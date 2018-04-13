السودان ثالث أرخص دولة في سعر البنزين حول العالم والأول في العالم العربي

حلّ السودان في المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة أرخص سعر للتر البنزين، وفق تقرير نشره موقع (غلوبال بترول برايس) المتخصص في اقتصاديات وأسعار الوقود والمحروقات.
واحتل السودان المرتبة الثالثة بين (150) دولة شملها التقرير، والأولى عربياً، بسعر يبلغ (0.34) دولار مقابل لتر البنزين.وجاءت في المرتبة الأولى بالقائمة فنزويلا بسعر بلغ (0.01) دولار للتر، تلتها إيران بـ(0.24)، ثم السودان بـ(0.34)، ثم الكويت بـ(0.35)، تليها الجزائر بـ(0.37)، ثم مصر بـ(0.37)، فالإكوادور بـ(0.39)، ثم تركمانستان بـ(0.43)، ثم سوريا بـ(0.44) دولار.
وحسب الموقع (تكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير).وأضاف الموقع: (تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة).وأوضح الموقع: (تعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، حيث تشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة ما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين).
الخرطوم – المجهر
5 التعليقات
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Ahmad
2018/04/14 at 4:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
بس يساوى دخل الفرد الواحد في السودان نص دولار العام يا فاهم وفروا دخل للمواطن وبعدين سواه الأغلب في العاملون في مسكلة
alkarazy
2018/04/14 at 6:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
قمنا علي الكدب بنزين مخلوط بالايثينول….البنزين رحتو قصب سكر يعني ايثينول بلا خوته
ود بندة
2018/04/14 at 6:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
للأسف إعادة النعمة لا يشعرون بها.
بدوان بدوي المحاميد
2019/02/19 at 5:07 م (UTC 2) رابط التعليق
ملاحظه سعر التر في السودان 0.13 البنزين المركز الناني عالمينا ام الديزل 0.09 المركز الثالث
بدوان بدوي المحاميد
2019/02/19 at 5:08 م (UTC 2) رابط التعليق
أسعار الديزل, يوم 18 شهر 2 سنة 2019
(لتر, الدولار الأمريكي)
أسعار الديزل, يوم 18 شهر 2 سنة 2019
(لتر, الدولار الأمريكي);
فنزويلا
إيران
سودان
المملكة العربية السعودية
الجزائر*
الإكوادور
مصر*
أذربيجان
الكويت*
تركمانستان
البحرين
أنغولا
قطر*
ترينيداد وتوباغو
كازاخستان
ماليزيا*
بوليفيا*
بورما (ميانمار)*
لبنان*
سري لانكا*
أوزبكستان
تونس*
نيجيريا
عمان*
الإمارات العربية المتحدة / دبي*
هايتي
فيتنام*
أثيوبيا
قرغيزستان*
أفغانستان
روسيا*
كولومبيا*
بناما*
بورتوريكو
روسيا البيضاء*
غواتيمالا*
دومينيكا
السلفادور*
بنغلاديش
الفلبين*
الولايات المتحدة الأمريكية*
مملكة بوتان
الأردن*
باكستان*
تايوان*
تايلاند*
باراغواي
إندونيسيا*
كمبوديا*
هندوراس*
بوتسوانا
نيبال*
كوستاريكا*
نيكاراغوا*
كندا*
جمهورية بنين
البرازيل*
تشيلي*
فيجي*
تنزانيا*
ليسوتو
سيراليون*
سورينام*
جمهورية الدومينيكان*
الصين*
سوازيلاند
لاوس*
جورجيا*
كينيا*
الأرجنتين*
ناميبيا*
ليبيريا
توغو
أروبا*
تشاد
الهند*
بوركينا فاسو
مولدافيا*
مدغشقر
بيرو*
الكاميرون*
المكسيك*
الرأس الأخضر*
المغرب
نيوزيلندا*
كوبا
أوكرانيا*
السنغال
غانا*
أوغندا*
ساحل العاج*
أستراليا*
غيانا
غينيا
الغابون
اليابان*
جنوب أفريقيا*
موزمبيق
مالي
مقدونيا*
كوريا الجنوبية*
موريشيوس*
جزر البهاما
سانت لوسيا*
تركيا*
أندورا*
جزر كايمان*
رواندا*
غرينادا*
ملاوي*
بلغاريا*
ليتوانيا*
لوكسمبورغ*
أوروغواي*
جامايكا*
سنغافورة*
بوروندي
هندوراس البريطانية
لاتفيا*
البوسنة / الهرسك.
بولندا*
جمهورية التشيك*
الجبل الأسود*
هنغاريا*
النمسا*
إسبانيا*
قبرص*
سلوفاكيا*
رومانيا*
مالطا*
الكونغو
سلوفينيا*
ألمانيا*
مايوت*
بربادوس*
ليختنشتاين
استونيا*
أيرلندا*
كرواتيا*
اليمن
سان مارينو
إسرائيل*
هولندا*
صربيا*
الشرق الأوسط
يونان*
البرتغال*
ألبانيا
زامبيا*
فنلندا*
الدنمارك*
بلجيكا*
إيطاليا*
بريطانيا العظمي*
فرنسا*
السويد*
سويسرا*
أيسلندا*
هونغ كونغ*
والس وفوتونا
النرويج*
موناكو
زيمبابوي