شاهد الجزء المحذوف من فيديو المذيعة شاهيناز عثمان والذي تسبب فصل بعض الفنيين عن العمل بعد وصفه بالفضيحة





وثقت كاميرا هاتف احد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التفاصيل الكاملة للفيديو الذي أثار ضجة واسعة منتصف شهر أكتوبر الماضي ونشره موقع النيلين.

مقطع الفيديو القصير الذي تم نشره سابقاً أثار ضجة واسعة أظهر مذيعة الأخبار بالتلفزيون السوداني شاهيناز عثمان وهي تتناول الماء وتصلح ثوبها قبل الظهور على الهواء.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشر الناشط مقطع الفيديو الجديد كاملاً دون حذف منذ بدايته وحتى لحظة تدارك الخطأ من الفنيين الذين قاموا بنشرة مادة أخرى بعد اكتشافهم للخطأ الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة.

ووفقاً لرصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تفاصيل جديدة في الفيديو المنشور حديثاً على يوتيوب لم تظهر في الفيديو السابق, حيث ظهرت المذيعة وهي تدخل للأستوديو بكامل أغراضها التي حملتها معها في “كيس” قامت بوضعه على الطاولة.

الجدير بالذكر أن أصابع الإتهام دارت في ذلك الوقت حول زملاء المذيعة, حيث اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي زملائها بتسريب مقطع الفيديو عبر السوشيال ميديا.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون كانت قد قامت بإيقاف عدد من الفنيين بغرفة البث بعد انتشار مقطع فيديو المذيعة شاهيناز عثمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين