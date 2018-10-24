بسبب مشاركة بعضهم في مباراة استعراضية اللجنة المنظمة تدرس إصدار عقوبات تجاه لاعبي المريخ

تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إصدار عقوبة بالغرامة المالية والإنذار النهائي في مواجهة بعض لاعبي المريخ
و الذين شاركوا في مهرجان كروي نظم بجزيرة “ناوا” بالولاية الشمالية في الأيام الماضية.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن رئيس اللجنة المنظمة، التقى سكرتير المريخ، ليلة أمس الأول.
وفاجأ نائب رئيس الاتحاد، الفاتح باني، الأمين العام للمريخ قريش وأخطره بفتح لجنة المسابقات لتحقيق في الواقعة وطلب باني من سكرتير الأحمر بعض التوضيحات بخصوص مشاركة الأحمر في المهرجان.
وأشارت مصادر موثوقة إلى أن قريش، نفى لنائب رئيس الاتحاد واقعة مشاركة ناديه في أي مهرجان كروي خلال فترة الراحة.
وأضافت المصادر أن قريش أكد خلال حديثه مع رئيس اللجنة المنظمة التزام ناديه بالبرنامج المعلن من قبل الجهاز الفني والخاص بمنح اللاعبين راحة إلى حين بداية فترة الإعداد ومن ثم السفر للمشاركة في أعياد زايد بدولة الإمارات.
وشدد سكرتير المريخ على أن ناديه لا علم له بمشاركة أي من لاعبيه في أيِّ مهرجان سواء بجزيرة “ناوا” أو خلافه كما انه لم يتم التنسيق مع أي جهة وهو ما ينفي الواقعة المثارة من قبل الاتحاد العام.
وعلمت (السوداني) أن اللجنة المنظمة تدرس استدعاء بعض لاعبي المريخ الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي شاركت في المهرجان وأبرزهم محمد عبد الرحمن، التكت، سيف تيري، صلاح نمر، التاج إبراهيم.
وبحسب المصادر فإن المباراة الاستعراضية التي أُقيمت شارك فيها بعض لاعبي الأندية الأخرى من بينهم الحارس عبد الرحمن “الدعيع” إلى جانب بعض الأسماء الأخرى.
صحيفة السوداني.