حملات رش بالطائرات في الخرطوم غداً (الجمعة)

تنطلق غداً الجمعة بالخرطوم حملات الرش بالطائرات لتقليل كثافة البعوض والذباب الطائر ونواقل الأمراض ،
وتستمر الحملة لمدة (4) أيام وتشمل جميع محليات الخرطوم ، وطالب مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم بحسب صحيفة آخر لحظة د. بابكر محمد على ، على المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خاصة أصحاب مزارع الألبان والأسماك خلال فترة الرش ، في وقت شدد على ضرورة فتح النوافذ والأبواب أثناء ساعات الرش لضمان فاعلية الرش وعدم التعرض المباشر للمبيد وتغطية أواني الأكل والشرب .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابوعبدالله
2018/10/25 at 9:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
مبيدات حشرية ضارة بصحة الانسان ترشح فوق رؤوس البشير غير صحي من الاساس
ان كان يمكن للمزارع لكن طائرات ترش ربما هناك اصحاب امراض ربو وحساسية
نتمنى انهاء الرش بالطائرات والاقتصار على ذلك في المزارع المفتوحة البعيدة عن المساكن البشر