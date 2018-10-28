البشير يلتقي وفداً إماراتياً للاستثمار في الموانئ

اللقاء أمن على ضرورة الدخول في شراكات لتطوير ميناء بورتسودان
وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم الأحد، وزارة النقل بالتنسيق والتعاون مع وفد إماراتي يزور البلاد حالياً والتشاور معه للوصول إلى صيغة مناسبة تفضي للدخول في شراكات واستثمارات حقيقية تفضي إلى تطوير الموانئ وعملية النقل بالبلاد.
واستقبل الرئيس ببيت الضيافة وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وزير النقل والتنمية العمرانية حاتم السر.
وأوضح السر في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار توقعات الدولة بزيادة كبيرة في إنتاج سلع الصادر وتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات سلع الصادر عبر الموانئ.
وأشار إلى أن اللقاء أمن على ضرورة الدخول في شراكات لتطوير وتحديث ميناء بورتسودان بما يمكنه من استيعاب السلع السودانية الصادرة.
شبكة الشروق