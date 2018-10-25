وصف مشاهد لقناة سودانية 24 المذيعة السمراء تسنيم رابح بالسودانية الأصيلة موضحاً بأنها
سبب متابعته ومشاهدته لفيديوهات القناة التي تبثها عبر موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) حيث قال:( أنا شاهدت الفيديو من أجل البنت السودانية الأصيلة دي).
وأشار المشاهد إلى أن المذيعة تسنيم رابح ما زالت محافظة على طلتها عبر الشاشة بطبيعتها دون عمليات تجميل ، ذاكراً بأنها تطل على المشاهدين ( لا جلخ ولا توصيل شعر وبخضرة وسمرة لونها الجميل وخفة دمها) معبراً عنه للمذيعة حيث قال (أحبك أختي السودانية الأصيلة).
وكانت المذيعة تسنيم رابح قد ظهرت بطلتها الطبيعية عبر برنامج صباحات سودانية مقدمة فقرة عن الفيديو كواحد من وسائل نشر الثقافة الغنائية السودانية استضافت عبرها أحد مصوري الأغنيات على طريقة الفيديو كليب.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: لا (جلخ لا باروكة) .. سمرة المذيعة تسنيم رابح تجبر مشاهد على متابعة فيديوهات سودانية 24