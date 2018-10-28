من دون ميسي.. برشلونة يهين ريال مدريد بخماسية

حسم نادي برشلونة لقاء الكلاسيكو واكتسح غريمه التقليدي ريال مدريد بخماسية في قمة
مواجهات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ودفع ريال مدريد ثمنا غاليا للأخطاء الدفاعية، ونجا من هزيمة أكثر قسوة بعد إهدار برشلونة العديد من الفرص خلال شوطي المباراة.
وواصل الأورغواياني لويس سواريز أداءه المميز في غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأهدى للنادي الكتالوني ثلاثية.
وبادر فيليب كوتينيو للتسجيل في الدقيقة 11، ثم أضاف سواريز ثلاثية في الدقائق 30 و75 و83 قبل أن يكمل التشيلي أرتورو فيدال الخماسية في الدقيقة 87.
وأحرز البرازيلي مارسيلو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 50.
وارتقى برشلونة إلى الصدارة برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز التاسع.
الجزيرة