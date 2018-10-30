أثارت أغنية بعنوان (الزول جعلي أمو جموعية) التي قدمتها الفنانة مكارم بشير في حفل الفحص الدوري الذي أحيته في مدينة الرياض حاضرة المملكة العربية السعودية
– أثارت حفيظة بعض الجمهور من القبائل الأخرى باعتبارها أغنية قبلية تمجد مجموعة واحدة لا تشمل كل معجبي الفنانة من السودانيين.
وقد قابل بعض المعجبين من جمهور الفنانة الأغنية بصورة أقرب للعتاب حيث كتب أحد الذين تابعوا الحفل من النقل المباشر قائلاً:( ولو دي حفلة أمس فاتتني رغم انك معانا بالرياض لم استطع أن اراك يا مكارم لكن حضرتها لايف على العموم شكرررررراً جميلاً لجيتك بس نحن ما جعليين ولا من المتمة نحن من جبال النوبة).
من جهة أخرى استنكر بعض المتابعين حضور الفنانة مكارم للملكة خصيصاً لإحياء حفل وهي بلد الحرمين حيث كتب أحدهم قائلاً :(الناس بتمشي السعودية لي الحج والعمرة. انتي بتمشي السعودية عشان تغني).
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: أغنية قبلية لمكارم بالسعودية تثير معجبيها من القبائل الأخرى .. واستنكار لغنائها بأرض الحرمين