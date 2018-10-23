طالبت الفنانة منى مجدي سليم كل الشعب السوداني والنقابات بالوقوف ضد قانون النظام العام موضحة بأنه قانون يجد معارضة كبيرة من قبل الشعب السوداني قائلة إنه قانون (الشعب السوداني ما راضي عنه).
وذكرت الفنانة منى مجدي بأن القانون القصد منه تعطيل مشاركة المرأة في العمل العام والثقافي والفني وأنه قانون أصبح يقمع المرأة حيث تمت محاكمة للعشرات من النساء بموجبه.
وقالت منى مجدي – التي تواجه بلاغاً بتهمة ارتداء الزي الفاضح عقب ظهورها في حفل عام بلبس وجد استنكاراً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي بجانب بعض الأصوات التي ساندتها – قالت بأن اللبس أمراً لا يجب أن يحدده القانون مضيفة بأنه خاضعاً للظروف الاجتماعية والثقافية والبيئية للفرد.
يذكر بأن الفنانة منى مجدي التي تأجلت محاكمتها كانت قد أدلت بحديث لقناة (bbc) كشفت فيه ملابسات القضية التي تواجهها حيث كانت تدلي بافاداتها وهي تضحك غير عابئة بالمصير الذي ستنتهى إليه إجراءات التقاضي بعد الدعم الذي كشف عنه التقرير من قبل مجلس المهن الموسيقية ونقابة الفنانين.
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: الفنانة منى مجدي تستنفر الشعب السوداني والنقابات ضد قانون النظام العام
4 التعليقات
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أب لمبة💡
2018/10/24 at 1:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
لماذا لم تخرج كرضمتها في هذا اللقاء ؟
sami21
2018/10/24 at 2:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
اسال امك اصلها خبرة
ياشوكولوف
أب لمبة💡
2018/10/24 at 3:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
sami12
امشي فتش ابوك من بين السبعين لوطي الركبوا امك و انت مش عارف منو ابوك فيهم
استجوب امك و اعمل فحص dna اصلو بت الكلب دي شكلها غير الشكلوف ده ما علمتك حاجة
شكلها كبيرتكم التي علمتكم الكرضمة يا كرضموف
يا مصري يا غجري يا حثالة البشر يا عديم الاصل يا من تنادي بالعري و التفسخ زي الخنازير يا خنزير
سودانا فوق
2018/10/24 at 4:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه المتبرجة أليس لديها ذرة حياء؟؟ إن لم يوزعها دين ولا أخلاق ولم يردعها ولي أمر ألا تختشي ولا تستحي من نفسها؟؟!!
لو كانت تحترم نفسها كبنات الناس لحرصت على لبس محتشم مهذب كان كفيلا بتجنيبها إستهجان الناس لها وإبعادها عن التعرض لقوانين السلوك العام. ولكن أن تحرص دائماَ وفي كل مكان عام على إبراز مؤخرتها ومقدمتها محشورة في بنطلون يكاد ينفجر من الضيق مع تبيان لكل التضاريس من غير ذرة من الحياء الذي حبا الله به السودانيات المحترمات ثم تأتي بلا أدني خجل لتدعو للوقوف ضد القانون الذي يهذب السلوك الشاذ والنشاذ الذي تقترفه هي وأمثالها من الصائعات المائعات فهذه طامة كبرى.
وليس هناك أدنى شك أنها بأصولها المصرية وتربية شارع الهرم المغروسة فيها تمثل هي ومثيلاتها اللائي ظهرن مؤخرا كالنبت الشيطاني معاول مدسوسة بعناية لهدم القيم السودانية الكريمة وتدمير الأخلاق السودانية الفاضلة من خلال منابر إعلامية مشيدة خصيصا لهذا النهج القذر ليسري في جسد الأمة كالسم البطئ فيسعى الشباب والشابات سريعي التأثر ويبين لهم الإعلام المخطط هؤلاء الذين يسميهم ” نجوما ” كأمثلة يحتذون بهم ويقلدونهم في تفسخهم وتلونهم وللأسف في إعوجاج سلوكهم وتبرجهم وملبسهم وتخنثهم وتكسرهم ويزين لهم كل هذا كمظاهر للتحضر والرقي. وما هذا المسن المقهقه الذي يأتي سنويا ومن مصر وما إختيار شهر العبادة لزيادة وتركيز جرعات الفجور وما هذه القنوات الإستعراضية الجديدة ومالكها الذي ظهر فجأة بهذه الواجهات الإفسادية كل هذا ما هو إلا هدم بدأ قديماً وتركز لاحقاً عند توفر البيئة الخصبة له ليهدم القيم السودانية الأصيلة الكريمة تدريجياً.
وللأسف فالمسئولون نوعان إما مشارك فيه أو غاضض الطرف عن هذا المخطط. أو غافل لاه مشغول بأموره الشخصية.
ويبقى التعويل على السر لحفظ أبنائها وبناتها بتقريب المسافة بين الأبوين والأبناء ومراقبتهم ونصحهم وإرشادهم باللين واللطف وبالحسم إن تفاقم الأمر.
ثم هنالك الفئة الضالة من الأتباع الذين يدافعون عن هذاالباطل بإسم الحرية والتحرر فهؤلاء تبيعة وهتيفة واهمون وضالون وسيرون هذا التفسخ والتحلل الذي يدافعون عنه في بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم ولن يجدي حينها الندم.
أما هذه المتبرجة ومثيلاتها من المفسدين فنرجو ردعهم بشدة وجعلهم عظة وعبرة لغيرهم حمانا الله وأبناءنا من مفاسدهم وإفسادهم.
سودانا فوق