في أسرع حكم .. الإعدام شنقاً لمُغتصب طفل بالأبيض

أصدرت محكمة الأسرة والطفل بالأبيض برئاسة القاضي أحمد حسن الرحمة أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة مُتهم أُدين باغتصاب طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام بحي كريمة جنوب في مدينة الأبيض.
يُذكر أن الحادثة وقعت بتاريخ 24 أكتوبر الماضي وتم فتح البلاغ بقسم شرطة الأسرة والطفل في الولاية.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة التيار إلى أن المُدان استأجر ورشة للحدادة جوار منزل أسرة الطفل المجني عليه بحي كريمة جنوب في الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وفي يوم الحادثة افتقدت والدة الطفل ابنها المجني عليه وبحثت عنه داخل أرجاء المنزل ولم تجده، وسالت عنه المُدان الذي أنكر مُشاهدته للطفل، وأثناء البحث حضر الطفل وعندما سألته عن سبب غيابه وعدم الاستجابة لمُناداتها، رد الطفل بأن المُدان كان يضع يده على فمه، وشاهدت عليه آثار الإعياء وبعد علمها بالحادثة أبلغ شرطة حماية الأسرة والطفل، وبدورها عرضت الطفل على الكشف الطبي الذي أكد واقعة الاغتصاب، وألقى القبض على المُتهم وأخضع للتحقيق وفور انتهاء التحقيقات أحيل إلى المحكمة المُختصة برئاسة القاضي أحمد حسن رحمة الذي أوقع عُقوبة الإعدام في مواجهته بعد إدانته بالإغتصاب تحت المادة (45ب) من قانون الطفل لسنة 2010.
في الأبيض لقى الحكم القضائي ارتياحاً كبيراً لدى الشارع الذي رحب بسرعة إجراءات الحكم في هذه القضية، وأشادوا كذلك بالسلطة القضائية في الولاية وحسمها السريع بالحكم على المتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
حافظ
2018/11/01 at 12:52 م (UTC 2) رابط التعليق
دى الحكم الرادع لو فى كدى من زمان ماكان واحد قله ادبوا وياريت يتم الاعدام فى مكان عام وكل وسائل الاعلام موجودة