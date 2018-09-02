إعلامية مصرية: السودانيات البشتكو من الرجالة.. انتو لو ما كنتوش عايشين في السودان مين اللي ح يبص عليكم





أثارت تغريدة للإعلامية المصرية رضوى الشربيني جدلاً واسعاً داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك على خلفية سخريتها من نساء السودان عبر تغريدة قيل فيما بعد أنها مفبركة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن التغريدة التي تم فبركتها ونسبت لحساب الشربيني على تويتر أثارت ضجة واسعة وعرضت الإعلامية المصرية لهجوم قاس.

وكتب منتحل شخصية رضوى: “السودانيات البشتكو من الرجالة عايزة أسالكم: انتو لو ما كنتوش عايشين في السودان مين اللي ح يبص عليكم”.

وعلى الرغم من أن التغريدة “المفبركة” قد عبرت الحدود ونالت حظها من التداول والشهرة إلا أن المذيعة رضوى لم تنفيها ولم تقم بنشر أي تغريدة على حسابها الذي تتابعه محررة موقع النيلين عبر تويتر لتوضح من خلاله الحقائق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين