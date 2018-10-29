استنكرت الناشطة التشادية على مواقع التواصل الاجتماعي شيماء ظاهرة الأموال التي يلقيها التشاديون على الفنانين أثناء تقديم وصلاتهم الغنائية
حيث عرضت عبر قناتها الخاصة على يوتيوب التي أطلقتها للتعريف بالتراث الغنائي في دولة تشاد – عرضت أغنية مصورة تظهر فيها الفنانة السودانية ندى القلعة وهي تتلقى أموالاً من قبل الجمهور التشادي أثناء الغناء.
وقالت الناشطة التشادية شيماء إن كثير من الفنانين السودانيين ومن دول أخرى ظلوا يقيمون حفلات بدولة تشاد مشيرة إلى استفادتهم منها حيث يجنون أموالاً طائلة من هذه العادة التي وصفتها بالسيئة مطالبة بالتخلص منها ، في الوقت الذي وصفت الشعب التشادي بالسخاء الشديد خاصة عندما يستخف به الطرب والغناء.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: فتاة تشادية تستنكر ظاهرة الأموال التي يلقيها التشاديون في حفلات ندى القلعة وتصفها بالعادة السيئة