المحكمة تقرر صحة زواج الزوجة المنقبة التي أنكرها زوجها

انتهت معاناة الزوجة (…) التي ظلت لمدة عامين بين ردهات المحاكم الشرعية لتثبت صحة زواجها وبنوة ابنتها من الزوج الذي أنكرها
أمام المحكمة وأنكر ابنته منها البالغة من العمر ثمان سنوات.
وذلك على إثر قيام الزوجة بالدفع بعريضة إلى المحكمة الشرعية بواسطة محاميها الأستاذ مامون عبده للحصول على نفقة لابنتها وباستدعاء الزوج للرد على الدعوى كانت المفاجأة بانكار الزوج لزواجه منها وانكار نسب ابنته لتقوم الزوجة بتقديم عقد الزواج ليطعن الزوج فيه بالتزوير وتقديم صورة الزفاف طعن فيها الزوج بالدبلجة وكذلك بشهادة ميلاد ابنته طعن الزوج فيها بالتزوير وبإرسالها للمعامل الجنائية اتضح ان المستندات صحيحة ليؤكد الشهود زواج الزوج منها لتصدر المحكمة قرارها بصحة الزواج وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف ليتم الحكم للزوجة بنفقة ثلاثة ألف ونصف للمأكل والمشرب والمسكن.
وأفادت الزوجة في حديثها بحسب صحيفة (الدار) أن الزوج فعل ذلك مكايدة لها حتى لا تحصل على حقوقها الشرعية وأنه قصد ذلك حتى تيأس من حصولها على نفقة ابنتها إلا انها خاضت معه المعركة إلى النهاية وان ابنته بالمحكمة ذكرت له بأنه كان يراجع لها الدروس قبل أن يفترقا وأكدت على إنها حصلت على حكم بصحة الزواج الذي حاول الزوج انكاره حتى لا يدفع لها النفقة.
صحيفة الدار