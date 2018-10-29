مهاجمة مقر القائد العام لقوات عبدالواحد

لقى أكثر من خمسة أفراد من حراسات القائد العام لفصيل عبد الواحد المدعو (قدورة ) مصرعهم ..
وجرح آخرون فى مواجهات وقعت داخل الفصيل بجبل مرة الأحد. وأوضح القيادي المنشق عن عبد الواحد عبدالله آدم علي للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن المواجهات حدثت أثناء قيام مجموعة تتبع لمستشار الحركة (عثمان الزين) الذى تم إغتياله مؤخراً، بالإعتداء على مقر القائد العام ، مشيراً إلى أن المواجهات المسلحة بين الطرفين وقعت بمنطقة لوبي بالقرب من سرونق. وتوقع آدم المزيد من الصدامات المسلحة التى ستشهدها صفوف الفصيل رداً على حادثة مقتل عثمان الزين بمنطقة داية والتي وجهت اصابع الإتهام فيها لشقيق عبدالواحد محمد نور المدعو(دفع الله).
صحيفة الانتباهه.