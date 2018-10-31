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اقتصاد وأعمال, مدارات

2018/10/31

2018/10/31


بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الأربعاء.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى



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أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق،

حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.87 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني

31/10/2018
العملةشراءبيعمتوسط
العملةشراءبيعمتوسط
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4197
0.4218
0.4207
الجنيه الاسترليني
60.3558
60.6576
60.5067
الفرنك السويسري
47.2500
47.4863
47.3681
الدولار الكندي
36.1795
36.3604
36.2699
كرونة السويدية
5.1746
5.2005
5.1875
الكرونة النرويجية
5.6444
5.6726
5.6585
الكرون الدنماركي
7.2197
7.2558
7.2377
الدينار الكويتي
155.3303
156.1070
155.7186
الريال السعودي
12.6646
12.7279
12.6963
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
126.0281
126.6582
126.3432
ريال عماني
123.4728
124.0902
123.7815
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.8717
54.1410
54.0063
XAR
1859.4400
1869.0135
1864.2268
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