شاهد الجزء المحذوف من فيديو المذيعة شاهيناز عثمان والذي تسبب فصل بعض الفنيين عن العمل بعد وصفه بالفضيحة

وثقت كاميرا هاتف احد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التفاصيل الكاملة للفيديو الذي أثار ضجة واسعة منتصف شهر أكتوبر الماضي ونشره موقع النيلين.
مقطع الفيديو القصير الذي تم نشره سابقاً أثار ضجة واسعة أظهر مذيعة الأخبار بالتلفزيون السوداني شاهيناز عثمان وهي تتناول الماء وتصلح ثوبها قبل الظهور على الهواء.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشر الناشط مقطع الفيديو الجديد كاملاً دون حذف منذ بدايته وحتى لحظة تدارك الخطأ من الفنيين الذين قاموا بنشرة مادة أخرى بعد اكتشافهم للخطأ الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة.
ووفقاً لرصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تفاصيل جديدة في الفيديو المنشور حديثاً على يوتيوب لم تظهر في الفيديو السابق, حيث ظهرت المذيعة وهي تدخل للأستوديو بكامل أغراضها التي حملتها معها في “كيس” قامت بوضعه على الطاولة.
الجدير بالذكر أن أصابع الإتهام دارت في ذلك الوقت حول زملاء المذيعة, حيث اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي زملائها بتسريب مقطع الفيديو عبر السوشيال ميديا.
ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون كانت قد قامت بإيقاف عدد من الفنيين بغرفة البث بعد انتشار مقطع فيديو المذيعة شاهيناز عثمان.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
9 تعليقات
لو لقطة كان يفصل فيها فنين بعد التحقيق لكن هذه المفروض يفصل كل التيم ديل ناموا عديييل وشيء محزن بلد سايبه في كل الاتجاهات
الزريبة الاسمها السودان دى كلها فاشلة يعنى جات علي المخروب الاسمو تلفزيون
دا انتو لسه شغالين بالبث التماثلي البث الرقمى ماسمعتوا بيه لسه
ياافشل كائنات الارض
أنا حقيقي بستغرب لما اشوف لي واحد مصري يدخل المواقع السودانية عشان يشتم!!! انت مالك ومال السودان فاشل ولا ناجح ولا زفت!!! خليك في بلدك وبلحك احسن لك من قلة الادب البتعمل فيها دي.
في اي برنامج عنوانه ما وراء الكواليس يمكن بكل بساطة ظهور مثل هذا وليس في الامر فضيحة ولا حاجة. بيد ان بث الشريط من زملاء المهنة يستوجب المساءلة
با جماعة قال ايه؟ قال وحتى لحظة تدارك الخطأ من الفنيين الذين قاموا بنشرة مادة أخرى بعد اكتشافهم للخطأ
والله الا تكون كامبراتكم صعلوقة….. دا بيقرب قي الشفايف والنهدين كل مرة كيف يكون خطا…. دا مع سبق الاصرار
قمة السفالة والانحطاط … ديل عايزين تربية من جديد
لا دفاعا ولا حاجه بس انا شاكي في الموضوع والله اعلم !
احتمال يكون التصوير ده تم من داخل غرفه الكنترول وهذة اللقطه اعتقد انها لم تُعرض على الشاشات الخارجية فقط انها محصوره داخل مقر التلفزيون او بالاصح داخل غرفه الكنترول بالشاشات الخاصه بهم وقام احد بتصويرها من جواله دون ان يراه احد وقد يكون تعمد بنشرها لسبب ما او هناك شخص حولها من جواله ليقوم بنشرها لخلق موضوع وفضيحه والسبب لتحليلي هذا
اولا ان كان الشخص الذي صور هذه اللقطه داخل منزله بلا شك يتكلم ويفسر ما يحدث لكل من يشاهد المقطع ولكنه التزم بالصمت وثانيا لم يكن هناك ارتباك ظاهر بالمقطع او اكتشاف الموظفين بالخطأ ليقوموا بتصليحه حسب ما موضح في الخبر .
وإن كان هذا صحيحا ومؤكد انه خطأ من العاملين بالتلفزيون وغرفه الكنترول نعم انها فضيحه كبيره منهم ويجب محاسبتهم وفصلهم لكي لا تتكرر مره اخرى
يجب محاسبة المصور و المخرج و كل من تسبب في هذه المهزلة … التي تم بثها عبر التلفزيون القومي ….يا للفضيحة !!!!!
صدقني لو عددنا ليكم فضايحكم بالتلفزوين حا تخسر سمعتك وبنجيبها ليك بالاثباتات والفديو واحنا جاهزين .
الغريبة لما بسمع واحد مصري بشتم في السودانين في النهاية انت بتشتم نفسك .