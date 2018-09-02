النيلين
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صور الفنان حمادة بحري وخطيبته تثير جدلاً واسعاً والجمهور يمنحه “روشتة” تأديبية

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أثارت صور تم تداولها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي للفنان السوداني حمادة بحري تظهره وهي يحضن خطيبته.

وبحسب متابعات محررة موقع النيليتن فقد أثارت الصور التي تم نشرها على عدد من قروبات وصفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غضب الكثيرين الذين هاجموا حمادة ومسربي الصور عبر السوشيال ميديا.

انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متنوعة منها القاسية ومنها الساخرة ومنها التي جاءت في شكل نصح قاس للفنان الشاب.

 

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن نصائح المعلقون على الصور جاءت في شكل روشتات قال أصحابها عقب كتابتها عسى ولعل أن يستفيد منها حمادة وخطيبته, حيث كتب صديق محمد: “إلى عناية الفنان حمادة بحري إذا كانت هذه الفتاة هي خطيبتك بالفعل فمن الأولى أن تحافظ عليها بدلاً من تصويرك معها بهذه الوضعية المخجلة”.

وتابع: صديق بحسب ما قرأت منه محررة موقع النيلين: “فبعد التصوير بهذه الطريقة كان يجب عليكما حفظ الصور التي يجب أن لا يرأها أي شخص غيرك وخطيبتك التي ستصبح فيما بعد زوجتك وعرضك.. خذ بنصيحتي وانتبه لتصرفاتك مستقبلاً ولك ودي واحترامي”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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19 تعليق

مغبون 2018/09/02 at 1:39 م

قرف يقرفكم ياخ حسه وينو حماده فيهم؟؟ مافي داعي للاخبار الخليعه ياناس النيلين

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أمير مختار عثمان 2018/09/02 at 2:37 م

هذه جريمة موثقة بالصورة

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زائر 2018/09/02 at 3:04 م

هذا البيت من الشعر يناسب هذا الفنان:

إذهب فأنت طليق عرضك *** إنه عرض عززت به وأنت ذليل

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الشيخ خليفة 2018/09/02 at 3:33 م

يا النيلين خليكم موقع محترم ولا تنشروا الصور التي تسئ للمجتمع قبل الاساءة لصاحبها ..لان هذا الموقع مقروء من مختلف الجنسيات…ثم ان هذه البنت لها اسرة فاذا اخطاءات فهل معنى ذلك ان يتم التشهير بها..سبحان الله

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ابو محمد 2018/09/02 at 3:57 م

الخطيبة وينا في ديل؟؟

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mukh mafi 2018/09/02 at 4:55 م

طيب ولشنو لابسين ؟؟

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اسكندر روبرت وليم 2018/09/03 at 8:32 ص

معقولة ياخ
بعد ماهي وشها يقطع الخمير
وهو تقريبا 9
ينشرو صورهم
والاي اكيد مقصود تتنشر للشه ه ع حساااب
البت

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abraham 2018/09/03 at 10:43 ص

وين ناس الظام العام ده شغل

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تفتيحة لمن فضيحة 2018/09/03 at 10:43 ص

الفنان السودانى حمادة بحري!!!!! اول مرة اسمع بالاسم دا ولمن سالت وشفت واحد من الفيديوهات بتاعتو اتصدمت ياخ دا مجرد …… وتسموه الفنان السوداني والله مسكين السودان ماعندو وجيع وبعدين البت دي ماعندها اسرة؟ حاجة عجيبة!!

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ديامي ساكت 2018/09/03 at 2:07 م

اللهم لا شماتة .. الله يستر بناتنا .. و الله انا اخجل اخت صورة زي دي في موبايلي ناهيك عن نشرها .. اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء ناس حمادة و جماعتو .

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Sudani 2018/09/03 at 8:15 م

موقع النيلين يحب ينشر الاخبار المثيره وهو موقع فيهو عرق مصري ويحب يشوه صورة المجتمع السوداني باخبار الانحلال

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البديو عبدالله 2018/09/03 at 10:35 م

هذا ما تم تصويره و نشره … فماذا عن الاشياء التي لم تصور و لم تنشر و الجواب يكفيك عنوانه … اين القانون الذي يعاقب الافعال الفاضحة … هذه الصورة ستظل محفوظة بالسنين لدى المايكروسوفت فكيف سيكون منظرهم و يشاهدها ابناؤهم …

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sara 2018/09/04 at 5:46 ص

lمش دا حمادة بت ولا واحد تاني

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بحر التمني 2018/09/11 at 9:27 ص

حسع دا ما ياهو الهناي اللفي نص النهار ذاتوو الي خمادة بت ماعاوز يفارق هذا الاسم

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الشمندورة 2018/09/12 at 10:01 ص

يا شباب
دة حمادة بت
بس هو حاول يغير الاسم لحمادة بحرى
بعدين اصلا هو ماسودانى ؟؟؟؟؟
وللمرة الالف يا ناس النيلين
ادونا اخبار محترمة او ننسحب من موقعكم الزفت ده
قال حمادة بت …. اللة لا يوفقكم

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عادل 2018/09/14 at 6:30 م

حيرتينا يارندا

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ابو نسمه 2018/09/17 at 5:00 ص

صور خطيبته ان شاء الله ينشرها في الفضاء انتو دخلكم شنو ثم ثانيا خلاص مافي موضوع شوفو لينا موضوع اقتصاد البلد دي أحسن من تشهيركم ده

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حماده بحري 2019/05/03 at 7:28 م

إنفصلنا ودي صورة عقدنا هسي انتو ارتحتو ؟

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الراجل 2020/02/29 at 8:02 ص

تفعيل قانون النظام العام فورا دى قلة ادب

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