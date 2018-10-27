نجل لواء شرطة ينجو من محاولة اغتيال بالقرب من جبرة

تعرض نجل اللواء شرطة جمارك عبد المنعم طلحة أحمد إلى محاولة اغتيال من أحد الأشخاص داخل سيارته عندما داهمه برباط جهاز لابتوب مطوقاً به عنقه وهو يجلس على الكرسي الخلفي.
وروى نجل اللواء أن شخصاً طلب منه توصيله مشوار إلى منطقة جبرة وأثناء السير وبالقرب من مسجد بلال بجبرة فاجأه الراكب بوضع رباط جهاز لابتوب وطوق به عنقه وبدأ في خنقه حتى فقد وعيه، وقال إنه تحايل على الشخص عندما اشتد الضغط عليه بأنه كاد أن يفارق الحياة وأسند رأسه إلى باب السيارة مما جعل الشخص يفك الرباط، ولكنه استعاد وعيه وبدأ يضرب في الشخص مما اضطر الشخص إلى فتح الباب والهرب إلا أنه لحق به وطلب من المارة إيقافه لأنه حاول قتله بحسب صحيفة المجهر
وقال بأن هناك شخصاً آخر كان يتابعه فادعى إنني أحاول قتله ولكنني قلت لهم أنا ابن اللواء فلان فاتصلوا بـ999 التي حضرت فوراً وتم إلقاء القبض على الشخص وفتح بلاغ في مواجهته بشرطة جبرة وأدخل الحراسة.
الخرطوم (كوش نيوز)