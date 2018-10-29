السجن للمعتدي على حرس السفارة الأمريكية بالخرطوم

قضت محكمة جنايات الأزهري بالخرطوم بإدانة المتهم (إ . ص) في حادثة الإعتداء على حرس السفارة الأمريكية..
بالسجن لمدة ثلاثة سنوات والغرامة (670,750) جنيها، وفقاً للمادة (139) من القانون الجنائي الأذى الجسيم. وقضى قرار المحكمة بدفع المتهم نصف الدية البالغة (168,750) جنيه عن الأذى الجسيم الذي لحق بذراع المجني عليه، وثلث الدية والبالغ قدرها (112,000) جنيه عن إصابة البطن التي تعرض لها المجني عليه، إضافة إلى مبلغ (23) ألف جنيه عبارة عن نسبة 7% من الدية الكلية لمتبقي الجروح التي لحقت بالمجني عليه، كما حكمت المحكمة على المتهم بتحمل نفقات العلاج والتي بلغت في مجملها(367) ألف جنيه. وشهد جلسة النطق بالحكم (23) شخصاً من السفارة الأمريكية على رأسهم القائم بالأعمال الأمريكي والقنصل والمستشار القانوني وعدد من مدراء الإدارات بالسفارة.
صحيفة الانتباهه.