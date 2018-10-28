أكثر من 3 ألف سوداني يحتفلون مع “لوشي” بولادة قطتها “كوكي”.. وحسناء الإعلام تدعوهم “للسماية”

طالبت حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك الشهيرة باسم “لوشي” أصدقائها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالاحتفال معها بمناسبة إنجاب قطتها “كوكي” لقط جديد.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أبدت نجمة سودانية 24 سعادتها الكبيرة بقدوم قط جديد لقائمة القطط التي ترعاها, حيث تمتلك الإعلامية الشهيرة القط “ميشو” والقطة “كوكي” وهما والدي القط الجديد الذي لم تطلق عليه لوشي اسم حتى الأن.
وكشفت لوشي لأصدقائها عن الصعوبات التي واجهت قطتها “كوكي” أثناء الولادة, كما وعدت أصدقائها بتقديم الدعوة لهم حال إعلانها عن يوم “السماية”.
وتشير محررة موقع النيلين إلى أن التدوينة الاحتفالية لنجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان والتي جاءت بمناسبة ولادة قطتها قد وجدت إعجاب أكثر من 3 ألف سوداني وعلق عليها أكثر ألف شخص.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
madani
2018/10/28 at 12:44 م (UTC 2) رابط التعليق
بطلو تفاهات و قلت أدب و من اليوم سوف اقاطع هذا الموقع السافل
أب زرد
2018/10/28 at 12:48 م (UTC 2) رابط التعليق
إيه العفن والقرف دا يا ناس النيلين؟ معقولة تنشروا تفاهات زي دي