المريخ يُستقبل بـ(الورود) في بلاد “زائد” بعثة الاحمر تحل بـ(مطار دبي) وسط استقبالات جماهيرية حاشدة

مراسم استقبال رفيعة المستوى ..
حظت بعثة المريخ رحالها بمطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في تمام التاسعة والنصف من امس الاول، وحظيت بعثة الاحمر بمراسم استقبال رفيعة المستوى حيث تواجد داخل صالة الوصول بمطار دبي كل من السفير السوداني بالإمارات احمد امين الكارب إلى جانب القنصل عبد العظيم الكاروري بالاضافة إلى ممثلي مجلس دبي الرياضي.
وتواجد كذلك عدد من رجالات ومشجعي نادي المريخ ابرزهم رئيس رابطة الاحمر بدبي محمد احمد قنيب عطفاً عن الدكتور هاني ابو الناس وكذلك مولانا هاشم الفكي والقطب المريخي المعروف الشفيع الشهير بـ(شوشتا) والاعلامي الزميل عبد الله كمال.
وقضت بعثة المريخ وقتاً قصيراً بالمطار قبل ان تتحرك صوب مقر اقامتها بفندق نادي الضباط بمدينة ابوظبي والذي وصلته في تمام الثالثة من فجر امس.
صحيفة السوداني.