“شبح” خاشقجي يكشف للعرَّافين مكان جثته .. والشرطة التركية تتلقى اتصالات !

كشفت وسائل إعلام تركية خلال اليومين الماضيين معلومات عن أن شرطة اسطنبول تتلقى اتصالات هاتفية من “عرافين” (يقرأون الطالع) يزعمون أنهم تحصلوا، بقدراتهم السيكولوجية الاستثنائية، على معلومات دقيقة عن مكان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي .
وقال موقع “بريتبارت” الأمريكي نقلاً عن جريدة حريت التركية اليومية، وعن شبكة “سي إن إن” التركية، أقوالهما بأن “العرافين” الذين اتصلوا من مختلف أنحاء العالم يزعمون أن “شبح” خاشقجي هو الذي كشف لهم عن مكان الجثة .
وفيما أشارت صحيفة حريت التركية إلى أن “اتصالات العرافين” جرى أخذها بجدّية من طرف الشرطة، أفادت شبكة سي أن أن التركية بأن معظم العرافين الذين اتصلوا قالوا إنهم تلقوا المعلومات عن مكان الجثّة خلال استغراقهم بالنوم.
صحيفة المرصد
3 التعليقات
الترس
2018/10/28 at 7:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلموا ليهم بله الغايب طالما هو شغل دجالين ومشعوذين … خلو زولنا يتشعوذ معاهم
جنرال💡
2018/10/28 at 8:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا الترس ختفتها من كيبوردي
انا زاتي عندي شعوذة داير اقولا ليكم
اظن انه بعد ان تم قتل خاشقي و تقطيعه ذهبو به الى بيت القنصل و اقاموا حفل شواء قرب المسبح في الحديقة و اكلوا خاشقجي و قرقشو عظامه و زوجة القنصل شدت ليهم كمونية بمصارين خاشقجي بما فيها المصران الاعور
اما الباسم فاخذوه ل MBS فحنطه و علقه في غرفته او انه طبخه و اعطى ابوه اللسان و اكل الباقي
على السلطات التركية فحص اواني الطبخ و ادوات الشواء في بيت القنصل
هذا الاستنتاج توصلت له بعد ان سمعت في الاخبار قول القنصل عندما سئل عن ماذا كان يفعل فريق الاغتيال في بيته اجاب بانهم اقاموا حفل شواء
جنرال💡
2018/10/28 at 8:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو كان الترابي الدجال حي كان قاليهم ما شووه و ما اكلوه و لكن شبه لهم
و بعدها يؤلف لهم حديثا مكذوبا متنه انه لا تقوم الساعة حتى يظهر خاشقجي المنتظر
وهكذا سينتظر الكيزان ظهور خاشقجي المنتظر الى اخر يوم في حياتهم ههههههه