بالصور والفيديو.. شاهد لحظة “حلاقة” فتاة سودانية شعر رأسها تعاطفاً مع صديقتها المصابة بالسرطان

فاجأت المتطوعة السودانية منظمة “اطمئني” غيداء جعفر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحلاقة شعر رأسها وذلك أثناء تصويرها لفيلم توعوي حمل اسم “حن وحنين”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفيلم القصير يحكي عن قصة صديقتين أصيبت إحداهن بمرض السرطان الذي أشقط شعرها لتقوم صديقتها بحلاقة شعر رأسها تعاطفاً معها.
وقالت بطلت الفيلم غيداء بعد أن قامت بقص شعرها أنها سعيدة بالتجربة كونها ضحت بأغلى ما تمتلكه المرأة وهو شعر رأسها لدعم مريضات السرطان مؤكدة أن الدعم المعنوي الذي تعبر عنه المبادرة أعظم من الدعم المادي لمكافحة هذا المرض.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
أسامة
2018/10/24 at 12:31 م (UTC 2) رابط التعليق
غيداء جعفر إنسانة بمعني الكلمة.. إنسانة حساسة ورائعة ومحترمة.. إنسانة قدمت رسالة تضامن إنسانية.. إنسانة وكفي.
المشكلة مشكلتين:
الأولي: المجتمع السوداني متخلف وضعيف الإحساس (بالواضح كده).
الثانية: الفيلم القصير ضعيف الإخراج والرسالة والذنب ذنب مخرج الفيلم.
غيداء.. إنتي جميلة بشعرك أو بدون شعر.