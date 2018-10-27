سودانية تطالب بإلزام الرجال بحضور عمليات ولادة زوجاتهم من داخل غرفة العمليات

طالبت خبيرة التغذية الدكتورة “ندى موسى” بحضور الرجال الأزواج عمليات الولادة الخاصة بزوجاتهم، موضحة بأن هذا الأمر يشكل دعماً إيجابياً للزوجة في غرفة عمليات الولادة خاصة في الولادات القيصرية.
وأضافت “ندى” في حديثها لبرنامج صباحات سودانية بقناة سودانية 24 بأن حضور الزوج عملية ولادة زوجته في الدول الغربية المتقدمة، يعتبر شرطاً أساسياً، ذاكرة بأن إحدى قريباتها أجريت لها عملية ولادة في الخارج بحضور زوجها الذي كان يطعمها بلحاً أثناء إجراء العملية لتسهيل وتطمين زوجته.
واستنكرت ابتعاد الرجل السوداني عن زوجته أثناء عمليات الولادة، بحيث لا يظهر إلا بعد اكتمالها موضحة بأن حضور الزوج للعملية يجعل زوجته تشعر بالسلام والأمان والاطمئنان ويكون سبباً من أسباب المودة والرحمة بينهما.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
ابراهيم محمد ابراهبم
2018/10/27 at 10:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا يرجع إلى ثقافتنا التى عودتنا إلى أبعاد الرجال عند عمليات ولادة زوجاتهم ي دكتورة . علما بأننى اوايد مثل هذة المشاركة للأهمية التى ذكرتيها