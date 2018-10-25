استهداف 7 ملايين فدان لإعمار حزام الصمغ

كشف المهندس مسعود حمد مسعود منسق مشروع إعادة إعمار حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان أن جملة المساحات التي يشملها حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان أكثر من 12 مليون فدان والمستغل منها 5 ملايين فدان فقط، وهنالك 7 ملايين فدان تحتاج للإعمار.
وأشار في تصريح لـ”سونا ” أن الدراسة المفصلة التي تم إعدادها من الخبراء وقدمت في جلسة مجلس الوزراء الذي انعقد مؤخراً بالولاية والتي تمت مناقشتها وتبنيها تكون برنامج عمل للمرحلة المقبلة.
وأوضح أن هنالك 36 مشتلاً يعمل في إنتاج شتول الهشاب وتوزيعها للمحليات، مشيداً بدور المنظمات ومشروعات التنمية في العمل سوياً لتنفيذ البرنامج، معلناً عن إنشاء مشتل نموذجي لاستخدام التقانات الحديثة بمشاركة هيئة البحوث الزراعية، وتطرق إلى ضرورة تفعيل قانون حماية الغابات في كل مناطق الولاية.
سونا