النيابة تتهم فلسطينيَّين بقتل طالبة جامعية بمشروب مسموم

عدّلت نيابة الخرطوم شرق الاتهام في مواجهة فلسطينيّين بتهمة الاشتراك بقتل طالبة جامعية بعصير مسموم داخل شقة بالعمارات وسط الخرطوم
.ويذكر أن المتهمَين كانا موجودين مع الضحية وآخرَين (فتاة وشاب)، داخل شقة بالعمارات في عطلة عيد الأضحى الماضي عندما أعدا مشروباً للفتاتين والشاب السوداني في ليلة أُنس، وتعرضوا عقب احتسائهم لحالة تسمم حادة أدت لوفاة إحدى الفتاتين وإصابة الثانية بالعمى، وكانت الشرطة قد باشرت التحقيق حول الواقعة، حيث توصلت إلى أن الفتاتين (شهادة عربية)، استأجرتا الشقة برفقة اثنتين من الولايات، غادرتا الشقة في يوم الوقوف بعرفة لاستقبال العيد مع ذويهما، وظلت المجني عليهما بالشقة.
المجهر