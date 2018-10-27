المواصفات تجدد حرصها على سلامة المستهلك

المواصفات والمقاييس السودانية تعتمد على مرجعيات عالمية
جددت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حرصها على سلامة وجودة السلع للمستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني بقيامها بإجراءات الفحص والرقابة على الواردات عبر موانئ البلاد المختلفة.
وأكد المدير العام للهيئة د. عوض محمد أحمد سكراب في تعميم صحفي التزامهم بفحص جميع المنتجات ، مشيرا إلى أن إجراءات الرقابة والفحص على الواردات لا تقتصر على منتجات بعينها وإنما تشمل جميع الواردات من كل دول العالم للبلاد.
وطمأن سكراب المستهلكين بأن المواصفات والمقاييس السودانية تعتمد على مرجعيات فنية عالمية ووطنية قبل السماح بدخول أي منتجات للبلاد وستظل عينا ساهرة لحماية المستهلك المحلي.
سونا.