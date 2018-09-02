صور الفنان حمادة بحري وخطيبته تثير جدلاً واسعاً والجمهور يمنحه “روشتة” تأديبية

أثارت صور تم تداولها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي للفنان السوداني حمادة بحري تظهره وهي يحضن خطيبته.

وبحسب متابعات محررة موقع النيليتن فقد أثارت الصور التي تم نشرها على عدد من قروبات وصفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غضب الكثيرين الذين هاجموا حمادة ومسربي الصور عبر السوشيال ميديا.

انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متنوعة منها القاسية ومنها الساخرة ومنها التي جاءت في شكل نصح قاس للفنان الشاب.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن نصائح المعلقون على الصور جاءت في شكل روشتات قال أصحابها عقب كتابتها عسى ولعل أن يستفيد منها حمادة وخطيبته, حيث كتب صديق محمد: “إلى عناية الفنان حمادة بحري إذا كانت هذه الفتاة هي خطيبتك بالفعل فمن الأولى أن تحافظ عليها بدلاً من تصويرك معها بهذه الوضعية المخجلة”.

وتابع: صديق بحسب ما قرأت منه محررة موقع النيلين: “فبعد التصوير بهذه الطريقة كان يجب عليكما حفظ الصور التي يجب أن لا يرأها أي شخص غيرك وخطيبتك التي ستصبح فيما بعد زوجتك وعرضك.. خذ بنصيحتي وانتبه لتصرفاتك مستقبلاً ولك ودي واحترامي”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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