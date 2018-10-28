عكف الفنانة منى مجدي في إجراء بروفات وتدريبات لأغنية جديدة تدخل ضمن الأغنيات الثورية التي تحرض على الثورة على الأوضاع التي أشار إليها نص القصيدة الغنائية وتدعو إلى مواجهة قوة السلاح بالسلاح والتي يقول مطلعها :
من سجن لبيت أشباح
وعطالة ودم مباح
ومذلة تودي الغربة ..
والغربة جراحا جراح
والحل في بلدك ذاتها ..
تتحدى سلاح بسلاح
نطرد خفاش العتمة ..
ويعم سودانا صباح
وتأتي مبادرة الفنانة منى مجدي التي تلج للمرة الأولي باب الأغنيات التي تعد ثورية لارتباطها بظاهرة الاحتجاجات على الأوضاع التي تناهضها العديد من الجهات المعارضة وتدعو إلى مناهضتها – تأتي مبادرتها الثورية عقب الدعوى المرفوعة ضدها لمخالفتها مادة من قانون النظام العام وهي (الزي الفاضح) عقب انتشار صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي صنفت كزي فاضح .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو : بعد قضية الزي الفاضح .. منى مجدي تناهض النظام (من سجن لبيت أشباح)
1 التعليقات
موت غيظ
2018/10/29 at 12:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
هوي ياام دبه خلي ابعدي بعيد من غناء ابو السيد ده خط احمر