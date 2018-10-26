وفاة شخص وإنقطاع الخط الرئيسي الناقل لمياه بورتسودان

كشف والي ولاية البحر الاحمر الهادي محمد علي لدى مخاطبته إجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف عن إنقطاع الخط الناقل
لمياه الشرب لأحياء مدينة بورتسودان ، فيما وجه الوالي مدير هيئة المياه بالولايه بالإستعجال في صيانة الخط الناقل بأسرع فرصة ممكنة وذلك لضمان إنسياب المياه للأحياء،
وفي الأثناء أعلن معتمد محلية بورتسودان العميد شرطه معاش مكي حضر مكي عن نفوق 21 الف من الدواجن بسبب السيول والامطار التي ضربت مدينة بورتسودان خلال اليومين الماضيين، و(تابع) خضر سيتم إبادة الدواجن النافقة وفقا للضوابط الصحية.
وفي السياق ذاته كشف وزيرالصحة والتنمية الاجتماعية اللواء ركن مصطفى محمد نور لدى مخاطبته اجتماع اللجنه العليا للطوارئ عن وفاة شخص نتيجة إلتماس كهربائي وإصابة 5 آخرين إصابات طفيفة بسب السيول والامطار .
الجريدة