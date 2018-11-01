الهندي عزالدين: فحص المياه يا هيئة المواصفات مطلوب بمثل إعلانكم لفحص المنتجات المصرية

بمثل إعلانها وتأكيدها على استعدادها لفحص المنتجات البستانية المصرية بعد رفع الحظر عنها، فإننا نطالب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بإرسال فرق فنية لفحص صلاحية مياه الشرب في شبكات ولاية الخرطوم،
وذلك بأخذ عينات من صنابير المياه في البيوت في أحياء الثورة، أم درمان، أم بدة، أبو سعد، الكلاكلة، بحري وسط والحاج يوسف، كما عليها فحص عينات من المياه بعد معالجتها في محطتي المنارة وبيت المال وغيرهما من المحطات.
{ ونرجو من الهيئة أن تعلن نتائج فحصها للكافة، لنعرف ماذا نشرب هذه الأيام، وهل هو ماء صالح للاستخدام الآدمي أم لا.
{ ففي الوقت الذي يصرح فيه مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اتجاه الهيئة لمراجعة تعرفة المياه في بعض القطاعات، سعياً لزيادتها دون مبررات مقنعة، تتصاعد شكوى عامة حول تغييرات طرأت على مذاق مياه الشرب ما يشير إلى مشكلات متعلقة بجودة عمليات التطهير والتعقيم في المحطات أثناء موسم الفيضان (ارتفاع نسبة العكورة) وخلال موسم انحسار النيل (ارتفاع نسبة التلوث).
{ ومثلما نطالب هيئة المواصفات بالتصدي لواجباتها، فإننا ندعو أيضاً الاتحاد المهني للمختبرات الطبية الذي نسف من قبل ببيان علمي شائعات حقن البرتقال بدم ملوث بالكبد الوبائي، ندعوه اليوم لمراقبة طبيعة مياه الشرب في كل ولايات السودان وإخضاعها للفحص المعملي، وتقديم المشورة لهيئة المياه من منطلقات مهنية ووطنية خالصة.
{ إن سلامة مياه الشرب تعني سلامة جسم الإنسان في أي مكان بالعالم، فالماء يمثل أكثر من (70%) من مكونات الجسم البشري، وترتفع النسبة إلى (90%) في أجسام الأطفال، بينما تقل عند كبار السن.
{ ولذا يتوجب على الدولة أن تولي أمر تعقيم المياه أهمية قصوى، للحفاظ على صحة وحياة مواطنيها وتقليل الإصابة بالأمراض العضوية المختلفة.
{ فحص مياه الشرب والتأكد من سلامة الشبكات هو مهمة الهيئة في المقام الأول، ولكن لابد من تكامل الحرص من الجهات الفنية المختصة كافة حكومية كانت أم غير حكومية.
الهندي عزالدين
المجهر
1 التعليقات
عادل
2018/11/01 at 5:26 م (UTC 2) رابط التعليق
والله يالهندى كلامك صح نعرف نحن بنشرب شنو
موية نظيفه او ملوثة ذى ما انتوا فالحين فى اخذ رسوم المويه كاملة وجميع انواع الجبايات كمان المواطن عنده حق عليكم ياخذ خدمات جيدة من مياة وكهرباء بيئه دراسية جيدة ومستوى نظافة جيد