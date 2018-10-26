بنك سعودي يوافق على تحويل الأموال إلى السودان

أعلن بنك الخليج عن بدء التبادل المصرفى بين السودان والمملكة العربية السعودية وذلك باكتمال الموافقة مع بنك الجزيرة السعودي لتنظيم عمليات تحويلات المغتربين السودانين بالمملكة.
وأوضح مدير بنك الخليج على عمر إبراهيم للمركز السوداني للخدمات الصحفية أنه سيكون بإمكان المغتربين التحويل عبر بنك الجزيرة لبنك الخليج وتسلم العملات الاجنبية والمحلية حسب رغبة العميل، كاشفاً انه صار بالإمكان تلقى حصائل الصادر وتحويلات المغتربين وكذلك المستوردين بارسال طلباتهم عبر بنك الخليج لبنك الجزيرة لتلقى التحويلات بالعملة الاجنبية او المحلية حسب السعر فى ذلك اليوم،
مشيراً إلى أن تنظيم عمليات التبادل المصرفى سينعكس ايجاباً على الاقتصاد السودانى وذلك بزيادة حصائل الصادر وتحويلات المغتربين للبلاد.
وأكد إبراهيم إن التبادل عبر القنوات الرسمية يؤدي لثبات واستقرار سعر الصرف مشيراً إلى تقليل التكاليف عن السابق، مضيفاً ان التبادل المباشر مع البنوك السعودية مع السودان يقلل من التعامل مع السوق الموازى ويحافظ على سعر الصرف.
الخرطوم: الانتباهة أون لاين