



لم تحتمل الإعلامية المصرية أميرة بدر مقدمة برنامج (أنا والناس) على قناة الحياة المصرية – لم تحتمل إفادات امرأة سودانية حول زواجها من مصري يعمل في المخابرات المصرية – حسب إفادتها – زواجاً عرفياً حيث قامت المذيعة بمقاطعة الزوجة السودانية وإجبارها على السكوت وعدم الخوض في الحديث عن انتساب الزوج المصري للمخابرات المصرية.

وأفادت الزوجة السودانية أنها تزوجت زواجاً عرفياً حسب رغبة الزوج المصري في إخفاء الزواج نسبة لعمله في المخابرات المصرية ، وأضافت أنهما تزوجا في مصر عرفياً ثم قاما بتحرير شهادة زواج رسمي بالسودان ، و بعد انجابها منه ابنها الأول قام بتطليقها وعدم الاعتراف بالطفل ، موضحة أن طلاقها الذي كان عبر (الواتساب) كان بسبب مشادة كلامية حول تغطية الرأس بالطرحة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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بالفيديو: سودانية متزوجة عرفياً من رجل مخابرات مصري تثير خوف المذيعة المصرية أميرة بدر