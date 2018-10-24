هواتف 5جي قادمة.. هذه قائمة “محتملة” بالشركات المصنعة

من المرجح أن يتم تفعيل الموجة الكبيرة الأولى من شبكة 5جي عامي 2019 و2020،
حيث تعمل شركات الاتصالات في كل مكان على الانتهاء من البنية التحتية اللازمة لإطلاق شبكة لاسلكية أسرع وأوسع.
ورغم أن العديد من الصناعات ستستفيد من قدرات اتصال لاسلكية أسرع -مثل السيارات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة وتطبيقات الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء- فإن الطريقة التي يمكن لمعظم الناس الاستفادة بها من شبكة 5جي هي باستخدام هواتف تدعم هذه التقنية.
وقد طرحت بعض الشركات بالفعل هواتف تدعم شبكة 5جي مثل لينوفو الصينية، بينما أعلنت شركات أخرى مُصنِّعة للهواتف الذكية عن خططها بهذا الشأن، ونقدم لك هنا دليلا لمعرفة متى يمكن توقع هاتف 5جي من شركتك المفضلة، وفقا لموقع سي نت المعني بشؤون التقنية:
آبل:
على غير عجلة من أمرها بطرح آيفون 5جي، فلا تتوقع أن تطرح هاتفا يدعم هذه التقنية عام 2019 وربما 2020 أيضا. فآبل لا تكون عادة أول من تتبنى الجديد بالهواتف، وتفضل في المقابل التمكّن من التقنية الناشئة قبل الالتزام بها. ولنتذكر أن آبل كانت خلف المنافسين بصنع هواتف تدعم اتصالات 3جي و4جي أل تي إي.
سامسونغ:
أعلنت الشركة في أغسطس/آب أنها تعمل مع شركات اتصالات كورية جنوبية لطرح أول هاتف لها يدعم 5جي، وقالت إن هذا الهاتف لن يكون غلاكسي أس10. لكن الشائعات تقول إن الهاتف ربما يكون غلاكسي أس10 بلس، النسخة الأكبر من أس10.
في الأثناء، فإن كوريا الجنوبية ستنشر شبكة 5جي في البلاد بحلول مارس/آذار 2019، ونظرا لأن سامسونغ تطرح هواتف غلاكسي أس عادة في فبراير/شباط أو مارس/آذار فلربما نشاهد هاتف 5جي ذلك الوقت، رغم أنه لا يوجد شيء مؤكد.
غوغل
لم تكشف الشركة عن خططها لهواتف 5جي حتى الآن، لكن شركة فيرايزون الأميركية قالت إنها تخطط لنشر شبكة 5جي مطلع 2019، ونظرا لأن فيرايزون هي الشريك الحصري لهواتف غوغل بكسل بما في ذلك هاتف بكسل 3 الجديد، فإن هاتف غوغل الرائد المقبل -ربما يكون بكسل 4- قد يكون هاتف 5جي، وإذا التزمت غوغل بمواعيد طرح هواتفها فسيكون ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
أل جي
أكدت الشركة في أغسطس/آب الماضي أنها ستطرح هاتف 5جي في الولايات المتحدة حصريا لشبكة سبرينت للاتصالات منتصف عام 2019 بالتزامن مع تفعيل سبرينت شبكتها الـ 5جي، وقد صرح ميشكا ديغان نائب الرئيس لتطوير 5جي في سبرينت بأن الهاتف سيحمل تصميما مميزا و “ستعرف أنه جهاز 5جي”.
لينوفو/موتورولا
كشفت لينوفو في أغسطس/آب عن الهاتف موتورولا موتو زد3 الذي يدعم اتصالات 5جي باستخدام ملحق يدعى “موتو مود” يلتصق بمؤخرة الهاتف بواسطة دبابيس مغناطيسية. ومن المفترض أن يتم طرح هذا الملحق مطلع العام القادم.
أما هواتف 5جي فلا تحتاج إلى ملحق، فقد يتطلب الأمر وقتا أطول من مجرد مطلع العام المقبل، حيث قالت الشركة إنها ستطرح مثل هذا الهاتف في أقل من ثلاث سنوات، دون أن تحدد إطارا زمنيا لذلك.
هواوي:
وعدت الشركة بمؤتمر الجوال العالمي في يونيو/حزيران بأن أول هاتف 5جي ستطرحه سيكون قبل نهاية يونيو/حزيران 2019، بعد أن تطرح أول معالج ومودم يدعم هذه التقنية في مارس/آذار 2019.
ون بلس:
في يناير/كانون الثاني الماضي كشفت شركة كوالكوم الأميركية المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية أنها تتعاون مع عدد من مصنعي الهواتف الصينيين -ومن بينهم ون بلس- لطرح هواتف 5جي عام 2019، وقد أكدت الشركة الصينية أنها تعمل باستمرار على تقنية 5جي لكنها رفضت الالتزام بجدول زمني لطرح أول هاتف يدعم هذه التقنية.
نوكيا:
رغم أنها لم تعد من الشركات الكبرى المصنعة للهواتف كما كانت في الماضي لكنها تسير قدما لدعم تقنية 5جي بهواتفها، وقد أعلنت في يوليو/تموز الماضي عن اتفاقها مع شركة الاتصالات تي-موبايل لطرح هواتف 5جي عام 2019.
الجزيرة نت