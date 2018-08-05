التقديم على النفقة الخاصة للجامعات السودانية و بعض الإجراءات و التنويهات التي يجب مراعتها





-يبدا التقديم للنفقة الخاصة بالجامعات الحكومية يوم الاتنين 6-8-2018 م

-ايضا يبدا التقديم للاستقالة الالكترونية من الجامعات اللتي قبل فيها الطالب الممتحن هذا العام 2018 الكترونيا

-طريقة الاستقالة … تسحب استقالة الكترونية وتسدد الرسوم ويتم ملأها الكترونيا ويجب على الطالب نفسه تقديم الاستقالة .. وايضا لا بد من الاستقالة للذين تم قبلوهم في جامعات وقررو اعادة السنة ان يقدموا استقالاتهم حتى لا يتم حرمانهم لمدة عامين.

-ايضا التقديم لابناء العاملين يبدا يوم الاثنين 6-8-2018م

-ايضا الطلاب الوافدين غير السودانين يبدا التقديم لهم يوم الاثنين في النفقة الخاصة والجامعات الاهلية وعليهم توثيق شهاداتهم .

-الطلاب الذين تم قبلوهم قبول عام في جامعات حكومية بإمكانهم التقديم على النفقة الخاصة بدون ان يقدمو استقالاتهم حتى لا يفقدو مقعدهم في القبول العام .

اسئلة متكررة :

١- تم قبولي ماذا علي ان افعل ؟

مراجعة الجامعة التي تم قبولك فيها لمعرفة متى يبدا التسجيل وماهي الاجراءت المطلوبة.

٢-فقدت رقم الاستمارة ؟

عليك الاتصال ب ٢٥١١ والمتابعة معهم.

٣-شهادتي قديمة عايز اقدم ؟

مسموح لك التقديم بالشهادات من العام ١٩٨٠ الي ٢٠١٧ وتعتبر شهادة قديمة لذلك عليك التقديم في الشواغر للجامعات الاهلية “الخاصة ” او دبلوم حكومي او انتساب … ويبدا التقديم بعد الدور الثاني والشواغر .

٤-عايز استقيل ؟ عاوز اقدم تاني ؟

سداد رسوم الاستقالة وتقديم الاستقالة الكترونيا

٥-نفقة خاصة هل يتم زيادة نسبتي ١٢% ؟

يتم التخفيض من نسبة القبول اللي اعلنت يوم نتيجة القبول في المؤتمر ١٠% مثلا اذا كان مجال الطب في احدى الجامعات ٩٠% وقدم الطالب على النفقة الخاصة تصبح ٨٠% وبعد ذلك تكون هناك منافسة في النسب و القبول لكل المقدمين علي النفقة الخاصة .

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