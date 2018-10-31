ضبط سبائك فضة بحوزة إرتيري بمطار الخرطوم

عقاقير طبية و مخدرات بلغت قيمتها المالية نحو (40) مليار
كشف مدير إدارة العمليات بمكافحة التهريب التابعة للجمارك العقيد شرطة ياسر محمد الحاج بأن قواته شاركت في عمليات (اوسلامة 5) وتمكنت من ضبط عقاقير طبية وسلع وبضائع وحبوب مخدرة وترامادول وغيرها من الممنوعات، وبلغت قيمة المضبوطات المالية نحو (40) مليار كما تمت إبادة (6) حاويات زنة (150) طناً بغرب ام درمان.
وأشار العقيد ياسر الى أن إدارة جمارك مطار الخرطوم تمكنت من ضبط (5) سبائك فضة بحوزة راكب إريتري الجنسية تم حجزها بموجب قانون الجمارك وتدوين بلاغات في مواجهته، وأشار العقيد ياسر الى ضبط بضائع منتهية الصلاحية بحاويات بسوبا بلغت زنتها (75) طناً بالإضافة الى ضبط مستحضرات تجميل وكريمات ومواد منتهية الصلاحية قيمتها تصل الى (5) ملايين جنيه لافتاً الى ضبط مركبات غير مقننة وعدد من المتهمين دونت في مواجهتهم بلاغات.
وفي ذات السياق كشف العقيد ياسر بأن المركبات التي تدخل البلاد من الجوار الشمالي باتت تشكل مهدداً أمنياً نسبة لأن الكثير منها يدخل دون شاسيهات فضلاً عن استغلالها في عمليات التهريب، مشيراً الى أن إدارته تمكنت من ضبط (33) عربة بوكس كما ضبطت (33) عربة لوري دخلت البلاد عن طريق الجوار الشمالي.
صحيفة الانتباهه.