بالفيديو: علي بلدو.. ارتفاع كبير في معدل (العوارة) وسط الشعب السوداني





أوضح الدكتور علي بلدو المتخصص في علم النفس ان هناك ارتفاع في معدل (العوارة) وسط الشعب السوداني مشيرا الى تعدد الصفات التي تحمل معنى العوارة وانتشارها بين الناس مثل (لتخة وهبنقة ودلاهة ولايوق ) وغيرها .

وأشار بلدو الى تواجد الالفاظ التي تشير الى هذا المعنى في الشعر الشعبي والغنائي كدلالة على تغلغل الظاهرة وسط الشعب السوداني مثل الاغنية التي تقول ابياتها في المدح (من قومة الجهل ما هو الهبيل ودلاهة) وغيرها وقال بلدو انه بسبب انتشار مثل هذه الصفات بدأ (حجرنا يغطس).

الخرطوم (كوش نيوز)

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بالفيديو :حسب متخصص في علم النفس .. ارتفاع كبير في معدل ( العوارة ) وسط الشعب السوداني