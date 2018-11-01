بالفيديو :العشيقات يمنعن المحترفين من العيار الثقيل للانتقال للهلال .. والكاردينال يختار نجم مريخي كأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم

كشف الكاردينال عن سر عدم استجلاب لاعبي كرة قدم محترفين من العيار الثقيل لنادي الهلال رغم توفر الإمكانيات المادية
موضحاً بأن طبيعة الحياة في السودان التي تتسم بالمحافظة والسلوك القويم لا تنسجم مع الحياة التي يريدها المحترفون وهي حياة الديسكو والمراقص والخروج مع العشيقات إضافة إلى السمعة الإعلامية السالبة عن السودان من خلال الحروب والنهب المسلح.
وأكد الكاردينال أن هناك صفقة مع لاعب محترف من العيار الثقيل كانت قيمتها 800 ألف دولار للاعب برازيلي انهارت بعد موافقته للعب للهلال بسبب رفض زوجته الحضور للسودان بسبب الأخبار السالبة التي ينقلها الإعلام العالمي من دارفور.
وفي السياق وضع رئيس نادي الهلال السوداني أشرف الكاردينال لاعب المريخ السابق كمال عبد الوهاب كأفضل لاعب سوداني مر على تاريخ كرة القدم موضحاً بأن كمال عبد الوهاب يعتبر أعظم لاعب كرة قدم سوداني واصفاً إياه بالحريف .
الخرطوم (كوش نيوز)
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