداني ولا غيرو هاجر مشوا امريكا يعني ما تغشي نفسك وتغبشي وعي الناس عشان تتقربي للأسرة العبقرية ومع ذلك انا بقول ما ممكن نجزم انوا قروشهم قروش حرام لكن طالما انو هذه الاسره اغتنت بعد وصول الرئيس للحكم يبقي مسألة فيها شكك ما ممكن في اقتصاد مثل اقتصاد السودان في فتره وجيزة تعمل إلا إذا كان في فساد ما معناه تسرق من حزنه الدوله الفساد ممكن استخدام نفوذ بيع أراضي تابعه للدوله وحاجات كتيره السرقه المباشره أقل درجه واذا كانوا سرقوا أموال هذا الشعب الصابر والله يومهم قريب يوم تشخص فيه القلوب والآبصار ش
في رأيي أن هذه كاتبة هذا المقال والتي يقال أنها التي كانت على وشك الزواج من الفاسد عبد الله البشير قد حققت بطريقة خبيثة مرماها. فهي تريد فضح هذه الأسرة الفاسدة والتشهير بمن رفضوها. فالذي يريد أن يدافع عن شيئ ما وبالذات مسألة أسرية لا يمكن بحال من الأحوال أن يكشف كل صغيرة وكبيرة وأسرار وخبايا لا يمكن أبدا أن يكشفها شخص يدافع عن شخص آخر. فالكاتبة أبانت الفساد في كل أمر الأسرة وأبانت لنا خبايا ومكامن من العفن ما كنا لنعرفها لولا مقالها الذي في ظاهره للغافلين دفاعا وفي باطنه للمتأملين فضحاً وكشفاً للمستور في كل أمر هذه العائلة الشيطانية الخبيثة التي تورم كل فرد من أفرادها صغيرهم وكبيرهم نسيبهم وقريبهم وصاحبهم ومداهنهم ولاعق أحذيتهم ومكسري التلج وحارقي البخور حولهم ، تورموا وتكرشوا وتمددوا وتطاولوا من خيرات الشعب المطحون وأحدثوا أمراً لم يعرفه ابسودان في تاريخه القديم والحديث. ولم يستتروا بما إبتلاهم به الله بل صاروا يتباهون بنا نهبوه من الشعب أمام الغلابة والمطحونين. لا يأبهون أن يشاهد الشباب المحطم الذي حفيت أقدامهم وهم يجوبون بشهاداتهم الجامعية الشوارع وبنات العائلة المالكة نسمع عنهم الذي قرأناه أعلاه. وتتم زيجاتهم المليارية كما شهدنا. وينهب الأشقاء يمينا ويسرة ويتباهى جميعهم بفلل دبي وحسابات ماليزيا وعمائر الرياض.
زكموا أنوفنا بالفساد الذي ما عاد غريبا فتبعهم كل من هو دونهم فهم القدوة السيئة وعلى دربهم يخوض الخائضين بلا خوف فهم آمنون لأن الذي هو خائض معهم لن يتجرأ على على محاسبتهم ففيها محاسبة نفسه وأشقائه وعشيرته الممتدة والعائثين فسادا.
ولأن هلاك القرى والناس والبلدان إن أراده الله تعالى يأتي بتقديره تعالى يجعل مترفيها يفسقوا فيها فيحق عليهم الهلاك وهذا وعد من الحق سبحانه وتعالى ولن يخلف الله وعده.
كفيت و اوفيت اخي
ياخوي البنت دي ماعندها حياء غشت عبدالله بشير الفاسد عمره مايحلمو يتكلمو مع بنات البندر وكادت تنجح ولكن لحقوها، قبل الفضائح الله يوفق الفريق طه.
دي عواليق والطيور علي اشكالها تقع ابوها بعد الحادثه الشهيره
شوفو قال شنو.
أحداث جرت وتصريحات مفبركة عديدة تمت بصورة مقززة واخذت بعدا جديدا في قضية إلغاء زواج شقيق الرئيس من اﻻنسة شيرين، وطال صمت اﻻسرة او ضعف صوتها اﻻ ان استطاعت صحيفة الوطن التحدث لرب اﻻسرة السيد ” بدر الدين ” والد اﻻنسة ” شيرين ” والذي اوضح عدة حقائق ابرزها ان من تقدموا لخطبة أبنته هم عبد الله البشير بنفسه، واﻻستاذ الطيب مصطفى، واﻻستاذ كمال حسن بخيت ومجموعة من نساء اﻻسرة، ولكن من جاء ﻹلغاء الزواج كان غير هؤﻻء واوضح السيد بدرالدين بانه لم يتعرف عليهم، وانهم طلبوا منه إلغاء الزواج لظروف خاصة باﻻسرة وقدّر ذلك وكل شي قسمة ونصيب، وتقبلت ذلك ﻻنهم من طلب يد أبنتي وهم من قاموا بإلغاء اﻻمر.
وأوضح ان اﻻمر عادي للغاية ويحدث في كثير من اﻻسر وانا احترم قرارهم ﻻحترامي ﻻسرة البشير، ولم أشعر بغضب أو زعل واﻻ كان هذا من نقص اﻻيمان، وحول الرسائل التي انتشرت تعبر عن سخطه وأبنته من الغاء الزفاف قال ان تلك الرسائل المتداولة في مواقع التواصل والمنسوبة ﻻبنتي ﻻ عﻼقة لها بها من بعيد او قريب وقد نفت اﻻسر ةذلك، وأحب ان اؤكد ” حسب قوله ” أن ابنتي بخير ومعنويات عالية ولم يؤثر فيها هذا اﻻمر اطﻼقا،وحول المهر والشيلة وما الى ذلك من مستلزمات الزفاف اوضح السيد بدرالدين والد اﻻنسة شيرين انه طلب من الذين قاموا بالغاء الزواج
المثل عندنا يقول ” الجواب يكفيك عنوانه ” and that’s all
المثل عندنا يقول ” الجواب يكفيك عنوانه ” and that’s all
نرجو التحقيق في شبهات فساد سوداتيل وفروعها في افريقيا فاي تحسين يتحدث عنه المقال قد اسهمت به المصون؟. سمعنا عن تقارير المراجع العام وعن الميزانيات التي تتاخر لسنوات قبل نشرها مع انها شركة مساهمة عامه مستأمنة على اموال المستثمرين. هذا المقال لا يصلح لان يطبع ويلف في ورقه طعميه.
ايا كان كاتب او كاتبة هذا المقال، فهو/فهي قد دست السم في العسل بجدارة.. وهدفها مزيداً من التمريغ للاسرة وللعروس، ودلق معلومات خاصة، ما كان ينبغي ذكرها ان كانت حريصة بالفعل على سمعة الاسرة والعروس، وربما تثبت اكثر ما يروج له عن الصرف… في اي دولة اوروبية محترمة نشر مثل هذه المعلومات دون اذن صاحبها يلقي بك سنين وراء القضبان مع دفع تعويضات ضخمة..
وبرضو قد اكون مخطئ..
اتمني انك تكوني ما فاهمة انتي بتقولي في شنو لانو لو ما فاهمة بعزرك وربنا يغفر ليك ، تجميل ماهو قبيح وباين للناس ربنا ينتقم منكم ومنها ويارب يارب يارب ورينا فيهم يوم وان شاء الله مايتهنو ولا لحظة
انا لا أشهد إلا بما سمعت ورأيت
في عام 2014 وفي مدينة العين حضر وفد من المغتربين واجتمع بالجالية ودار الحديث حول المصاريف الباهظة المفروضة على أبناء المغتربين عند دراسة الجامعات بالسودان ووقف السيد أخو البشر وكان يعمل في مكتبة الشيخ زايد بجامعة الامارات موظف عادي وقال إنه أرسل ابنته الكبرى بعد انتهائها من الصف الثاني الثانوي لدراسة الصف الثالث في السودان حتى لا يتم التعامل معها على أنها من أبناء المغتربين عند دراستها للجامعة وأنه سيفعل نفس الشيء مع ابنته الثانية ونصح الحضور بالقيام بذلك….
أي أنه كان رجل على قدر حاله وبحاول يباصرها مباصرة وعلمت بعد ذلك أنه عاد للسودان..
السؤال من اين له ولابنته كل هذا البذخ والترف؟ هل معقول خلال أقل من 15 سنة من عودته للسودان تمكن من جميع كل هذه الأموال لصرفها على زواج ابنته؟
وحتى لو عنده هذه الأموال لماذا لم يراعي أن أخيه هو رئيس الدولة (الاسلامية) ويقتص في مصاريف الزواج كما أمرنا الاسلام وكما يدعو أخوه ليل نهار…..
اسف عام 2004
يا بت يا ايمان نمر واحد من اتنين يا انت هبلة او متخيلة الناس دي كلها زيك كده هبل ،
الزواج الاسطوري دا هو اللي جاب أجلكم يا كلاب