“ندى القلعة” تغني للقادة الأفارقة في احتفالات السلام بجوبا

تقدم أغنية (أفريقيا.. حُرية)
تشارك الفنانة الجماهيرية “ندى القلعة” كمطربة أساسية في مهرجان السلام، الذي تقيمه حكومة جنوب السودان، في الثلاثين من الشهر الجاري بحضور كل من الرؤساء: “عمر البشير” والرئيس الأوغندي “يوري موسيفيني”، والكيني “أوهورو كينياتا”، والرواندي “بول كيغامي”، بالإضافة إلى رئيس دولة جنوب السودان “سلفا كير ميارديت” و”رياك مشار”، بمناسبة توقيع الاتفاقية بين الحكومة والمعارضة وبقية ممثلي جماعات المعارضة الموقعة على اتفاق السلام في تلك الاحتفالات.
وعلمت (المجهر) أن المطربة “ندى القلعة” سوف تفاجئ الحضور بأغنية جديدة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية لها بعنوان: (أفريقيا.. حُرية) كتب كلماتها الشاعر “عبد الوهاب هلاوي” ولحنها ووزعها الموسيقار “محمد حامد جوار”، وتغنت فيها “ندى” للمناضل الأفريقي الكبير “نيلسون مانديلا” و”مريم ماكبا” و”أم كلثوم”، بالإضافة إلى أنها سوف تروج فيها للحضارة السودانية القديمة.
الخرطوم _ محمد إبراهيم
صحيفة المجهر السياسي.