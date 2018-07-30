امرأة تحاول انهاء حياتها داخل مشرحة امدرمان

شهدت مشرحة أمدرمان حدثاً صادماَ أمس وذلك عندما حاولت امرأة إنهاء حياتها بالامساك بالكهرباء لإنهاء حياتها مما تسبب ذلك في تعطيل الثلاجة التي تحتوي على جثت الموتي وذلك عندما دخلت في صدمة بعد ان علمت بوفاة زوجها في حادث مروري وأتت الى المشرحة ليتأكد لها الخبر الحزين .
وناشد مدير مشرحة امدرمان البروفيسور جمال يوسف المواطنين بضرورة ضبط اعصابهم عند حضورهم إلى المشرحة للتعرف علي الموتي وإبقاء الذين لايتحملون مشاهدة موتاهم بالمنازل حتى لاتحدث مثل هذه التصرفات التي تحدث نتيجة الصدمات وذكر البروفيسور جمال يوسف أنه حدث تلف لماكينة الثلاجة كما أنه قد ترتب على قطع اسلاك الكهرباء تلف اربعة مكيفات اسبلت و 2 طابعة وكمبيوتر وعشرين كشاف كهربائي بالمشرحة .
كما ذكر انهم قد قاموا بتكفين 40 جثة مجهولة الهوية حتي لاتتعفن بعد تعطل الثلاجة تمهيداً لدفنها بحسب صحيفة الدار .
وناشد وزراة الصحة والخيرين باصلاح العطل الذي أصاب الثلاجة المخصصة لحفظ وإكرام الموتي وبقية الإجهزة .
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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ابو لمي
2018/07/30 at 7:20 م (UTC 2) رابط التعليق
دي مشرحة ولا ورشة لحام شنو اسلاك تقطعت وادوات تعطلت الاسلاك دائما تكون داخل الجدران البخليها خارجها شنو وليه ما تعملوا حماية للاسلاك دي بمواسير كهرباء ديكور ياخي اي شيء ما فيه اهتمام جيبوا كهربائي وصلحوا اسلاككم دي. لما اسمع تعطلت اجهزة وثلاجة الموتي الواحد زي البشحد والله المستعان .
محمد عبدالرحمن
2018/07/31 at 8:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
خلاص لصقتوها في الولية المسكينة دي ؟ و الله حالتكم تضحك ، يعني الغلط منكم و السلك العريان حقكم لكن المتسبب في الكارثة دي هي هذه الأرملة المسكينة (مليون علامة تعجب) .
ام فهد
2018/09/08 at 6:38 م (UTC 2) رابط التعليق
انتو ناس ما بتخافو الله اولا قولو ربنا يرحمو دا اخوي ونحن كنا في المشرحة ديل ناس مستهبلين ونحن ممكن نعملا قضية راي عام تمام لانو انتو زاتكم تسمحو لي زول يوصل اسلاكم ليه وكيف تسمحو للجثث تكون بدون تجميد مثلا وتدفنوها كيف ههههه عاد لكن ما بسالكم وبعدين من حقها تعمل اي شي دا زوجها ما حاجة هينة علاقة دامت 12 سنة كلها احترام بدل الناس تترحم عليهو شغالين تالفو من عندكم عشان مشرحتكم اصلا تالفه وخسرانة وعطلانة وشفتو المرحوم بقوو واخوهو وكدة فقلتو احسن تتبلو عليها المسكينة الله يهديكم ياخ كلكم وربنا يرحمو ويدخلو فسيح جناته مع الشهداء والصديقين. ويصبرنا يا رب 😭😭😭
بسمة امل
2019/01/17 at 10:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههاي زوجتو ممثلة بارعه وكذابة تستاهل الغرامة اول من طلعت من بيت الحبس اتزوجت اخوهو الوسخة وعينا علي اخوهو اصلا من بدري وياريت لو عندها اطفال هههههه اقنعت اخو المرحوم انو ابوها واخوانا صعبين وكدة لازم تطلع منهم لانهم بدقوعا وعرستو وسافرت معاه مصر والله يا معزة علي حسن بالغتي شديد😂😂😂وما استخرتي انك عرستي هشام خطيب صحبتك والله شينة في حقك لمن بهناك وين بكاكي وين هيثم المات وخليتيهو لقبور القطينه يا خبيثة يا ما عندك عشرة يا حلبية يا عفنة 😂😂😂😂البشوفك بتطوطحي في سلوك المشرحة ما يشوفك اسي عرستي اخو المرحوم وغير كدة اهلك عشتي معاهم العمر كلو غالبك تعيشي باقي ايامك معاهم ولا اصلا مفكرة في مصر يا عاقر يا عفنه يا وسخه اريتك تحملي بعد دا😂😂😂😂عارفة الغايظني فيكي شنو يوم هيثم مات مثلتي تمثيل فظيع ويوم هشام اخوهو جاء بعد طلعتي من بيت الحبس ب خمسة يوم تعقددددي وووب انا تستاهل المشرحة تغرمك يا ضاربة يا حلبية يا اب عينا قوية وهشام كان خطيب ندي صحبتك ما تنسي ضللتي لانك مفكرة فيهو والبحرق اكتر انك بتلومي
كمان الناس 😂😂😂😂
ام فهد
2019/02/16 at 9:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
اول حاجة يا بسمة امل ما صح منك الكتبتي دا ايا كان انتي منو مفروض ما تكتبي كلام زي دا لانو عيب كبير وبعدين اي شي قسمة يا بت الحلال افهمي ولو صح انتي مومنة بقدر ربنا كان فهمتي الحاصل شنو وبعدين اهل الحق ساكتين انتي مالك حارقة جازك هههه غيرة ونفوس شريرة 😂😂😂😂كان تبقي مرة وتقولي الكلام دا لمعزة بدل تجي تقولي قدام الملا استغفري ربك وامسحي المنشور دا تمام لانو دي ما اساليب زول واعي وعاقل وبحب الخير اذا هشام راضي وموافق انتي واجعك وين يا عسل وعاجبة الاسرة كلها انتي ممغوسة مالك شكلو كان عندك النية في البقنية يا طيرة 😂😂😂😂