وزير الداخلية و”قوش” يقودان انطلاق التعافي ضد المخدرات

انطلقت مبادرة التحالف ضد المخدرات، التي تقودها مؤسسة (طيبة برس) بقيادة الصحفي الأستاذ “محمد لطيف” وعدد من الصحافيين والشركاء والجهات مساء (الخميس) بفندق ربجنسي، برنامج كن شريكا في التعافي من المخدرات،، وأدارت حواراً مفتوحاً حول المخاطر. ومعرضاً تشكيلياً للتوعية افتتحه وزير الداخلية “أحمد بلال”، ووزيرة الدولة للثقافة، “سمية أكد”، وبحضور المدعي العام ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وثلة من الصحافيين والمهتمين.
وفاجأ مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول “صلاح عبد الله محمد صالح قوش” بالحضور في الفعالية في ختامها، ما أكد اهتمامه بظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع وأثرها الذي يمتد لتهديد الأمن القومي، وثمن مدير الجهاز مبادرة تحالف التعافي، مشيراً لأهمية الدور الشعبي في التوعية وفي المكافحة..
وأكد المدعي العام السيد النائب العام “عمر أحمد محمد”، تنفيذ الشرطة حكماً بالإعدام على تجار مخدرات، وكشف عن وجود إحصائيات على مدى العام لأنواع المخدرات والمتعاطين والضبطيات والمتهمين بإدارة المخدرات بالشرطة، ووعد باطلاع الإعلام عليها .
من جانبه شدد وزير الداخلية، “أحمد بلال” على قضية مكافحة المخدرات، وقال إنه فضل الحضور لأهمية الموضوع والمبادرة، وأكد أن الداخلية ستبذل جهوداً كبيرة في مكافحة المخدرات، كما تطرق لأهمية حث الأسر على التنشئة الاجتماعية السليمة، وعول على دور المبادرة الذي يهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع.
ووعدت وزير الدولة بالثقافة والسياحة والآثار “سمية أكد” بقيام مجلس للتحالف تتوفر فيه كل المعلومات المطلوبة، وأكدت ضرورة دعمه من الدولة من خلال المعلومات والمؤسسات.
وطالبت مديرة مركز حياة للإدمان “حياة شبو” لدعم المركز حتى يطلع بدوره في العلاج والتأهيل والتربية، وقالت (ما في زول شايل معانا الشيلة).
من جهته طالب ممثل اتحاد الطلاب، بصورة ضبط الخطاب الإعلامي وأشار لدور الأسرة المهم في التربية، الأقران والقدوة الصالحة. وطالب بإعدام مروجي المخدرات، مبيناً أن نسبة التعاطي وسط الطلاب عالية، شارك في الأمسية بيت التشكيلات السودانيات بمعرض ضخم، تناول قضية المخدرات والتوعية بها، كما شارك الفنان “أبوبكر سيد أحمد” بفواصل غنائية .
الخرطوم – نهلة مجذوب
صحيفة المجهر السياسي