بالفيديو: علي بلدو.. ارتفاع كبير في معدل (العوارة) وسط الشعب السوداني

أوضح الدكتور علي بلدو المتخصص في علم النفس ان هناك ارتفاع في معدل (العوارة) وسط الشعب السوداني مشيرا الى تعدد الصفات التي تحمل معنى العوارة وانتشارها بين الناس مثل (لتخة وهبنقة ودلاهة ولايوق ) وغيرها .
وأشار بلدو الى تواجد الالفاظ التي تشير الى هذا المعنى في الشعر الشعبي والغنائي كدلالة على تغلغل الظاهرة وسط الشعب السوداني مثل الاغنية التي تقول ابياتها في المدح (من قومة الجهل ما هو الهبيل ودلاهة) وغيرها وقال بلدو انه بسبب انتشار مثل هذه الصفات بدأ (حجرنا يغطس).
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو :حسب متخصص في علم النفس .. ارتفاع كبير في معدل ( العوارة ) وسط الشعب السوداني
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21 تعليقات
شكلك زاتو لتخ
نفس هذا الأسبوع ورد خبر مفاده إن الحكومة لن تسمح بما يسيء للشعب
والآن هذه قضية جاهزة
ليس هناك هبيل ودلاهة غيرك أنت يا أيها البلدو.
ما معروف جاي من وين مجلط شعرك وشاقيه كمان وحالق شنبك وداير تتريق إنت الما معروف أصلك
وفصلك على السودانيين أولاد البلد وأسياد البلد أهل الرجالة والنخوة والشجاعة؟؟
بالله أسي في أعبط من الكرفتة اللابسة دي؟؟
هانت والله !!
بعدين ياخي قديتنا أي قناة نفتحها نلقاك مجلط الشعر وقاعد ..
عملت لتلفزيونا زاتو وجع وش !!
الكرفتة دي جبتها من وين ياخوي …. ؟
أمشي شوفها في الفيديو وأسمع العوارة بتاعت الزول دة
العوير [قرفان]
كلامك دا بياكد كلام الدكتور دا
والله ماقلت الا الحقيقة يادكتور
وانحنا عارفين العوارة دى جاية من وين
من عمك ذااااااتو اثناء هوجته في الكلام
syed arabi: (syed arabi( والله ماقلت الا الحقيقة يادكتور ))
وكونك عوير ما معناها كلامه حقيقة .. ما كل الناس زيك..
بعدين أمسح ريالتك وتعال إتكلم
اذا كان معيارك لانتشار العوارة، او اى ظاهرة اجتماعية، هو انتشار كلمات الاغانى الدالة عليها … يكون عليه العوض فى علمك وقرايتك يا دكتور!
يا قرفان .. بالله انت لسة في كلام السودانيين البيش داك .. اصل شنو وفصل شنو .. ياخ شعب سويسرا ده كلو لحم راس لكن قدروا يشكلوا دولة محترمة وبفهم متقدم
بعدين ليه الناس دائما تركز في لابس شنو .. وحالق شعرو كيف !
خليكم مع المضمون والمحتوى
عايزين نتقدم شوية يا جماعة
العوراء من أمثالك كثر
بخصوص تهمة ارتفاع معدل العوارة في المجتمع السوداني ، الذي اثارته القناة ممثلة في المذيعة وأيده وأكده ما يدعي انه عالم نفس (علي بلدو) على هؤلاء جميعاً نرفع دعوى للمحكمة رد اعتبار للمجتمع السوداني، الذي هو برئ من تهمة العوارة، ونطالب موقع النيلين ان يجمع لنا اصوات المتداخلين من المجتمع السوداني والمعترضين على هذه التهمة حتى نتمكن من رفع دعوى بواسطة احد المحاميين للمحاكم المدنية والاجتماعية، كما نرفع تظلم الى وزير الاعلام والجهات ذات العلاقة لرد اعتبار للمجتمع والاقتصاص من القناة والمذيعة وعلى بلدو.. أملنا كبير ان لا تعدي هذه الواقعة المشينة في حق المجتمع دون عقاب رادع حتى يردع كل من تسول له نفسه التطاول والاستهزاء بالمجتمع السوداني ، كما ندعو (زول كافيه) وسكيبير ان يتناولوا هذا الموضوع لرد الاعتبار للمجتمع السوداني.. والله الهادي الى سواء السبيل
يوجد عدد ممن قال عنهم علي بلدو ، لكنه هو واحد منهم بدلالة شكله وكيفية تحدثه وتفكيره ، والأشياء الصغيرة التي أغضبته من مثل الامتناع عن قبول إحدى قصائده في بعض أجهزة الإعلام فثار وزمجر وغضب على السودان كله !! وهذه الحركة منه ، دلالة على عوارته ، ولذلك عندما يقول إن (العوارة) كثرت في السودان فهو يعترف على نفسه وليس شاهدا ، والاعتراف سيد الأدلة
بيقولو ( مظهرك لسان حالك) ومظهرك يا ( بلدو) يابليد بقول انو عندك انفصام في الشخصية ومركب نقص وعوارة مركزة.
غايتو المدعو بلدو دا
ومن تجربة عن قرب معه
رجل عوير فعلا
وما بعرف حتى يتكلم
بدليل طرحه هذا
مافي عوير وهبنقه غيرك يادكتور النسوان بلدو
احتمال يكون قاصد المسؤولين لانو في كمية عوارة ما طبيعية عندهم
فعلا فى بعض من الشعب السودانى عندهم عوارة ما كلهم
التحيه والاحترام للزميل الانسان بروف علي بلدو
لا اتشرف او اقبل ان يكون هذا البلدو زميلا لي
عوير منك الله ماخلق زول كبير وما عاقل عامل شعرك كدا زي النسوان قال دكتور في علم النفس انتا زاتك داير دكتور يعالجك .
خليت هبالتك بتين . انتا قبل فترة ما كنتا عايز تفتح ليك مدرسة لتعليم الرومانسية ?
السلام عليكم الاخ الدكتور بلدو خريج جامعة كردفان واحدة من جامعات عمر البشير ( يعني عهد الانقاذ) لولا الله سبحانه وتعالي وثم الانقاذ لا يكون لدكتور بلدو وجود وهذا لاجل التنويه وشكرا