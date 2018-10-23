“سارا رحمة” تضع “علاء سنهوري” في مواجهة أمن الدولة

قيدت نيابة أمن الدولة في السودان، يوم الثلاثاء، دعوى جنائية ضد ناشط شاب، صاحب مشروع غنائي مغاير، لاختلاقه شخصية وهمية على فيسبوك.
وقال مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن، محمد حامد تبيدي، إن جهاز الأمن قيد دعوى جنائية بالرقم 317/2018 في نيابة أمن الدولة، بحق المطرب والناشط علاء سنهوري، لاختلاقه شخصية “سارا رحمة”.
وعبر سنوات، نسج سنهوري عبر الشخصية المزيفة “سارا” علاقات واسعة داخل مجموعات نسائية، وحصل على صور وأسرار خاصة، بحسب إفادات مشاركات.
وجرى اتهام سنهورى تحت طائلة المواد 66 – 69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 “الإدلاء بالمعلومات الكاذبة، الإخلال بالسلامة العامة”، والمواد 11- 14 – 16 من قانون جرائم المعلوماتية “انتهاك الخصوصية، والصور الفاضحة” وذلك على التوالي.
وسبق أن تم اتهام سنهوري بإجراء معاينات عمل زائفة تمت خلالها عمليات تحرش جنسي بحق متقدمات للوظيفة.
وتحت الضغوط اعتذر سنهوري عن الحساب المزيف، وقال غازي الريح وهو أحد اقربائه إن المطرب الشاب مصاب بانفصام في الشخصية.
الخرطوم: باج نيوز