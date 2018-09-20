داليا الياس تشن هجوم عنيف على “وئام شوقي”: الخلاك تفترضي فى الزول الوراك فى الصورة دى حسن النية وتتغاضي عن موقعو ده شنو؟

ماكنت عايزة أتكلم عن موضوع البنية ( وئام شوقى) عشان ما أركب الموجة أولاً…وعشان كلامى حيكون كعب ويجيب لى الكلام….وعشان أنا بعرف وئام معرفة على أرض الواقع وإن كانت معرفة عابرة ومعجبة بتجربتها العصامية فى الحياة والبزنس والنشاط الإجتماعى وماعايزة أتلوم معاها أو أجرحها….ولأنو جزء من كلامها صحيح وإن كانت قالتو بأسلوب مستنكر بالنسبة لى تماااماً!!
لكن الصورة أعلاه أرغمتنى على الكتابة….لأنو المبادئ لا تتجزأ…وسعادة الفتاة الخارقة الخرقت كل اخلاقيات التوقير والتهذيب وتجاهلت أوامر الله والدين الإسلامى وركزت فى التفاصيل البتوفر ليها الجو الحابة تعيش فيهو وبس …كانت مفروض تنتبه لى وقفتها وتحمى نفسها من شبهة التحرش البتشتكى منها وهى فرحانة بالصورة التاريخية العايزة تتصورها مع الزول البيجاهر بالمثلية عياناً بياناً ده!!!
والسؤال البيلح على من أمبارح: البت دى مسلمة؟….المذيع مسلم؟….القناة الساهمت فى السفالة دى مسلمة؟!
والإسلام هو شنو فى نظرهم ونظر أنصارهم؟!
والبيقولوا عن شيخنا الجليل إنو من علماء السلطان…. هل القرآن الكريم والسنة النبوية دساتير سلطانية وضعتها الحكومة المطلعة عينا دى؟!
ياخ الأدب والتربية والأخلاق الحميدة عمرهم ما كانوا بيتعارضوا مع الشجاعة الأدبية ولا حرية الرأى والتعبير ولا حتى التوجه السياسى! مع إنو البطولات والإستنارة والنضال ما ممكن أبداً يقوموا على أكتاف العقيدة والأخلاق!!!
ده كلو ممكن يبقى ونحن بنتكلم بهدوء ونتمسك بمواقفنا واراءنا حتى وإن كانت مخالفة للشرع والعرف والتقليد !
حريتنا بتنتهى عند حدود حرية الآخرين….وإنتى يا ست وئام حرة فعلاً فى لبسك وسلوكك وفهمك للدين الإسلامى والأوامر الإلهية بضرورة الإحتشام والإلتزام لأنك حتتحاسبى براك…لكن ماحرة فى إنك تكوركى فى راجل شيبه شئتى أم أبيتى متفقه فى الدين حتى ولو كان قال كلام ما عجبك و تأذينا بى صوتك العالى وطريقتك المستفزة فى التعبير عن رأيك ورغباتك وتعكسى صورة غير حقيقية عن عموم الفتاة السودانية فى إعلام خارجى! علماً بأنو الشيخ القالو إستفزاك ده رغم عمرو ومكانتو وتجربتو كان بيتكلم بهدوء وأدب!!
المهم غايتو….أنا أم….وأرفض تماماً أى تحرش أو أذى أو تسلط أو ترويع أو إنتهاك ممكن تتعرض ليهو بتى….وبالمقابل أرفض أى سلوك منحرف ممكن يصدر منها أو أى لبس فاضح ممكن تلبسو أو أى وقاحة ممكن تتعامل بيها مع زول أكبر منها فى العمر والعلم!
وإعتبرونى رجعية أو متخلفة أو جاهلة أو مأجورة أو كوزة منتفعة مع إنى ما عارفة علاقة ده كلو بكونى مسلمة عارفة الدين الإسلامى قال شنو ومتذكرة أوامرو ونواهيهو!!
والسؤالين البيفرضوا نفسهم ويلحوا على للآنسة المصونة وئام:
١. ليه قبلتى إنك تكونى إزدواجية فى مبادئك وإلتزمتى بالحجاب الجزئى أيام كنتى مذيعة فى قناة تلفزيونية وما طالبتى بحريتك فى اللبس وتنازلتى عن قناعاتك لتحقيق مكاسب مهنية؟!
٢. الخلاك تفترضى فى الزول الوراك فى الصورة دى حسن النية وتتغاضى عن موقعو ده وماتعتبربهو نوع من التحرش البتتكلمى عنو شنو؟!!
وتأكدو….اليوم الواحدة من بناتى تقيف تتصور صورة زى دى…ولا تتكلم مع زول أكبر منها مهما كان إختلافها معاهو بالطريقة الحصلت دى …فنصيبها منى حيكون كف صاموتى ثلاثى الأبعاد ممكن يصيبها بالصمم فوراً.
وخليها بعد داك تمشى تفتح فينى بلاغ ولا تحجر على!!
وخلى الهجامين الرجامين يتهمونى باللإنسانية والدكتاتورية ويهدروا دمى…لأنهم كالعادة بينادوا بالحرية ومابيكفلوها لى غيرهم…..وعجبى
قلة أدب فارغة😏
56 التعليقات
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ننو
2018/09/20 at 11:34 م (UTC 2) رابط التعليق
أيوه صح
الأفكارا زي دي دي الأم المثالية فمستحيل بتك انت تسوي كدا او تشتكيك
مسند غالى
2018/09/21 at 12:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
بصراحه الصوره دى ما فيها شى الا للناس الخبيثين.
بعدين دى ما الزاويه البتحدد
و على فكره الصوره محترمه اكتر من بعض مقالاتك 11
ALFATEH
2018/09/22 at 8:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
مسند انت عاوز ليك كف صاموتي يسندك.
طارق
2018/09/25 at 10:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههه ، صدقت والله
مغبون
2018/09/22 at 2:39 م (UTC 2) رابط التعليق
الاخو دي لو اختك بترضي تتصور كدا؟؟ قسما بالله ادي لو اختي كنت جبت مصارينها في يدي ولا .. ثانيا نحنا ناس دمنا حار بطبعنا ومابنقبل التحرر ولوبعد ترليون سنه ولو واحد ساي اتصور مع اختي كدا مابتكفيني مصارينه ومصارينها ولادم اهله كلهم دي اعراض ناس افهموا كلنا ضد خوازيق الانقاذ الفاسدين وتنابلة سلطانهم لكن دا مابعني اننا شعب متحرر بعيد عن الدين نحنا شعب متدين تحكمنا تقاليد وبنخاف علي عرضنا . اما رئيس تنابلة السلطان قلايستحق الرد اصلا وقبل مايعمل فيها انه منفتح علي الراي الاخر العلماني يورينا عملوا شنو في الفساد والنهب الحاصل في البلد من قبل ولاة امره . ثانيا ياتنابلة السلطان بدل الحوارات والكلام الفارغ والبرامج وفتاوي السلطان حقوا تشوفوا لينا موضوع ثبوت رؤية الاهله بدل كل مره نصوم غلط وانتو تابعين راي السعوديه قالت شنو
ابو كندف
2018/10/15 at 6:27 م (UTC 2) رابط التعليق
هلا هلا ده الكلام انت سوداني اصيل
Hisham
2018/09/23 at 7:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
قبحك الله يا عدو الإسلام
سليم حمد سليم
2018/09/27 at 9:20 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخوي الصكيف الكلام ده … كيف الصورة دي مافيها شي … كيف يكون فيها الشي حسب معيارك …
عندك ياخوي … يظهر عليك انت من انصار زلط ملط … ياخي لو في محلها الواقفه فيهو لو كان راجل ليهو شنبات مبرومة الصورة فيها مليون شي
سليم حمد سليم
2018/09/27 at 9:23 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخوي كيف الكلام ده … كيف الصورة دي مافيها شي … كيف يكون فيها الشي حسب معيارك …
… يظهر عليك انت من انصار زلط ملط … ياخي لو في محلها الواقفه فيهو لو كان راجل ليهو شنبات مبرومة الصورة فيها مليون شي
الامين
2018/09/21 at 3:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
اتفق معاك يا اخ مسند غالي .
ولد البلد
2018/09/21 at 5:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
عفيت منك وجزاك الله خيرا
عمري 60 سنه
وأقول لك نعم الزوجه الام الأخت الخاله المربيه العمه الحبوبة بنت الوطن
جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا مليون مره
ahmed
2018/09/22 at 12:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم وئام ولكي كل الاحترام وقولي قولك ورايك ولااحد يستطيع نقدك وكل انسان له رائيه؟ وهذا مايسي برئيس هيه علماء السودان كنا نود ان نعرف رائيه في حكومته الفاسدة التي تقتل وتغتصب النساء في دارفور وجبال النوبة ناهيك عن اللبس الفاضح؟ اين هو من ذلك لا يسمع ولايري؟ هو بناتهم واولادهم اكثر تبرجا و فسقا ولا بقت في كلام وئام؟
عمر الشاهد
2018/09/21 at 7:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
مسندغالي ..انت جادي ؟ ويا الامين خليك امين !
تسلمي استاذه داليا الياس ..
بالمناسبه سلوك الكيزان في الممارسه سبب غير مقنع في التماهي مع كل مخالف للفطره او ما امرنا به الدين الحنيف ..يعني لو في واحد يفتكر الدين بضاعه كيزانيه يكون اخطأ التقدير ..
نرجع لموضوع فلقصة اولاد اليومين ديل للاسف ممكن نسميها حالة انفصام ولا تركيبه هشه في التربيه لفقدانها اهم عنصر هو الواقعيه ..تخيلوا تلقى واحد ما عارف هو مخلوق اساسا لشنو ؟ او فاكر انو الحياة مسرح للحريه المطلقه دون وازع ديني او اخلاقي .. التربيه مسؤلية اولياء الامور قبل مشروع التسمين المنزلي .. فكلكم راع و كلكم مسؤل عن رعايته
سامي محمد
2018/09/21 at 7:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله انا شاب بشوف بنات لابسات لبس شين جدا برغم م عندي صلة ب بنت بقول ياربي ديل اهلهم وين النوع البتجي ماشي من شارع النيل منتصف الليل مع ولد من غير رابط شرعي تلاقها شايلة جوال ب بمبلغ وقدر الصور مشورة ف الانستجرام عريان كتير جدا في بنات مصور نفسها عريانة للاولاد انا بطلب من الحكومة تمنع ظهر الخروج من غير زوج تمنع اي بنت شايلة جوال ديل تمنع الصلات الاعراس لو انا في الحكومة اسجن البنت عشرة سنة مع الشغل النفاذ يقول حرية دا فساد الاخلاق عدم تربية الله في العون يابلدنا الجميلة دمرنا البلد ب فساد الارض اي حاجة اسعرها زيادة هم السبب الفساد كتير
عصام التوم
2018/09/21 at 11:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما يحير أنه كيف تتم إتاحة منابر إعلامية تدخل بيوت الناس ليث هذا العبث بدعوي حرية الرأي والراي الآخر
( يا هؤلاء أوامر الله ورسوله لا تخضع لمنطق العقل وإنما يجب أن نسلم بها كجزء أصيل من عبادتنا )
ويشكو الناس من البؤس وضنك العيش وما ذا تنتظرون ونحن نحارب الله ورسوله
تبرج/ صالات تعج بالغناء الماجن والإختلاط/ ربا صريح علي خلفية أزمة السيولة وهلم جرا
اللهم عليك بكل من سهل وساهم في هذا العبث العقائدي
اللهم رد هذه الأمة إليك رداً جميلا ولا تؤاخذها بما فعل السفهاء منهم
خال أماسى
2018/09/21 at 8:55 م (UTC 2) رابط التعليق
سؤال مسند والامين تقبل اختك ولا بنتك او امك تمشى زى البت دى؟ وتقبل حد يلتصق بها هكذا كمافى الصورة المرفقة
تفتيحة لمن فضيحة
2018/09/22 at 8:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
ممكن الزول الفي الصورة يفتح ليك بلاغ فى اتهامك ليهو بالتحرش .انتي جاهلة ولا شنو؟
ود الحاج
2018/09/22 at 8:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتي افكارك خبيثة ي دالية الصورة عادية وكل واحد بشوفها حسب تفكيرو
مجدي
2018/09/22 at 11:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
مذيع مختار نساء بعناية لتكون النتيجة لصالح نشر الانحلال الذي تدعو له كل القنوات الغربية الناطقة بالعربية
ابو السره
2018/09/22 at 12:50 م (UTC 2) رابط التعليق
دايما داليا الياس ما بتخيبي ظني في انك خبيثة و انتهازية..اولا ده تشهير يحرمه الدين الذي تتكلمي عنه كما يعاقب عليه القانون..ثانيا لو اقرينا الصورة غير لائقة لماذا تسهمي في نشر الرذيلة يا مصلحة الاخلاق.
ثالثا التحرش يقوم على اساس عدم قبول احد الطرفين..لو سلمنا بسوء ظنك وسوء ادبك ان هذا الشاب ملتصق بها..ف طالما هي لم تتأذى فهذا شأنها ولا يعتبر تحرشا..
رابعا ربطة الرأس ليست دليل عفة وطهر فالاهم اتباع الحجاب بحجب اللسان عن اعراض الناس و عدم سهر الليالي من حفلة لحفلة واهمال الاطفال..
خامسا من ادراك بأن السافرة قد تكون اكثر قبولا عند ربها من المحجبة آكلة السحت ومثيرة الفتن بين الناس المنافقة النمامة..لأن السفور معصية لكنها ليست من الكبائر ولا تمنع تمتع السافرة بفضائل اخرى قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها ..لذلك يجب عدم التحدث عن الغير وكأنهم خارج الملة فرحمة ربنا اوسع من خيال البشر والعبرة بالخواتيم
سادسا هذا الشيخ الناطق باسم الانقاذ طيلة عمرها كيف ابتلع لسانه عن قول الحق وهو يتقاضى مخصصات من عرق الغلابة والمظلومين..انهم علماء السلطان مزينو الباطل فلن تأخذنا بهم رأفة..
Hisham
2018/09/23 at 7:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
قبحك الله يا عدو الإسلام
mukh mafi
2018/09/23 at 8:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاخ الكريم هناك احتمالات لنقر بما تفضلت به ويبدوا انك لاتقرأ او لم تقرا السنة المظهرة والتي هي وحي اوحي الى النبي .. عليه الصلاة والسلام ..ففي كثير من الاحاديث طلب النبي عليه الصلاة والسلام ان يتجنب النساء الاسواق بل وعظم صلاتهن في البيت من ان يخرجن للمسجد ..لماذا يا ترى؟؟ كل ذلك حفاظا عليها من التعرض لما اسموه بالتحرش ..؟
ثانيا النبي عليه افضل الصلاة والسلام كان يخاطب النساء من وراء حجاب فما بالنا نحن الذين لا نساوي قطعة من ظفره او راس سبيبة من راسه ..
نزل القرآن بالتسر وعدم ابداء الزينة الا لاشخاص محددين وعددهم في القرآن فارجع واقرأ لعلك تتقي الله .. لا تقل ربما كانت غير منسترة اقرب الى الله .. كيف يخيل اليك ذلك وقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما جاء حسب النص ,, فمن لم يكن من النبي من اين له بمرتبة او جنة ..
السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تدخل على قبره صلى الله عليه سلم وابيها بما كانت تلبس في بيتها فقالت حين دفن عمر رضي الله عنه اصبحت تلبس لبسا ساترا فاي امرأة ستكون افضل من عائشة في انها تعرف الاستقامة والمطلوب ..
ونسيت قول الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا فجعناه هباء منثور ..اتعرف هذا المعنى ..نعم انهم اولئك القوم الذين يعملون الاعمال الصالحة كما يخيل اليهم وهم في الحقيقة لا يريدون وجه الله وانما ليقال هم كذلك ..
هذا الشيخ او العالم لم يصمت وقد قرأنا له كثيرا وهو ينادي برد المظالم وعدم اكل مال الناس بالباطل ومجلس العلماء لايتقاضون اجورا لعلمهم ..
ولضعف علمك الشرعي تقول هذا الشاب ملتصق بها فاذا لم تتاذى فهذا شانها بالله عليك دا منطق عاقل اذا الاسلام منع الاختلاط والتحدث للنساء الا من خلف الحجب فكيف اجزت له ان يلتصق..
ساحكي لك قصة صغيرة حدثت في مواصلات العاصمة ايام بصات ابو رجيلة لو تعرفها المرسيدس الاصفر .. كان الوقت ساعة خروج الطلاب وكانت بنات الثانوي يخرجن قريب موعد طلوع الموظفين والبص حمولته الواقفين اكثر من الجالسين كنا في رحلة للثورة بخط الوادي وعند كلية التربية ركب كمية من البنات ازدحم البص وكان به رجال كثر ..وكنت انا وزميلي نجلس على كرسين بجوار الباب الخلفي ونحن نتجاذب الحديث لاحظنا تململ بنت ووملتصق بها شاب بدرجة الالتحام الكامل واثناء هذا المشهد اذا بالبنت تصرخ وترفع فستانها وتنهار وحصل الذي حصل في البص وما اذكره ان زميلي ضرب هذا الشاب بكف افقده عقله وتوقف السائق ونزل الشاب ونزل الركاب واوسعوه ضربا حتى كاد يغمي عليه ,,وقد لاحظ الركاب تبلل ملابسه حتى بلل ملابس البنت .. ؟؟ماذا تسمي هذا رغم ان البنت لم تشتكي ولم تعلن تاذيها وهي في طور مراهقة هل ترضى ان تكون اختك محلها يستمني بها شخص في الطابور او بسبب التصوير او حتى يلامس جسمها بهذا الحد ..اتق الله يارجل
Kojal
2018/09/22 at 3:23 م (UTC 2) رابط التعليق
دي لمن قالت زعلانة من رجال الامن لمن يسالوها وهي جاية الساعة 2 ص اصلا 2 ص انتي جاية مت وييييييييييين
mukh mafi
2018/09/22 at 5:02 م (UTC 2) رابط التعليق
تسلم الاستاذ دالية فقد كفت واوفت بعيدا عن الموارة وبعيدا عن التحيز او ان يقال عنها انها جهوية او ما الى ذلك تحدثت من منطلق التربية اكثر منه الشرع .زوطبعا الذين يهاجمون هؤلاء اصحاب وجهين الوجه الاول انهم لايرضون لبنت لهم ان تكون في موقف هذه البنت (المطلوقة) بالدراجي كدى ..اما الوجه الثاني التمثيل انهم اناس متحضرون واصجاب مباديء علمانية مهما كان لن يتغيروا عنها في حين لو شاف اخته طالعة بعد تسعة ولابسة اخر لبسة يمين يديها كف لا عشرين كف والا يكون ديوث واخته يتكد عشان تصرف عليه ..
اولا من بداية البرنامج ونحن مجتمعين نبهت لشيء واحد وهو اهم شيء يجب ان تنتبهوا له هذه البنت خلفها من خلفها وكانت الحلقة مرتبة ترتيبا كاملا ان تخرج بهذه الصورة الفجة ..وبمجرد ان اختار المذيع وئام قلت للحاضرين وبعبارة واضحة البنت دي حتسبب مشاكل للحكومة قبل فترة كانت في الجزيرة اي انها تسعى للاعلام وجاء هذا البرنامج ولاحظوا للنوعية المختارة بعناية فائقة حالقة شعرها وحاسرة ارأس واخرى لا تعرف ماذا تلبس وكنا يفتعلن الصياح حتى اصيب الشيخ بالذهول من هول الجرأة والمفاجأة,من ان تتحدث بنت في عمر وئام بهذه الوقاحة امام رجل كبير في السن ناهيك من انه صاحب علم ..
وئام وصحوبياتها ملقنات تلقين ماذا يقلن وكان من المفترض وحسب التخطيط ان تكون هذه الحلقة قبل جلسة حقوق الانسان التي اخرجت السودان من البند الرابع وكانت مطلوب تكون مادة يعرضها البعض امام المجلس لتقويض القرار ..
ولكن صدقوني وئام حتتعب من اليوم ولقدام ولتستعد الوقوع في الغلط وسيكون ورائها من يتصيد خطأها واسمعوا كلامي وارموه البحر وبعدين قولوا لي
قرفان
2018/09/22 at 11:31 م (UTC 2) رابط التعليق
الى ابو السره هوي كلام الله واضح في مسالة الحجاب فرجاءا ما تتكلم كتير في الموضوع قال البسوا الحجاب و غطوا عوراتكن فتلتزم بالموضوع اما بعد ذلك لو كانت نمانه و للا غيرو فده موضوع تاني فبالله ما تجادل و انت عارف الصح في قرارة نفسك. تاني حاجه اذا بتقبل السره تكون في الوضع ده يبقى الموضوع مرق من يدنا و عندنا قول تاني ..مع تحياتي
عمر الشاهد
2018/09/23 at 8:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
أبو السره .. و مسند .. الامين .. بالمناسبه انتو مؤيدين سلوك المدعوه وئام .. وبتفتكروا انها على حق .. لكن للاسف … ليس كل من علا صوته يملك الحقيقه .. المدعوه شاهدت لها مقطع ذي صله بموضوع حلقة برنامج العهر الثقافي الذي يقدمه شاب يقر و يعترف بمثليته عبر حسابه في تويتر فأنا له بدعوة الحق و هو الرويبضه .. تخيلوا ماذا قالت فتاتكم المصون هذه .. قالت في حوار جانبي قصير واظنه امتداد لفكرة البرنامج المفخخ يسالها الشاب عن رايها في الفتيات اللائي شاركنها البرنامج من الطرف الاخر و كعادتها موتوره تهدد بانها وبسفورها و عريها هذا تنتظر اليوم الذي تحاكم فيه كل من ترتدي الزي المحتشم وعلاوة ع ذلك سالها عن الزواج من زوج امرأه ..تخيلوا السؤال المفخخ الذي اراد به هولاء السذج ان يضربوا به قدسية المؤسسه الزوجيه التي حددها ديننا الحنيف .. اجابت بانها ترفض الفكره من اساسها وغير راغبه تماما في الزواج لانه ليس في قاموسها ..وبذلك خالفت الفطره التي فطر الناس عليها .. يعني يا اولاد يا تقدميين يا شفاته يا بتاعون حقوق المرأه بتفتكروا الكلام ده لو سمعتوا من اخواتكم و بناتكم حيكون ردكم شنو ؟ مع امنياتي و دعواتي لكم ولاخواتكم و بناتكم و الجميع ان يهدينا سبيل الرشاد
عابد
2018/09/23 at 10:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحكومة دي لو جاده وعندها نخوة زي ما امركا اوربا عندها قانونها تصادر الاطفال من الاب نحن شرعنا يحق لنا بمصادرة هذه البنت من هذا الاب ويتم اعادة فرمطتها نشاة في بيت خرب هذه الفتاة يتم تصحيح عقيدتها انا زول عملي ما بحب الصراخ حكومة حرامية معارضة صعاليك بكثرة النزول في الفنادق الاجنبيه عاوزين يجيبوا عقود للاباحيه دا ياهو عمارهم الله يكون في عونا والله لا حاكم ولا معارض شادي حيله لكن من نعم الله ربنا خلق بهذه الارض بشر من طينه غير عاديه ما يمر ومر به هذا الشعب لم تحمله بلد
ما بين هذا وذاك
2018/09/23 at 11:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ))
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ، وإنه كان يقول : ( إن خياركم أحاسنكم أخلاقا ) .
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 6035
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون . قالوا : يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون
الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الترمذي – المصدر: سنن الترمذي – الصفحة أو الرقم: 2018
حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ضيع حدود الله حسبنا الله سيؤتنا الله من فضله انا الى الله راغبون
ابو السره
2018/09/23 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق
الي المتعجلين للتكفير والى الذين اقاموا انفسهم مقام الخلق في محاسبة الخلق ضلالا منهم وجهلا. انا من انا حتى ابيح السفور؟ كلامي واضح السفور معصية يقدرها الخالق بقدرها في محاسبة الموحدة بالله ومصدقة لرسوله( وهذه لا يعلمها الا رب العباد).و المعاصي كثيرة بين مولد المسلم ومماته ولكن فيها كبائر يتقاضى عنها الافاكون ويركزون على ما دونها..فمثلا اين انت من اكل الربا اين انت من اكل اموال الناس بالباطل اين انت من عدم اداء امانة المال والعمل اين انت من اكل مال اليتيم اين انت من الكذب اين انت من رد الديون اين انت من قذف المحصنات ( دي ما معناها المحجبات بس)..اين انت من الرياء في العبادة..باختصار اين انت من حسن الخلق؟؟ المناقشة تكون للافكار المخالفة بالحجة وليس بالترهيب باسم الدين الذي كل منكم مقصر فيه بكثيييير..
خلاصة القول العبرة ليست في قراءة النصوص اخي مخ مافي انما العبرة في استيعابها وتبنيها في السلوك..
mukh mafi
2018/09/24 at 9:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
وكيف لك اخي الكريم تقيم المستقيم اذا لا تقرا النصوص .. ومن ثم نحن الان لسنا في جدال شرعي فلا انا ولا انت بعلماء او طلاب علم ولكن المقام مقام استنكار لسلوك بنت يافعة غير محتشمة لم تحترم عمر ولم تحترم علم ,,هذا الرجل له من العلم ما يجعلنا نجله ونفف له اجلال لعلمه لا لشخصه ,,واما هذه البنت الكل اتفق على جسارتها زي مابقولوا وعلى سلاطة اللسان وارتفاع الصوت على رجل اكبر من ابيها سنا ..
ثانيا الشيخ ليس ملاكا ولا منزها.. له ماله من الاخطاء التي يعلمها هو ويعلمها الله من قبله وهو لم يتحدث في البرنامج اصلا بما تفوهت به البنت لم يكن الموقف او البرنامج لالقاء محاضرة والمتحدثة هاجمت عرف المجتمع ككل وهاجمت النظام وهذا ليس مسؤولا عنه هذا الشيخ بالتحديد وانما نظام وعرف متبع في المجتمع ويا اخي ان كنت من المتحمسين لمثل كلام هذه البنت اود ان الفت نظرك الى حاجة مهمة جدا وهي هل تتفق معي بان البرنامج كان مخططا له ان يظهر هكذا ام ان سياق الحلقة ادى لذلك؟؟ واجيبك لا لم يكن سياق الحلقة هو السبب انما مخطط ومدبر ومدروس كيف يمكن احراج هذا الشيخ الذي غرر به وتفاجأ بنوعية المتحدثين وارجوك اعد الفيديو ولاحظ كيف انهم كانوا يضيعون على الشيخ فرصته في التحدث بالتصفيق للبنت والجلبة ودخول اطراف للتحدث والفرصة كانت لشيخ وحتى المذيع لاحظ كيف كان بمجرد ان يبدأ الشيخ في الكلام يقفز لسؤال اخر لطرف اخر ولا يطلب من المتداخل اثناء فرصة الشيخ ان يصمت حتى يكمل الشيخ فكرته بل حتى هو كان يقاطع الشيخ وفي احدى المرات طالب الشيخ بكل ادب وذوق وببلدية شديد ( انت خليني اكمل كلامي) وقطع عنه الحديث عند هذا الحد .. استعمل احصاء الفيديو وشاهد كم دقيقة تكلمت هذه البنت وكم دقيقة اتيحت للشيح ليقول كلاما مسموعا ..بمعنى حتى الجزء من الدقائق لم يسمح له بان يصل صوته للمستمع ..
اخي كل ما جاء في حديثك لا احد ناقشه وليس هو النقاش ولا ادري من الذي اتى بذكر المحصنات وما المحصنات .. ومن تحدث عن الرياء وما الرياء ..هذه افعال مجرمة ولها نصوص تحكمها وتحكم انواعها وكيفية عقابها .. ولكنك فعلا سالت سؤالا جيد اين انت من حسن الخلق .. فهلا سالت وئام عن هذا السؤال ..اين حسن الخلق حين رفعت الصوت امام شيخ وقور ؟؟ هل حسن الخلق في اعتقادك لبس ام جرأة ووقاحة ليست في محلها ..
من الذي ارهب بالدين ومن الذي ادخل اي شيء يظهر ان هناك ترهيبا وانما الكل ذكرك بالتصوص القرآنية والسنية في كيف تتعامل المرأة وكيف لها ان تحترم الكبير والصغير ..والكل يسالك هل تسمح لاختك ان تتكلم مع عمك او اي رجل في الحارة بهذه الجرأة والاسلوب .. اتحداك واتحدى عشرة زيك يسمحوا بكدا فيا اخي لاتكابر وتدعم الخطأ وئام ان شئت اوابيت وان كان على راسها ريشة فهي مخطئة ومخطئة قبل هذا وذاك في قلة الادب وعدم الايحاء انها مربية تربية سليمة ..او عليك ان تقر انه مدفوع لها او مدفوعة من جهات معينة لتكون نواة عكننة للحكومة متمثلة في امور الدين وهذا خط احمر بالنسبة للمجتمع السوداني وليس الحكومة
وانا متاكد اننا واجزم ان كل المعلقين لا احد يتحدث من منطلق انتماء لحكومة او نظام .. ومن كان كذلك فليعرف نفسه يا شباب
اسامة عبدالله الشكري
2018/10/01 at 12:46 م (UTC 2) رابط التعليق
كترة ثرثرة لاداعي لها جلست 000وقلت 000ولاحظوا 0000انت وحدك الذي تعرف كل شيء يا اخي او ابني من تطويلك في الكتابه انت بك علة عدم امكانية توصيل المعلومه بالمختصر المفيد الظاهر انك عاطل عمل وكيف تكون لك امكانية طيبة في الفهم…وبيدو انك احمق عايز ترد علي كل نقد…..الله يجيرنا من امثالك.
abahmd
2018/10/07 at 3:12 م (UTC 2) رابط التعليق
الجايبك تقراء التعاليق شنو كان تكتفي بالمقال وقت عاجبك الاختصار !! دا بسموهو نقاش اي واحد يطرح وجهة نظرو لو ماعندك وجهة نظر اكتفي بالقراءة !! مخير…….@!@
ابو السره
2018/09/23 at 2:03 م (UTC 2) رابط التعليق
مقام الخالق
كمال
2018/09/23 at 4:49 م (UTC 2) رابط التعليق
شكراً داليا الياس
Omer Fadol
2018/09/23 at 4:52 م (UTC 2) رابط التعليق
من سمح لهؤلاء بهذا اللقاء المسمى شباب توك وتسجيله وبثه علنا؟ والان الحال يشبه المثل القائل: الجز بعد الضبح….اين الرقابة؟ جبانة هايصة
عبدالرحمن
2018/09/23 at 7:01 م (UTC 2) رابط التعليق
شكرا لك الاستاذة داليا الياس
سامي علي
2018/09/23 at 7:44 م (UTC 2) رابط التعليق
انتوا اقعدوا تابعوا لي في كلام وئام وبت دبي وبتاعة الصور الفاكاها في نفسها ديك وسارة بت رحمة لحدي مايصلكم مرض كسلا ده يلحكم آمات طه ……. شعب وحكومة ومعارضة فاضيين وماعندكم موضوع
سامي علي
2018/09/23 at 8:02 م (UTC 2) رابط التعليق
وده شنو يابت اليأس والله الصورة الارفقتيها دي كان أرفقتها بتي ولا علقت عليها ولا دققت فيها النظر بس أطرشها كف احت ضروسها .. وتاني الجرم الحصل ده مشتركين فيهو (قناة 24 والسفيه المقدمو والحضور وعلى رأسهم البت المابيا العرس دي وشيخنا ذاتو ونحن بتعاطينا ليه ) أقول ليكم حاجة مني في طامة كبيرة بتحصل ونحن منشغلين منها فتحوا عيونكم ممكن يكون وباء كسلا ده أو حاجة تانية الله أعلم …….. الكيزان ديل كل مايدقوا الصفيحة أعرف أنو في أمر جلل مادايرين ينسمع ليه صوت … اعوذ بالله من الخبث والخبائث
أبوهاشم
2018/09/24 at 10:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
*** الإمام الشافعي ***
المرء يُعرف في الأنام بفعله
و خصائل المرء الكريم كأصله..
اصبر على حلو الزمان و مرّه
و اعلم بأن الله بالغ أمره..
لا تستغب فتستغاب، و ربّما
من قال شيئاً، قيل فيه بمثله..
و تجنب الفحشاء لا تنطق بها
ما دمت في جدّ الكلام و هزله..
و إذا الصديق أسى عليك بجهله
فاصفح لأجل الود ليس لأجله..
البحر تعلو فوقه جيف الفلا!!
و الدرّ مطمورٌ بأسفل رمله..
واعجب لعصفور يزاحم باشقاً
إلاّ لطيشته.. و خفّة عقله!!
إيّاك تجني سكرًا من حنظلٍ
فالشيء يرجع بالمذاق لأصله..
في الجو مكتوبٌ على صحف الهوى
من يعمل المعروف يُجز بمثله.
soma
2018/09/24 at 10:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
لافض فوك استاذة داليا الياس
بكري عثمان
2018/09/25 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
جزاك الله خيرا اختي داليا ربنا يديك الصحة والعافية وكبرتي في نظري وان كان لايهمك نظري
Khaled
2018/09/26 at 3:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
الصورة اكثر من عادي. بس الناس مريضة و منافقة
نور
2018/09/26 at 8:24 م (UTC 2) رابط التعليق
صورة عادية واكثر من بريئة
ذنبه شنو الشاب في الصورة تتهميه بالتحرش احسني الظن
طارق عبداللطيف سعيد
2018/09/27 at 3:06 م (UTC 2) رابط التعليق
يجب على الدولة أن تصدر أنظمه وقوانيين رادعة تتصدى لكل أنواع التحرش ، فالممنوعات والمحرمات إذا لم ترتبط بقوانين وأنظمة صارمة وواضحة لن يكون لها أثر وقيمة ولن تكون رادعة، والعقوبات التي تترتب على التحرش يجب أن تكون وآضحه وصريحة ، ومن المهم وجود هذا النظام ليجعل الرجل والمرأة على بصيرة بعواقب الأمور ودرجات التحرش وعقوبة كل نوع من التجاوز قد يصدر من أحدخطر التجاوزات التي قد تصدر من فتاة ضد شاب أو شاب ضد فتاة، فالقانون لا يميّز بين جنس، وإنما يفصل في نوع التحرش الذي يعاقب عليه بدءًا من النظرة وانتهاءً بالإيذاء الجسدي، شاملاً جميع الكلمات والإيماءات أو الحركات التي قد تقلق وتؤذي الشخص الآخر سواء كان رجلاً أو امرأة أو أي حركات مختلطة بتلميحات جنسية غير مرغوب فيها تسبب الشعور بعدم الراحة أو الإهانة والضغط النفسي
*** أن نظام مكافحة التحرش سيكون خريطة لضبط العلاقات القائمة في المجتمع، ونقله نوعية في حقوق المرأة ، ومهمة في تعميق قيمة مشاركتها بما لها وما عليها، وخطر التجاوزات التي قد تصدر من فتاة ضد شاب أو شاب ضد فتاة … الخ ، باعتبار أن القانون لا يميّز بين جنس وآخر وإنما يفصل في نوع التحرش الذي يعاقب عليه بدءًا من النظرة وانتهاءً بالإيذاء الجسدي
*** والتحرش جريمه مثل كل الجرائم التي يجب إثبات طرفين أو خصمين ، مدعي ومدعي عليه ، وهما الخصمين أمام القانون ، وبالتالي لا يجوز شرعا إتهام شخص بالتحرش إلا عن طريق القنوات الرسمية وعبر فتح بلاغ رسمي ، وإلقانون وآضح المتحرش به يفتح بلاغ رسمي في جهات التبليغ والتقاضي ، ولا يقبل فيه التكهنات والمكايدات ويعتبر ذلك إشانة سمعة وقد تضر بكرامته وسمعته وبحقوقه ومكانته في المجتمع ، وبالتالي كل من يسيئ سمعة الآخر عن طريق التلميحات والإدعاءات الباطلة وسوء الظن يحاكم ويعاقب قانونيا ، وبما أننا نطالب بإيقاع أقصى عقوبه على المتحرش ، نطالب أيضا بإنزال أقصى درجات العقوبة على من يسيئ الظن ويكيل الإتهامات وفق أهوائه ومزاجه وميوله ، هنالك مجال ترك لتقييم الآخرين للغير بالشارع العام أو المكان العام وفقا لوجودهم قرب الحدث أو الأحداث وإلا كان هنالك تجريم فوري ، ولا يكون التقييم بالصورة ، وإن كان هنالك تحرش فصاحبة الشأن هي من تدعي ذلك ، لنحسن الظن ، وأظن بالناس كما أظن بنفسي
نور
2018/09/28 at 6:27 م (UTC 2) رابط التعليق
ما شاء الله, الله ينور عليك
طارق عبداللطيف سعيد
2018/09/27 at 3:10 م (UTC 2) رابط التعليق
يجب على الدولة أن تصدر أنظمه وقوانيين رادعة تتصدى لكل أنواع التحرش ، فالممنوعات والمحرمات إذا لم ترتبط بقوانين وأنظمة صارمة وواضحة لن يكون لها أثر وقيمة ولن تكون رادعة، والعقوبات التي تترتب على التحرش يجب أن تكون وآضحه وصريحة ، ومن المهم وجود هذا النظام ليجعل الرجل والمرأة على بصيرة بعواقب الأمور ودرجات التحرش وعقوبة كل نوع من التجاوز قد يصدر من أحد خطر التجاوزات التي قد تصدر من فتاة ضد شاب أو شاب ضد فتاة، فالقانون لا يميّز بين جنس، وإنما يفصل في نوع التحرش الذي يعاقب عليه بدءًا من النظرة وانتهاءً بالإيذاء الجسدي، شاملاً جميع الكلمات والإيماءات أو الحركات التي قد تقلق وتؤذي الشخص الآخر سواء كان رجلاً أو امرأة أو أي حركات مختلطة بتلميحات جنسية غير مرغوب فيها تسبب الشعور بعدم الراحة أو الإهانة والضغط النفسي
*** أن نظام مكافحة التحرش سيكون خريطة لضبط العلاقات القائمة في المجتمع، ونقله نوعية في حقوق المرأة ، ومهمة في تعميق قيمة مشاركتها بما لها وما عليها، وخطر التجاوزات التي قد تصدر من فتاة ضد شاب أو شاب ضد فتاة … الخ ، باعتبار أن القانون لا يميّز بين جنس وآخر وإنما يفصل في نوع التحرش الذي يعاقب عليه بدءًا من النظرة وانتهاءً بالإيذاء الجسدي
*** والتحرش جريمه مثل كل الجرائم التي يجب إثبات طرفين أو خصمين ، مدعي ومدعي عليه ، وهما الخصمين أمام القانون ، وبالتالي لا يجوز شرعا إتهام شخص بالتحرش إلا عن طريق القنوات الرسمية وعبر فتح بلاغ رسمي ، وإلقانون وآضح المتحرش به يفتح بلاغ رسمي في جهات التبليغ والتقاضي ، ولا يقبل فيه التكهنات والمكايدات ويعتبر ذلك إشانة سمعة وقد تضر بكرامته وسمعته وبحقوقه ومكانته في المجتمع ، وبالتالي كل من يسيئ سمعة الآخر عن طريق التلميحات والإدعاءات الباطلة وسوء الظن يحاكم ويعاقب قانونيا ، وبما أننا نطالب بإيقاع أقصى عقوبه على المتحرش ، نطالب أيضا بإنزال أقصى درجات العقوبة على من يسيئ الظن ويكيل الإتهامات وفق أهوائه ومزاجه وميوله ، هنالك مجال ترك لتقييم الآخرين للغير بالشارع العام أو المكان العام وفقا لوجودهم قرب الحدث أو الأحداث وإلا كان هنالك تجريم فوري ، ولا يكون التقييم بالصورة ، وإن كان هنالك تحرش فصاحبة الشأن هي من تدعي ذلك ، لنحسن الظن ، وأظن بالناس كما أظن بنفسي
مسلم
2018/09/28 at 1:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياريت كل النساء مثلك يا داليا الياس
ناقشك
2018/10/02 at 12:08 م (UTC 2) رابط التعليق
ي مسلم مثلها في ماذا اعتقد معلوماتك عنها ضعيفة شوية دي تنتقم من ابو وئام بالهجوم علي وئام ؟؟؟؟؟ لانه انتقدها وقال ليها البيتو من زجاج ما يجدع الناس وهمس في اذنها وجعلها محل شك وريبة واكد لك ان الانسان الذي يسرق ويكذب ليس محل ثقة وحدث ان سرقت موضوع لكاتب سعودي وعدلت العنوان واجرت بعض التعديلات الطفيفه عليه ونسبته لها !!!!!!! يعني سرقه عيني عينك وعايزه بنفس اليد التي تسرق تضرب بتها كف صاموتي لا بالله انتي المحتاجه لكفين صاموطيين لانك باختصار غير مؤتمنه وكذابه وبك غل نفسي وهذه البت صدحت بما تعرف وحسب عمرها واين انتي الكبيره لمصلحة من تعملين انا شخصيا لااثق في كاتبه اسمها داليا الياس التي تسرق مره ممكن تكتب الف مره كذبا وزورا وانتقاما .
مايسه نور
2018/10/04 at 1:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا لا اتفق معك داليا هي ليست حره في ملابسها هي عبده لسيدها الذي خلقها واوجدها من عدم! ويحكمها شرعه شاءت ام ابت وإلا فلتوجد لها ارضا غير ارضه او سماءا غير سماءه لتعييش فيهما وواضح جدا انها ممسوسه البنت ربنا يشفيها
Sam
2018/10/06 at 1:42 م (UTC 2) رابط التعليق
الصورة عادية وحقو الشخص الوجهت له تهمة التحرش ان يفتح فيها بلاغ البعرفو داليا الياس شخصية خبيثة وبتاعة فتن
Salmon Smith
2018/10/06 at 7:28 م (UTC 2) رابط التعليق
Seriously the whole article is about a photo? Miss Dalia, did you not think that anyone would see through it, see that you may have a silly dirty mentality of a teen age who is so eager to try sex for her first time ever? I hope next time you may give it a bit of thinking before you speak
Hussein
2018/10/10 at 6:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
شكرا
عكر
2018/10/12 at 3:29 م (UTC 2) رابط التعليق
الموضوع موضوع تحول و وضة مجتمعية … اهل الريف ضربوا بريفهم عرض الحائط و دخلوا المدن و فرضوا ثقافتهم تارة بامر الدين و التشبب و اخري سلطوية انظر حال الكيزان و طبيعة عناصرهم
ود الخضر
2018/10/15 at 12:26 م (UTC 2) رابط التعليق
ما من حق اي زول يحاسب اي شخص
الله وحده صاحب الحق
لا ترم الناس بالباطل
واي زول يكون في حدود نفس ولا اختك ولا امك عندك الحق في محاسبتها
sami21
2018/12/03 at 1:46 م (UTC 2) رابط التعليق
الى الولية كبيرة العمر والعضم المدعوة داليا الياس
عارفة عدد الشهداء الذين قتلوا من د.علي الفضل ومجدي محجوب والتاية ومحمد بشير وابوبكر راسخ الى سامر الجعلي وحسام علي في ٢٠١٨م
حصل يوم كتبتي عن واحد بس منهم
او حتى عندك النية عشان تفتحى قضية واحد من الاف الشهداء ديل وتكتبي عنه؟
طيب ايه رايك في الكوزات المطلوقات الحملن من الدواعش بالحرام وتم استقبالهن بالتكبير والتهليل والمؤتمرات؟
ولا ديل بتخافي منهم ديل جماعة ذات الشوكة
ياريت عندك ١% من صلابة وانسانية الماجدة وئام
وئام شغالة بضراعها ياايها الذباب الكيزانى الامنجى تربية الجوع
طلعتو من زبالتكم لتطرشوا في الموقع بعد تم استنفاركم جميعا
لكن وئام جزمتها اشرف منكم كلكم ياكيزان السجم
محمد ودنورة
2019/02/09 at 5:20 م (UTC 2) رابط التعليق
بصرف النظر عن المنظر الشين الدين دا . لانريد ان نحكم علي سوكيا ت الشاب ونياته.بس الوقفة غلط في غلط والبنت لامتحجبة ولا تختشي.عيب كبير والله مع تجمع شيابي بالشكل دا قد تقسر مائة تفسير.وماالنار الا من مستصغر الشرر.ودمتم.