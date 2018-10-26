تعرف على مشروع ربط السودان ومصر عبر السكة الحديد × 11 معلومة

يقدم “اليوم السابع” فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط السككى بين مصر والسودان، وما تم إنجازه فى هذا المشروع ومساره وأهم تحدى كان يواجه تنفيذه.
1ـ المشروع سيمتد من الإسكندرية حتى الخرطوم.
2ـ مسار المشروع سيمتد فى الأراضى السودانية بأطوال حوالى 250 كم.
3ـ طول المشروع بالبلدين يبلغ حوالى 900 كم.
4ـ أهم تحدى كان يواجه المشروع أن سكة حديد السودان كانت غير مطابقة لمواصفات سكك حديد مصر والعالم.
5ـ تم الاتفاق على تغيير خط سكة حديد السودان القديم واستبداله بخط جديد يناسب المواصفات المصرية.
6ـ تم تشكيل لجنة تنسيق عليا برئاسة وزيرى نقل مصر والسودان لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
7ـ تمويل المشروع سيكون خليجى أو من قبل الصين، والاتجاه الأغلب نحو الصين.
8ـ تنفيذ هذا المشروع يتطلب مد خطة سكة حديد الإسكندرية ـ أسوان ليصل من أسوان إلى الخرطوم.
9ـ المشروع سيكون نقل الركاب والبضائع معا.
10ـ لجنة التنسيق العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ المشروع عقدت اجتماعين أحدهما بالقاهرة والآخر بالخرطوم حتى الآن.
11ـ فكرة هذا المشروع طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الماضية إلى الخرطوم.
كتب رضا حبيشى