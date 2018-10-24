مسؤول عن السيستم في المريخ يحكي كيف انتقلت (بطاقة) “جمال سالم” للهلال

استغل الاتحاد العام لكرة القدم، الحظر المفروض على المريخ بموجب قرار الفيفا بحرمانه من التسجيلات الرئيسية لهذا الموسم، وقام أمس من مكاتبه بإصدار شهادة انتقال “جمال سالم” للهلال ليكون لاعباً له اعتباراً من الأول من نوفمبر كما جاء بالشهادة.
وقال أبوبكر عوض موظف المريخ المسؤول عن السيستم حول هذا الموضوع فأجاب بقوله:- بالنسبة للسيستم أنا كنادي مريخ ما مرت على نهائي هذه الشهادة وما بقدر اعمل أي إجراء في السيستم لأنو السيستم عندي محظور من كافة الانتقالات Transfer ban دي الرسالة الموضحة عندي في السيستم… وكمان ما بقدر اعمل طلب شهادة نقل أو تسجيل أو موافقة على أي طلب فكل الإجراءات عندي محظورة : لكن الفقرة الأخيره Approval remark الموضحة في الشهادة واضحة جدا بأن الاتحاد اعتمد هذه الشهادة من عنده فقط.
صحيفة المجهر السياسي