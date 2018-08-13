لم تحتمل الإعلامية المصرية أميرة بدر مقدمة برنامج (أنا والناس) على قناة الحياة المصرية – لم تحتمل إفادات امرأة سودانية حول زواجها من مصري يعمل في المخابرات المصرية – حسب إفادتها – زواجاً عرفياً حيث قامت المذيعة بمقاطعة الزوجة السودانية وإجبارها على السكوت وعدم الخوض في الحديث عن انتساب الزوج المصري للمخابرات المصرية.
وأفادت الزوجة السودانية أنها تزوجت زواجاً عرفياً حسب رغبة الزوج المصري في إخفاء الزواج نسبة لعمله في المخابرات المصرية ، وأضافت أنهما تزوجا في مصر عرفياً ثم قاما بتحرير شهادة زواج رسمي بالسودان ، و بعد انجابها منه ابنها الأول قام بتطليقها وعدم الاعتراف بالطفل ، موضحة أن طلاقها الذي كان عبر (الواتساب) كان بسبب مشادة كلامية حول تغطية الرأس بالطرحة .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: سودانية متزوجة عرفياً من رجل مخابرات مصري تثير خوف المذيعة المصرية أميرة بدر
12 تعليقات
كثيرات السودانيات انضحك عليهن في موضوع زواج المصريين وأسهل حاجه عند المصري يضحك علي السودانيه بكل بساطة شوف الفوائد التي جناها المصري ساكن بلاش ومتزوج بدون خسارات وشقال في المخابرات وبعد دا كلو نشر صورها علي الفيسبوك للتشهير ايه الحلاوة دي انشاء الله تكون عظة لغيرك
يفترض انها تزوجت شخص كهذا تتحمل مسؤليتها ..
كم واحد من المخابرات متزوج سودانية وعامل فيها سباك ولا بناء
بالضبط كده … هي زاتا اذا كانت على على انو فى المخابرات المصريه ومابلغت الجهات المختصه تبقى خائنه للوطن
المصدق المصري زي بيشيل الموية في الغربال
من افشل المخابرات بالعالم المخابرات المصرية
اللهم انتقم من المخابرات المصرية واحفظ السودان من شرهم
اللهم رد كيدهم في نحرهم يارب
من افشل المخابرات بالعالم المخابرات المصرية
اللهم انتقم من المخابرات المصرية واحفظ السودان من شرهم
اللهم رد كيدهم في نحرهم يارب الهم آمين
من افشل المخابرات بالعالم المخابرات المصرية
اللهم انتقم من المخابرات المصرية واحفظ السودان من شرهم
اللهم رد كيدهم في نحرهم يارب اللهم آمين
سودانيه من وين
والمعنى
من وين ما كانت في النهاية هي سودانية
ولا في جهات ما يحق ليها الانتماء للسودان
خليك واعي يا اخوي
خسارة فيكن كلمة سودانيات أنتن حمير خلويات رخيصات العاجبكم في المصرى شنو؟؟؟؟؟؟؟ وكمان عرفى في مصر ورسمى في السودان؟؟؟؟ده إستهتار اكتر مما يجب!! هل توجد فتاة مصرية في السودان؟؟؟؟ مع أتفه البشر قتلة النساء البلطجية العطالة؟؟؟؟ رجل مخابرات ولا غيرو فى النهاية مصرى بلطجي،،، وانت ذاتك من وين؟ مقطوعة رأس ما عندك أهل؟ ولا من السودانيات اللافات في القاهرة وإنى لبريء منكن؟؟؟؟