بشرى سارة للمغتربين من حكومة السودان: اعفاء جمركي للسيارات، سعر صرف خاص، إنشاء بنك المغترب

أجاز مجلس الوزراء القومي في اجتماعه الدوري، يوم الخميس، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، التقرير الختامي لمجموعة العمل المكلفة بإعداد رؤية موحدة بشأن حوافز المغتربين الذي قدمه أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء.
وقال د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إن المقترحات تضمنت تحديد سعر صرف مناسب يشجع جذب تحويلات ومدخرات المغتربين وإنشاء بنك المغترب ووضع ضوابط خاصة لللتمويل العقاري للمغتربين واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الإلكتروني.
ومنح إعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسيارات وإعداد مشروعات استثمارية فردية وجماعية لتشجيع المغتربين على الاستثمار وإنشاء شركات مساهمة عامة بين القطاع العام والمغتربين للعمل في مجال الصادر واستيراد مدخلات الإنتاج وتعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة في مجال التعليم العام والعالي لأبناء المغتربين واختزال الرسوم المفروضة على المغتربين في رسم واحد .
ووجه مجلس الوزراء بإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
الخرطوم ٥-٧-2018(سونا)
37 التعليقات
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سامي آدم
2018/07/05 at 6:56 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام يشرح الصدر ونتمنى التطبيق الفوري
وبالله التوفيق
جميل بثينة
2018/07/05 at 7:42 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام جميل وكلام معسول ما نقدر نقول غير ان شاء الله يتم التطبيق علي ارض الواقع ولا يكون شئ من الخيال الجميل
م م
2018/07/05 at 10:16 م (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة كيف ترجعوا ثغة المغترب المفقودة
حنان مكاوي
2018/07/05 at 11:03 م (UTC 2) رابط التعليق
نحن السودانيين مستعدين نفتح صفحة جديدة لكل من أراد التغيير. لأن هدفنا هو الصالح العام.
امريكي
2018/07/05 at 11:27 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله ،، لا يا شيخ العبوا غيرها
سوداني وافتخر
2018/07/08 at 5:53 م (UTC 2) رابط التعليق
انت اسكت واخرس خالص وخليك في لجوئك وخدام لترامب والامريكيين
محمد
2018/07/10 at 9:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلاموا صاح الجماعة دايرين يلموا حوالات مقابل بعدييييييييييييييييييييييييييييين لمن تجي راجع يدوك اعفاء جمركي هههههه بالجد العبوا غيرا
Mohammed
2018/07/05 at 11:58 م (UTC 2) رابط التعليق
كل مره نسمع جعجعه ولا نرى طحيناً…خدعه قديمة لكنها لا تثمر ولا تغني من جوع..وهي لا تنطلي علينا…
نحن المغتربين عاوزين حاجة واحدة من الحكومة أن تتركنا وشأننا..ولتعبث الحكومة في ما لديها وتحت يديها من ثروات مهدرة..
( مغترب )
2018/07/06 at 2:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
قال حكومة السودان قال
المشكلة البلد ما فيها حكومة
بل مجموعة من المفسدين الظالمين
و الثقة معدومة تماماً من كل المواطنين
داخل وخارج البلد
الله يهديكم
ودشيطوره
2018/07/06 at 12:02 م (UTC 2) رابط التعليق
ماهو المبلغ المطلوب تحويله حتى يتم الإعفاء الجمركي خمسين ألف ريال مائة ألف ريال افيدونا في ناس راتبه 700 ريال لمن يظهر المسيح مايقدروا يحوله 100 ريال زي ديل مسموح ليهم بعجله اوسيكل حتى لو اكاسي لكارو حمار
Mohammed
2018/07/06 at 3:06 م (UTC 2) رابط التعليق
ودشيطوره…سلام وكل من ادلي بتعليق
(ودشيطوره..انت قلت ماهو المبلغ المطلوب تحويله أولا البنوك السودانية الي يومك هذا مضروب عليها عزله عن النظام المصرفي والمالي العالمي يعني م تقدر تحويل ريال واحد من بنك في المهجر الي بنك في السودان…ثانيا الحكومة مين يثق بها ويحول لها في بنك حتي لو افترضنا جدلا اننا نستطيع أن نحول..مين يحاسب الحكومة والظلم ظلمات..وهي ام الظلمات…افضل شئ أمسك قروشك عليك لأمن الله ياخد أمانته مننا ونشوف الدنيا حالها بقي كيف…الثقه معدومة…تماما في هذه الحكومة..مين يلوم التمساح الجائع من الصيد في الماء العكر..فهي عمياء في مسألة القروش وحقوق المواطنين ولكنها كزرقاء اليمامة فيما يخص حقوقها علي المواطنين
خالد
2018/07/06 at 3:12 م (UTC 2) رابط التعليق
يا م م ماديرن الحكومه تىجع ثغة الموطن لن الموطن عنده ثقه غي نفسه …ثقه ااااخ انا
سوداني
2018/07/07 at 6:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
غايتو القنعان وقروشو محرقاو امشي اديها للحكومه تريحو منها تب .ههههههههه عليكم الله في زول عاقل ادي قروشو الشقا فيها بعرقو لحكومه فاسده مفلسه ..الا كان مجنون رسمي
اهل العوض
2018/07/07 at 8:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
التحية لي كل مغترب ربنا يحفظكم في غربتكم خيركم كثير علينا دخلتوا الفرحة في قلوبنا واطفالنا امهتنا حبوباتنا من كسوة هداية وقروش السودان شايلنوا علي اكتافكم من ضرائب جمارك رسم المستندات كان في الداخل او السفارات بس نصيحة مني ليكم في بنك اسموا الارضة (( يعني ادفنوا قروشكم في الارض لما تاكلها الارضه )) ما تعطيهم الفاشلين لو كان عملوا خطوط طيران او مطار يليق بيكم انا متاكد اول من تساندوا الحكومة وين المدينة رياضية وين السكة حديد وين مشروع الجزيرة وين ………؟؟؟
حسن
2018/07/09 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق
أكاد أحلف أنك مغترب أو ابن مغترب، كلامك كلام زولا موجوع بالحيل من أوضاع المغتربين ومما قدموه للأهل والبلد.
منطقي جدا
2018/07/07 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
طالما الحكومه فكرت في المغترب فمعناها عايزه تاكل حقو. نصيحه لكل مغترب الحكومه ماعندها خطه واضحه والدليل الناس الحافظه قروشها في البنوك تقاتل عشان تطلع بمليون او اثنين من حر مالها. امسكو ريالاتكم عندكم وبتكونو مرتاحين
أبومنير
2018/07/07 at 9:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو لاحظتو الخبر مافيه اااااي تفاصيل
ودي شطارة الحكومة والذين يخططون لها
بعدين تطلع ليك تفاصيل ما انزل الله بها من سلطان
أنا فرحت لظاهر الخبر
لكن بدون معرفة التفاصيل .. لا يعنى شيئا
ابو الفاضل
2018/07/08 at 10:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ايو منير السلام عليكم
اديك التفاصيل
اولا لابد لكل مغترب ان يفتح حساب في بنك المغترب ويبدأ يحول لمدة خمس سنوات بالعملة التي يرغب بها وحسب قول الحرامية اللصوص ديل انهم حيدوك نفس العملة في السودان ( وطبعا دة مستحيل)
ثانيا لو الله احيانا بعد الخمس سنوات (ودة حسب قولهم ) يدخلوا ليك عربية بدون جمارك ( وطبعا دة برضو مستحيل).
يعني نصيحة من اخوك لو انت مغترب اعمل نايم وكأنك ما سمعت منهم أي شيء لأن الكيزان لن يتغيروا بين يوم وليلة .
مع تحياتي
غصن الشوك
2018/07/07 at 12:21 م (UTC 2) رابط التعليق
و الله يا جماعة الخير نفسي اصدق الحكومة في اي قرارات تخص المغتربين
عبد الهادي سعيد
2018/07/07 at 12:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ما دام قلته –ألية– معناها الموضوع مات…………؟؟؟؟
ما دام قلته –ألية– معناها الموضوع مات…………؟؟؟؟
ما دام قلته –ألية– معناها الموضوع مات…………؟؟؟؟
ما دام قلته –ألية– معناها الموضوع مات…………؟؟؟؟
ما دام قلته –ألية– معناها الموضوع مات…………؟؟؟؟
عملا بالمثل: لو عايز تكتل موضوع كون ليه لجنة..هيع هيع هيع هيييييييييييييييييييييييييييييييييع
عوض دندش
2018/07/07 at 1:34 م (UTC 2) رابط التعليق
هل تصدقوا ان اخى سافر نهائى بعد خدمة فى الغربة 20 سنة وااحضر سيارة كايا وصلت بورتسودان بتاريخ 26/12/2017 وقرار الجمارك كان برفع سعر الدولار الجمركى من 1/1/2018 ورغم ده اخذوا منه 225 الف سودانى جمارك وبعد حجة عملوها لى بالاقساط ولمدة ثلاثة شهور فقط كل شهر 75 الف جنيه ودفعت االاقساط بالكامل وكتبت ملكية السيارة باسم مدير عام الجمارك ووعدونا بانه عندما تدفع اخر قسط تحول استمارة السيارة باسم اخى ولكن حتى اللحظة باسم مدير الجمارك وكل يوم اقولوا الاوراق لم تخلص ومر على هذا الموضوع ثلاثة شهور والشىء الخايفين منه انكروا بانهم استلموا المبلغ ويحضر مدير الجمارك واقول السيارة ملكى شخصيا ومع ده كله عايزين كمان استلموا قروش من المغترب
...JOI
2018/07/07 at 3:03 م (UTC 2) رابط التعليق
النظام مفلس و عايز يتنفس علي ظهر المغتربين .. الرئيس لمكن يكون كذاب
تأكد النظام فاشل … 7 سنين يوعدنا بالمويه من النيل في بورتسودان و لحدي اليوم
منتظرين !!!!!
ما أظن أي مغترب متفائل أو يخدعه كذب النظام لأن المجرب لا يجرب .. كل زول يعصر
قريشاتوا عليهو لحدي ما ربنا يفرجها … النظام فيهوا حراميه علي مستوي عالي و رائع
من النصب و الأحتيال يسرقوا قروض بالمليارات من الدولارات و خطوط طيران و وووو
راجعوا واوات استاذنا الفاتح جبره … و المغتربين ما أظن يتغشوا بالساهل لانو قروشهم
ما جات بالساهل ..
هيثم كمال
2018/07/07 at 4:09 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام فى كلام ….. هو الكلام بقروش
سودانى
2018/07/07 at 10:38 م (UTC 2) رابط التعليق
حكومة متخصصة جدا
فى الكلام دون الافعال
ابو امين
2018/07/08 at 6:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحمد لله اولا بان الامر صال واقعا وضمنيا بان الحكومه الحالية اقرت فعلا بانتكاستها وبهضم حقوق المغترب السودانى طيلة تلك السنين من اعمارنا وحقوقنا المشروعه والتى الا تلكف الحكومه شىء لانها من حر عملنا وعرقنا وبرغم ذلك المغتربين هم الذين دعموا حكومة الانقاذ الى ان وقفت على ارجلها الكسيحة انذاك وتنكرت علينا باساليب ملتويه والخ وعليه حقا هناك عدم ثقة واضحة وايضا ولاسف قرارات فوقية وغير مدروسة ولم تاتى من قاعدة المغتربين ولم يشاورهم فى الامر وهذه نكسة واين العقد الاجتماعى وعليه العبرة بلاعمال وليس الاقوال ونحن منتظرين التطبيق العملى والشفاف والواقعى وهناك لبس فى القرارات وغموض وامل بان الامر يكون حقيقة وليس وهم انقاذى لاننا تعودنا التهليل والتكبير والعاقبه لكم فى المسرات وختاما ما زال الوضع غامض وليس واضحا وجليا وحتما لو هذا اسلوب االانقاذ فالنهاية وشيكة بالتغير وكل الاخوة مطالبين بتغير تلك الحكومه وببساطة لفشلها الاقتصادى ودمرت الاقتصاد وازرت البعد السياسى والتوزير والترضيات على حساب معيشة وخدمة المواطن ودمرت البنيات الاساسية من المشاريع القومية وكانت الكارثة وكيف نظام اقتصادى حر ومفتوح لبلد ناقصة البنية التحتية ومدمرة لا مطار لا سكة حديد ومشاريع قومية دمرت والخ وتوزير بدون كفاءات واخيرا الله المستعان والامل موجود بان الوطن به الشرفاء والمخلصين وافسحوا المجال بدون نعرات دينية وسياسية والوطن والمواطنين محتاجين لسلطة القانون وردع المفسدين والمتاجرين به وكانت الطامة والانهيار الاقتصادى الواضح بدون رتوش والله المستعان وما زالت تطلعات المغتربين مهمشة ولا تخرج من قاعم اجتماعات وامنيات فضفاضه ولا سبيل الى تطبيقها بالصورة السليمه والشفافه وكلام والله معنا الى يزول الظلم ونعم التوكل عليه ؟
شملول
2018/07/08 at 8:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله كل المعلقين أجمعوا على عدم الثقة في كلام هذه الحكومة!!!!!!!!!!!!!!!!!! اللهم أبدلنا خيراً منها عاجلاً غير آجل يا الله…….
ابوعبدالله موسى
2018/07/08 at 9:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا واصل امس وما شاهدته لا يسر وخيانة عينك يا تاجر
نعم تم تحويل الخروج والعودة وبعض الخدمات في الجمهور واستلم الشرطة او الداخلية الامر لكن من يستلمون الاموال لا امانة لهم
حدث معي قبل اسبوع وقرروا لي حوالي ستة مليون وغلبني احسب الاموال ولكن فضل لي باقي وقال لي العسكري في الكونتر 80 اظن اول كونتر في مجمع الشجرة وقال لي ما في فكة والفكة امامي يعني بالواضح حرامي عينك يا تاجر ويا ليت المبلغ كبير لكن مني ومن غير يبنى عمارة نتمنى ابعاد مثل هؤلاء وتسليم الايرادات لمن لهم امانة
نعم قدروا لي ضرائب وزكاة ستة مليون مبلغ كبير بالنسبة لي وما كان معي تم دفعة بالكامل واصبحت ليس لدي حتى مصاريف فعدت والله يشهد ان الموجودين في مجمع الشجرة جزارين وخونة خاصة من يسلتمون الاموال لا امانة لهم ويجب تغييرهم واستبدالهم فورا
ونتمنى الغاء هذا الجهاز وتحويل الخدمات حسب الادارات يعني الجوازات قسم خاص في مجمع الجمهور كما هو الحال تمام وكل الادارات الاخرى والغاء الجهاز تماما والغاء كافة الصلاحيات وتحويل الجهاز لمقر خدمات اخرى
ونسال الله ان يفرج هم المهمومين من المغتربين ويزل ما اهمهم سواء هذا الجهاز او غيره
mukh mafi
2018/07/08 at 10:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
اؤيدك تماما في فكرة الغاء الجهاز تماما لانه هو سبب بلاوي المغتربين فلماذا لا يكون العمل في وحدات الداخلية ، والمالية والدفع الالكتروني .. يعني اسدد كل معاملاتيوماعلي الا ان اذهب واخذ الوراق منتهية لا تعال ولا امش ..
وليه مايكون زينا وزي غيرنا من الدول السبقتنا وكل شيء عندهم بسلاسة وسهولة رغم الاعداد الكبيرة الهند بنغلاديش الفلبين وباكستان لديهم اعداد مهولة من المغتربين ولا يشتكون من مثل هذا السخف
aa
2018/07/08 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
التاجر لما يفلس بقلب دفاتروا القديمة –
ابو عباس
2018/07/08 at 2:19 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههه يااالمغتربين جااكم بلا ..شدو حيلكم
Abu Ahmed
2018/07/09 at 8:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
الراجيها من المغتربين إيدوا فاضية …Too Late
المغتربين الحقيقين قاعدين جوه السودان … والمغتربين البره السودان بقولوا يحلنا الحلة بلة … هسع دايرين المخارجة وما قادرين
الله في
وحيد
2018/07/09 at 1:22 م (UTC 2) رابط التعليق
بعد تلاتين سنة كذب باسم الله و الاسلام و فساد و افساد و تدمير و نهب لاموال الناس و موارد البلاد لن يصدق اي انسان عاقل ما تقوله الحكومة و ما تعد به …. المغتربين لدغوا من نفس الجحر – جحر الحكومة و اتباعها – عدة مرات …. بعد ان بددت الحكومة موارد البلاد و اوصلتها مرحلة الانهيار لم يبق لهم للحس الا اموال المغتربين و ابتدوا ينصبوا الشراك بالوعود … هذا شرك … تدخل تاكل الجبنة يطب عليك الشرك و ما تعرف تتخارج … العيونو في راسو بعرف خلاصو لكن لا اعتقد ان حكومة السجم دي عندها خلاص لي مغترب و لا غير مغترب.
دكمبلاوي
2018/07/09 at 6:05 م (UTC 2) رابط التعليق
لاتخافوا من البنوك
فاذا اودعت كاش يالعمله الحره تسحب كاش
بالاضافه ارياح سنويه تصل حتي 8في المائه
الحراميه ليهم رب يحاسبهم
دكمبلاوي
2018/07/09 at 6:08 م (UTC 2) رابط التعليق
قسما برب الكعبه الامن الذي نعيشه في السودان يساوي مال الدنيا
حفظ الله السودان من كل فتنه
شكري
2018/07/10 at 8:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
الإعفاء الجمركي للمغتربين لازم تحول للحكومة بسعر الصرف الحكومي لمدة خمسة سنوات عشان يدوك فرصة إعفاء جمركي بمعنى إنو اليوم الريال ب 10,800 وعند الحكومة 5000 تقوم أنت عندك 10.000 بدل تحولها ب 108 مليون تحولها ب 50 مليون وتشتغل كده 5 سنوات تخسر فيها 5 مليار عشان تجي الحكومة تعفي ليك 300 مليون !!!
منقول
الوادي الاخضر
2018/07/21 at 10:35 م (UTC 2) رابط التعليق
والله انا مافي شي حارق قلبي الا انني قطعت مسافة 120 كيلومتر لكي امتلك قطعة ارض بمبلغ 7500 درهم في الوادي الاخضر سنة 2009(اي مايعادل 90 مليون جنية اليوم)……حتي اليوم لا يوجد به اي خدمات اراضي قاحلة وسعر القطعة اليوم اقل من قيمته ..الحراميه العبوا غيرها
Aziz
2019/01/19 at 10:32 م (UTC 2) رابط التعليق
والله أسفي علي بلدي مادام هذه هي عقلية شعبه عقلية كلها إفتراء وسلبية كانهم سينالون جنسيات البلاد التي يعملون بها وان يرجعوا إلي بلدهم وأستثني من ذلك د كمبلاوي فكيف علي بلد كالسودان أن يتقدم ويتطور مادام عقلية أبنائه داخليآ وخارجيآ بهذه السلبية وعدم المسئولية فلك الرحمة ياوطني