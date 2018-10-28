بعيدا عن كلاسيكو الأرض .. ماذا يفعل ليونيل ميسي

يشهد كلاسيكو الأرض بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، اليوم الأحد، والمزمع إقامته في ملعب الكامب نو، ضمن الجولة العاشرة من الليغا، غياب النجم الأسطوري للبارسا ليونيل ميسي.
وبحسب سبورت الإسبانية، إن ما يعيشه ميسي قبل الكلاسيكو شيء جديد، فهو يملك الكثير من الوقت قبل المباراة التي لن يشارك فيها.
وأكدت أن ميسي قام ببعض الأعمال الشخصية، حيث قام بزيارة فندق MIM Sitges من فئة 4 نجوم، والذي اشتراه النجم الأرجنتيني قبل شهرين.
وقضى ميسي بعض الوقت في الفندق، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام” مع بعض العاملين في الفندق.
يذكر أن الفندق تم تشييده في عام 2013 ويحتوي على 77 غرفة، واشتراه ميسي قبل شهرين مقابل 300 مليون يورو.
سبوتنيك