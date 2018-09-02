إعلامية مصرية: السودانيات البشتكو من الرجالة.. انتو لو ما كنتوش عايشين في السودان مين اللي ح يبص عليكم

أثارت تغريدة للإعلامية المصرية رضوى الشربيني جدلاً واسعاً داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك على خلفية سخريتها من نساء السودان عبر تغريدة قيل فيما بعد أنها مفبركة.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن التغريدة التي تم فبركتها ونسبت لحساب الشربيني على تويتر أثارت ضجة واسعة وعرضت الإعلامية المصرية لهجوم قاس.
وكتب منتحل شخصية رضوى: “السودانيات البشتكو من الرجالة عايزة أسالكم: انتو لو ما كنتوش عايشين في السودان مين اللي ح يبص عليكم”.
وعلى الرغم من أن التغريدة “المفبركة” قد عبرت الحدود ونالت حظها من التداول والشهرة إلا أن المذيعة رضوى لم تنفيها ولم تقم بنشر أي تغريدة على حسابها الذي تتابعه محررة موقع النيلين عبر تويتر لتوضح من خلاله الحقائق.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
تعليقات فيسبوك
21 تعليقات
في الآخر ومن اللهجة أنه من سفلة القوم
انتو. يا مصاروه ما عندكم موضوع الا السودان؟!؟ ياخي اتكلمي عن بلدك و حالتكم الذي الزفت.احنا ايوا حالتنا ما مزيكا لكن عندنا حدود في الكلام دا.بتنا سمحه شينه ياها خلقة الله ما زيك الكابا ماهييتك كلها في وشك. انا متاكد لو جيت شفتك بالليل بعد شغلك حلقاك الزومبي عديل كدا..المهم دايرين ضرب تحت الحزام جدا ما عندك مشكله جاهزين و في الخدمه…
يا بت اتكلمي عربي شنو يبص دي لا احسن تقولي منو حيركش ليكم ههههههههه
هذه هي أولى ثمرات ميثاق الشرف الذي لم يجف مداده بعد ، ولا أعتقد بأن هذه سمعت به لأنه كله شكليات وأقرب منه للنقاف .
بصراحه كلامها ينطبق علي ٩٠٪ من السودانيات???
السودانيات انظف منك ومن بنات بلدك هاك واحده متزوجه بالمرج تمارس الرزيله مع زوج والدته ديل انتو يا وسخات وانتا يا ود البدوى كلامه الا لو ينطلق على امك واختك
اوسخ ناس كل المصريين حثالة و نفاق و رزالة و فسوق و مجون ووووو
اهم حاجه انك تكون استريحت واعصابك هديت بعد ما شتمت 100 مليون بنى آدم
اجمل ماخلق الله بت بلدى
ياجماعة البت بتقصد (الشنا) وفى دي كلامها صاح… نحن شكلا شناتنا عينة بس حلات الشنا فوقنا.
طبعا ما أكتر الناس الزي صاحب التغريدة دي في الانترنت البحاولوا إثارة النعرات الجهوية والطائفية بين المسلمين بالأخبار الكاذبة وفبركة التصريحات ربما تحقيقا لرغبة مخابرات تعمل بمبدأ فرق تسد وأنا ما استبعد يكون صاحب التغريدة دي سوداني غرضه الفتنة وإثارة الكراهية أو يكون من أي جنسية تانية بما فيهم مصر المهم هو صاحب غرض بغض النظر عن هويته وللأسف نجحوا في أشعال نار البغضاء بين المسلمين والدليل أقرب مثال تحت الخبر دا هنا الناس نزلت شتائم في المصريين كلهم حتى بعد توضيح إنه الموضوع مفبرك , اللهم أصلح حالنا
رد مباشر علي قروب سودانيات المهجر( قروب سودانيات مطلقات في أوروبا ) البحذرن من زواج السودانين
ماتشغلو نفسكم بالتفاهات
اذا نطق السفيه فلا تجبه ….فخير من اجابته السكوت .
كلام عال العال العال سودنيات شنه وكلوجة وعاملة فيها ملكة جمال وتتزوج واحده حلوة وبعد الزواج بسنتين ماتعرف لها ملامح كرش وجعبات وجضوم ولئمة بعد ده كلو لو سالتها من زوجها تقولك هدا متندل جوة
يعني المحررة نفسها بتقول انها بتتابع حساب تويتر الحقيقي وان الحساب اللي نشر الخبر ده مزيف٠ من اللهجه المستخدمة واضح ان كاتب التغريدة مش مصري اصلا٠ بعض المنطق مطلوب ٠
سماحة جمل الطين
صغارهم اذكياء وكبارهم أغـبياء ، نسائهم لعوب ورجالهم طروب ، يجمعهم الطرب وتفرقهم العصا , من دخل مصر ولم يزني فقد دخل الجنة.
رضوي مو فاضية ترد علي اقزام لا محل لهم الا مستشفي المجانين ..هررووووووووو
هرروووووووو
هررووووووووو
هررووووووووووووووو
بغض النظر عن هي كتبت الكلام دا حقيقة ولا مفبركة اصلا هي من تكون عشان تعملو ليها قومة وقعدة خليها تقول الدايراهو كبرتو ليها راسا ساي ..
كلامها صح هي السودانية لو ما ريحة و دخان ريحة بتوصل العالم الثاني و بعدين كل واحد حر في الراي بتاعو طبعاً واللة بتولع نفسيها كل يوم بشجرة عشان ريحة تبقا حلوة
سلام لاتخوضوا فيما يفرقنا.